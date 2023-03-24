Крупный пожар начался на НПК в Свердловской области

Научно-производственный комплекс загорелся на Урале на площади 3 тыс. кв. метров

Пожар на площади 3 тыс. кв. метров произошел в научно-производственном комплексе (НПК) в городе Арамиле Свердловской области. Из здания эвакуировались 110 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы, в 10.23 по местному времени (8.23 по Москве) на пульт пожарной охраны города Арамиля поступило сообщение о возгорании в здании НПК на улице Клубной, площадь пожара на данный момент составляет порядка 3 тыс. кв. метров, из здания самостоятельно эвакуировались 110 человек, информации о пострадавших не поступало, передает ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что тушение пожара осложняется угрозой распространения пламени на склад с легковоспламеняющейся жидкостью. На месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники.

Ранее жертвами пожара в частном доме в городе Камышлове Свердловской области стали трое детей.