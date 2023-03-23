Нефть подешевела после объявления статистики по запасам в США

Мировые цены на нефть начали снижаться после объявления статистики по запасам в США

Мировые цены на нефть в четверг начали снижение: инвесторы оценивают еженедельную американскую статистику по запасам и добыче сырья, а также итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.38 снижалась на 0,82%, достигая 76,06 доллара за баррель, а майских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,03%, до 70,17 доллара, передает РИА «Новости».

Накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы в США за неделю, завершившуюся 17 марта, неожиданно выросли на 1,1 млн баррелей (0,2%), достигнув 481,2 млн баррелей. При этом аналитики прогнозировали снижение на 1,6 мн баррелей. Одновременно добыча нефти увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,3 миллиона в день.

Важным фактором для рынков также стали итоги заседания американского Центробанка. ФРС повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75–5% годовых.

«Очевидно, макроэкономика останется ключевым драйвером для направления цен в краткосрочной перспективе», – цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.