Президент Макрон предложил дать правительству право останавливать забастовки

Пенсионная реформа, предложенная правительством Франции, «продолжит свой демократический путь» и должна вступить в силу до конца года, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

По словам Макрона, все формальные процедуры были соблюдены. Так, были проведены дебаты в парламенте и голосование о доверии правительству после принятия законопроекта в обход парламента, сообщает ТАСС.

Президент подчеркнул, что по-прежнему считает данную реформу «важной и необходимой», признав в то же время, что ее проведение не доставляет ему удовольствия.

Макрон рассказал, что число пенсионеров продолжает увеличиваться и с нынешних 17 млн человек в 2030-х годах превысит отметку в 20 млн. Также он отметил, что до этого момента во Франции пенсионный возраст был одним из самых низких в Европе.

По мнению президента, отказ от реформы привел бы к дефициту бюджета. Он подчеркнул, что не рад проводить пенсионную реформу и сожалеет, что власти не смогли лучше объяснить ее необходимость населению страны.

Кроме того, Макрон заявил о готовности пожертвовать рейтингом в опросах ради французских интересов, поскольку не планирует переизбираться на новый срок. Также он подчеркнул, что правительство Франции должно иметь право останавливать забастовки, блокирующие экономику, если это мешает жизни французов.

Напомним, власти Франции подняли пенсионный возраст без проведения голосования в парламенте. Франция использовала статью французской конституции 49.3, в которой говорится, что закон считается принятым, если в последующие 24 часа парламент не объявит правительству вотум недоверия, за который затем проголосует большинство.