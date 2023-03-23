Слушатели программы для управленцев из новых регионов начали стажировку в Ростовской области

Участники программы для управленцев из новых регионов начали стажировку в Ростовской области. Программа реализуется Высшей школой государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС по поручению президента Владимира Путина. Среди слушателей – сотрудники органов публичной власти Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«У нас есть общая задача – эффективно и быстро провести интеграцию новых субъектов в систему российского госуправления, обеспечить социально-экономическое развитие. Под руководством президента Владимира Путина эта работа носит комплексный характер, и продолжать ее необходимо с учетом опыта коллег. Стажировка – это хорошая возможность укрепить горизонтальные связи, познакомиться с успешными практиками, посмотреть на работу команды изнутри», – подчеркнул и. о. ректора РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился опытом развития области. Губернатор рассказал про фирменный знак «Сделано на Дону», проект «Вольный Дон», а также про другие туристические программы развития региона, говорится в сообщении на сайте РАНХиГС.

Также Голубев призвал активнее налаживать способы коммуникации: развивать социальные сети муниципалитетов и как можно ближе общаться с населением: «Чем быстрее человек доходит до муниципальной власти, тем больше он понимает ее. Главы районов и городов обязаны ежегодно отчитываться перед гражданами. Важно, чтобы это было не формальным мероприятием в кругу близких друзей и знакомых, а реальным разговором с общественностью».

За 2023 году программы ВШГУ пройдут до 6 тыс. руководителей разного уровня. Обучение построено на сочетании теории и практики и включает отдельные направления для тех, кто занимается социальной политикой, строительством, здравоохранением, энергетикой и другими отраслями.

Обучение даст управленцам возможность реализовывать проекты в различных сферах государственного и муниципального управления, профессионально ориентироваться в правовой системе России, анализировать состояние экономической, социальной, политической среды, что необходимо для принятия эффективных управленческих решений.