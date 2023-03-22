Главы новых регионов России призвали не повторить трагедию в деревне Хатынь

Главы новых регионов России призвали не повторить трагедию в белорусской деревне Хатынь

Фашисты и их приспешники, в том числе 118-й карательный батальон, сформированный из украинских националистов, 22 марта 1943 года, убили 149 жителей белорусской деревни Хатынь, главы новых регионов России призвали не допустить повторения трагедии.

«Украинские неонацисты, устроили новую Хатынь – Одесскую. 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов были заживо сожжены русские люди. Убили их те, с кем мы продолжаем сражаться сегодня – последователи фашистской идеологии», – написал врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Одесскую Хатынь» 2014 года вспомнил и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. «Сегодня мы вспоминаем невинных жертв Хатыни и прекрасно сознаем, что кровожадность наследников нацизма не стала меньше, они не исчезли, а возродились на ненависти, финансируемой Западом», – написал он в Telegram.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале в свою очередь отметил, что годовщина хатынской трагедии – это еще один повод задуматься о нашей исторической памяти. «Жители Луганщины своими глазами видели, как историческое забвение стало почвой, на которой вновь проросли зерна нацизма», – заявил он.

По его словам, в 2014 году Киев поднял знамя национализма. «Луганщина, вся Россия помнит о тысячах убитых нацистами детях, об измученных в лагерях стариках и женщинах, об истерзанных подпольщиках-молодогвардейцах, о великом подвиге предков. Эта память помогла нам выстоять в 2014-м, вернуться домой – в Россию и обязательно приведет нас к победе», – заявил Пасечник.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул: «Отдавая дань памяти и скорби погибшим в Хатыни невинным людям, мы говорим, что поднявшая голову неонацистская нечисть должна быть искоренена».

«Тех, кто сжигал людей в Одессе, кто обстреливал Донбасс – найдем и поименно накажем, а их идеи окончательно похороним. Такова наша цель – и она будет достигнута, чтобы Хатынь больше никогда не повторилась», – заявил Сальдо в своем Telegram.