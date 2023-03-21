Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле будут освещать около 250 журналистов

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле будут освещать около 250 журналистов.

Для того чтобы попасть на переговоры, аккредитованные для работы во время государственного визита в Москву китайского лидера представители СМИ предварительно должны были на месте сдать три ПЦР-теста и один экспресс-тест на коронавирус, сообщает ТАСС.

Проход в Кремль для журналистов начался за четыре часа до начала переговоров, а завершился за два часа до начала.

На переговорах, церемониях официальной встречи, подписания документов и заявления по итогам планируется работа небольших пулов. Для всех остальных журналистов отведены два зала на четвертом этаже, куда будет организована трансляция происходящего.

Накануне прошла неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа. Во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.