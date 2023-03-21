Богословская назвала большой глупостью требование FIS к российским лыжникам осудить СВО на Украине

Спортсмены – не политики, они не обязаны отвечать на вопросы «не по их специализации», сказала газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор, заслуженный мастер спорта России Ольга Богословская, комментируя условия FIS к российским лыжникам и сноубордистам, при которых они смогут принять участие в соревнованиях организации.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предложила российским спортсменам нейтральный статус, а также требует, чтобы россияне в письменной или устной форме осудили спецоперацию на Украине. В ответ российская сторона заявила, что никто из спортсменов из России на это не пойдет.

«Я считаю, что это большая глупость, большая ошибка Международной федерации, потому что ни в каком уставе это не могло быть записано по определению. Они все-таки должны действовать согласно главному документу – уставу. И мне кажется, что они втаскивают уже политику настолько в спорт, что, как они сами будут выходить оттуда, непонятно. У них нет плана выхода, на мой взгляд», – говорит Богословская.

По ее мнению, российские лыжники и сноубордисты в любом случае не пойдут на такой шаг даже ради того, чтобы хотя бы под нейтральным флагом оказаться на международных соревнованиях. А все потому, что спортсмены – не политики.

«У них совсем другая профессия, не политическая. Они занимаются вполне конкретным делом. Если бы у них спросили, какая должна быть смазка для лыж, или какой длинны должны быть лыжи или сноуборд, то они компетентно ответили бы на эти вопросы. А эти вопросы, которые пытается поднять Международная федерация, должны решать политики, а не спортсмены», – заключила собеседница.

В октябре прошлого года стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях организации в следующем сезоне.