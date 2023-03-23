Мишустин анонсировал первый полет обновленного SSJ

Мишустин: Первый полет обновленного SSJ планируется в течение трех месяцев

Первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

По его словам, в прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet, он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов, его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что также были успешно проведены летные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал», а в декабре были сертифицированы двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.

Мишустин добавил, что Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год. Он отметил, что все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты.

По словам Мишустина, главное – не снижать набранные темпы, в том числе по модернизации производственных линий.

Ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил, что Ростех планирует начать производство обновленного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) с большей долей российских комплектующих в 2024 году.