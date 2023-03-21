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Молдавия возобновила закупки российского газа у Газпрома
Глава «Молдовагаз» Чебан: Молдавия в марте возобновила закупки российского газа у Газпрома
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Молдавия в марте возобновила закупки российского газа у Газпрома, сообщил глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
Как сообщил глава газораспределительной компании «Молдовагаз», в связи с мартовским потеплением потребление природного газа на левом берегу Днестра значительно снизилось. Чебан также проинформировал, что АО «Молдовагаз» до конца марта 2023 года будет приобретать для своих потребителей порядка 0,7-0,8 млн кубометров ежедневно от ПАО «Газпром» и около 1,3-1,5 млн кубометров ежедневно от АО «Энергоком», так как цены газа, поставляемого ПАО «Газпром» и АО «Энергоком», практически идентичны, передает ТАСС.
Глава «Молдовагаз» напомнил, что с декабря 2022 года весь объем газа российского поставщика направлялся в Приднестровье, где используется для выработки электроэнергии для Молдавии на расположенной в непризнанной республике Молдавской ГРЭС.
Напомним, в середине декабря минувшего года «Молдовагаз» погасила долг перед Газпромом за ноябрь и декабрь.
Медведев припугнул судей МУС ударом гиперзвукового «Оникса»
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Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений, выразил мнение заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя выдачу МУС «ордера на арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
В своем Telegram-канале он написал, что произошло окончательное обрушение системы международного права, добавив, что она и раньше не была эффективна.
«Лига Наций развалилась, СССР раздумывал над выходом из ООН, конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран», – отметил Медведев.
При этом зампред обозначил причины недоверия к таким организациям – несправедливость, основанная на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. Так, «никому не нужный МУС», в который не вступили крупнейшие государства, привлек к ответственности три десятка никому не известных лиц.
«Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, недоступен для «правосудия». Судить страну и ее лидеров можно в случаях, когда страна дико ослабела и решилась признать суд над собой и когда страна проиграла войну и капитулировала», – пояснил он.
По словам Медведева, самый дискредитирующий эпизод, который убил и так почти нулевой авторитет суда, связан с преступлениями США в Афганистане и Ираке. Более того, решение «судить» президента России Владимира Путина тоже пришло из-за «максимально жесткой вводной из США».
Зампред заверил, что последствия такого шага организации международного права будут чудовищными. В частности, это будет означать полную потерю доверия, так как это – крах основ, принципов права, включая постулаты о неотвратимости ответственности.
«Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», – заверил он.
В заключение Медведев посоветовал судьям МУС «внимательно смотреть в небо», чтобы не попасть под ответ в виде точечного применения гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля.
«Суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО», – резюмировал Медведев.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
СК возбудил уголовное дело в отношении судей МУС
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента Владимира Путина.
В ведомстве заявили, что судьи МУС вынесли незаконное решение об аресте президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уголовное преследование граждан России МУС носит заведомо незаконный характер. В СК подчеркнули, что оснований для привлечения к уголовной ответственности нет.
В частности дело возбуждено против прокурора МУС Карима Ахмад Хана, он направлял ходатайство для получения ордера на арест Путина и Льфовы-Беловой.
В действиях прокурора МУС, по данным СК РФ, содержатся признаки преступлений по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, сопряженные «с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».
«В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», – отмечается в сообщении СК.
Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Власти ЮАР прокомментировали ордер МУС на «арест» Путина в контексте саммита БРИКС
ЮАР принимает во внимание ордер Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на «арест» российского президента Владимира Путина и «осознает юридические обязательства», сообщил пресс-секретарь президента республики Винсент Магвенья.
По его словам, республика продолжит взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами, при этом Южная Африка сохраняет приверженность и сильное желание, чтобы конфликт на Украине был урегулирован мирным путем переговоров, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.
В ЮАР заверили, что пригласят российского лидера на предстоящий саммит.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
В ДНР рассказали о новых видах пыток в украинском плену
Омбудсмен ДНР Морозова: Киев применяет новые виды пыток к пленным
Украинские силовики изобретают все новые виды пыток для российских военнопленных, информация о них будет передана в Следственный комитет России, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Морозова рассказала, что вырученные из плена российские солдаты рассказали об изощренных новых видах пыток, которые к ним применяли на Украине, но не смогли сломить их дух, передает РИА «Новости».
По ее словам, информацию о них власти ДНР передадут в Следственный комитет, она «ляжет в одно большое уголовное дело против Украины». Омбудсмен пообещала, что все виновные понесут наказание
Ранее военный Алексей Лукоянов в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных» рассказал, что пленных российских солдат в украинском плену пытали и заставляли петь украинский гимн.
Командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов ВСУ
Командующий ВВС Украины: Я потерял некоторых из своих лучших людей
Армия Украины теряет лучших пилотов в ожидании истребителей F-16, заявил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.
Голубцов в интервью The Times рассказал, что двое летчиков недавно вернулись из США, где три недели обучались летать на F-16, но при этом пожаловался на промедление с поставками F-16, из-за чего, по его словам, он «потерял некоторых из своих лучших людей», пишет «Коммерсант».
По его словам, США считают, что украинским летчикам для подготовки к полетам на F-16 нужно менее шести месяцев обучения.
Ранее издание Politico сообщало, что прибытие двух украинских летчиков в США для обучения работе с истребителями F-16 не свидетельствует об изменении позиции Вашингтона, который считает отправку Киеву таких самолетов преждевременной и не рассматривает ее в качестве приоритета.
Россия подняла Су-35 на перехват американских В-52Н над Балтикой
Минобороны: Россия подняла истребитель Су-35 на перехват американских стратегических бомбардировщиков В-52Н над Балтикой
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Российский истребитель Су-35 вылетел на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
В ведомстве сообщили, что в понедельник радиолокационными средствами дежурных по ПВО сил Западного военного округа над акваторией Балтийского моря были обнаружены две воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы России. В Национальном центре управления обороной РФ уточнили, что обнаруженные цели были классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, передает ТАСС.
В Минобороны информировали, что для идентификации и недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа, экипаж которого занял установленную зону дежурства в воздухе. В ведомстве рассказали, что после удаления иностранных военных самолетов от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H был замечен над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга.
Президент Чехии: У Киева есть только одна попытка на крупное контрнаступление
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ВСУ только единожды смогут предпринять попытку провести контрнаступление, выразил мнение польской газете Rzeczpospolita президент Чехии Петр Павел.
По его словам, в случае провала попытки проведения крупного контрнаступления Киеву будет невероятно трудно найти средства на следующее наступление, передает РИА «Новости».
Павел заметил, что такая возможность может быть использована только в этом году, так как позднее Киеву будет сложно получить помощь из-за «истощения от войны». Причем президент Чехии подчеркнул, что истощение вызвано не столько нехваткой ресурсов, сколько усталостью коллективного Запада от необходимости помогать Украине.
Кроме того, президент Чехии добавил, что Соединенные Штаты могут потерять интерес к спонсированию Украины в 2024 году, а после отказа США спонсировать ВСУ последует отказ других стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Эксперт: Китайские автомобили не уступают продукции ушедших из России компаний
Автомобильный эксперт Моржаретто спрогнозировал падение цен на продукцию китайского автопрома в России
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Китайские автомобили ничуть не отстают по критериям безопасности и качеству от западного автопрома, но поставляются на российский рынок пока машины в дорогом ценовом сегменте, рассказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя рост доли китайских автомобилей на российском рынке.
Доля китайских моделей в продажах новых автомобилей в России может достичь 60% и выше, сказали опрошенные эксперты в беседе с «Известиями». Такие изменения в отечественном автомобильном рынке связывают с уходом американских и европейских автоконцернов, а также с низкой долей российских машин.
«Сейчас единственная страна, которая поставляет регулярно автомобили на российский рынок из-за рубежа, – это Китай. Причем поставляются не только готовые автомобили, в России уже собираются две модели, а на подходе еще несколько. В принципе, из надежных партнеров в России на сегодняшний день на авторынке, кроме Китая, больше нет никого, выбор ограничен», – говорит Моржаретто.
Он подчеркивает, что китайские производители предлагают довольно интересные автомобили, однако пока только в достаточно дорогом сегменте – от 2 млн рублей и выше. Тем не менее даже это явление, по мнению собеседника, временное. «Китайские производители на нашем рынке уже конкурируют между собой. Это приводит к тому, что цены мало того, что не повышаются, так еще все компании готовы сейчас представлять личные скидки», – делится эксперт.
Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
При этом нынешнее поколение китайских автомобилей соответствует европейским требованиям по безопасности, по уровню комфорта, по техническим характеристикам, говорит специалист. «Практически все автомобили, с которыми мы имеем дело, ничуть не отстают от продукции тех компаний, что ушли с российского рынка», – заключил Моржаретто.
Ранее гендиректор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин рассказал, что компания планирует открыть продажу автомобилей в Симферополе и Сочи. По его словам, виден интерес со стороны покупателей, заказчиков и корпоративных клиентов.
Появилось видео боев за южные кварталы Артемовска
Российские пулеметчики блокируют перемещение групп украинских военнослужащих на юге Артемовска в ДНР, свидетельствуют кадры видео.
На видеозаписи, опубликованной РИА «Новости», показан момент стрелкового боя за южные кварталы Артемовска.
Пулеметчик «Вагнера» уничтожил одного из группы украинских бойцов во время перебежки в соседнее здание.
Ранее российские военные в боях за Артемовск использовали модернизированные танки Т-80.
В УПЦ рассказали, как будут действовать во время выселения из Киево-Печерской лавры
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УПЦ будет действовать в соответствии с законодательством Украины, когда согласно предписанию властей она должна будет покинуть Киево-Печерскую лавру, рассказал руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент, сообщает издание «Страна.ua».
По его словам, нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.
«В то же время мы думаем, что будут совершаться незаконные действия со стороны определенных чиновников. Поэтому мы будем делать все, чтобы 29 марта конституционные права верующих УПЦ не были нарушены», – рассказал владыка Климент.
Также он рассказал, что сейчас монахи вывозят часть своих вещей с территории монастыря на случай, если они не смогут находится в Лавре. При этом он подчеркнул, что когда монастырь вновь будет в Лавре, монахи туда вернутся.
Ранее представители полиции потребовали от высших иерархов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию возле офиса президента Украины из-за начала воздушной тревоги в Киеве.
Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. Минкульт Украины предложил им перейти в ПЦУ.
Тбилиси упрекнул Киев за неблагодарность в контексте решения МУС
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил, что его страна была в числе государств, подписавших обращение против России и ее президента в МУС 2 марта 2022 года, и упрекнул Украину, которая не оценила эту позицию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с решением Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России Владимира Путина, председатель парламента отметил, что Грузия в числе 38 стран подписала обращение в Гаагу, тогда как местная оппозиция говорит о «несолидарности с Украиной».
«Поэтому фальшивы все обвинения в том, что мы не поддерживаем Украину», – сказал он.
Шалва Папуашвили также напомнил, что именно в те дни Украина отозвала своего посла из Грузии (новый пока так и не назначен).
«Упрекали в том, что правительство Грузии не представляет ее народ», – сказал председатель парламента.
Грузия поддерживает Украину гуманитарно и на всех международных платформах, но не ввела санкции против России на двусторонней основе. При этом Тбилиси строго следует всем международным рестрикциям, введенным против Москвы.
Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Песков рассказал об отношении Кремля к решению МУС выдать ордер на арест Путина
Песков: Кремль спокойно отнесся к решению МУС в отношении Путина
Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента Владимира Путина не отразилось на его работе и администрации российского лидера, к решению в Кремле отнеслись спокойно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Относимся к этому спокойно, все фиксируем и продолжаем работать», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
По словам Пескова, главное, что продолжает работать президент.
МУС ранее выдал «ордер на арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Генерал-майора Росгвардии заподозрили в получении многомиллионных взяток
Генерал-майора Росгвардии Драгомирецкого заподозрили в получении многомиллионных взяток
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Военно-следственные органы возбудили уголовное дело против заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого, которого подозревают в получении взяток на сумму 19 млн рублей, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что это разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии, передает ТАСС.
По решению директора Росгвардии Виктора Золотова уже направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением, уточнил депутат Госдумы.
Также он отметил, что Драгомирецкий подозревается в систематическом получении так называемых откатов от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье.
Хинштейн добавил, что, по предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн рублей. В преступную схему входил и начальник окружного центра хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. Он был задержан чекистами накануне и сейчас находится в СИЗО. Очевидно, что под тяжестью улик Драгомирецкий был вынужден сегодня признать свою вину и даже написать явку с повинной. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, по завершении которых будет решаться вопрос о его мере пресечения, рассказал он.
Ранее сообщалось, что сотрудник ГУФСИН России по Ростовской области подозревается в получении взятки от заключенного в размере 100 тыс. рублей.
Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 4,5 часа
Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.
Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает ТАСС.
Отмечается, что во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.
Водолазы достали из Волги тело основателя группы Cream Soda
Водолазы подняли тело провалившегося под лед основателя группы Cream Soda Димы Новы
Спасатели достали из Волги тело основателя и участника группы Cream Soda Димы Новы (Свиргунова), провалившегося под лед на Волге в Ярославской области, сообщили в силовых структурах региона.
Источник сообщил, что Дмитрий Свиргунов погиб, водолазы подняли тело из Волги, передает ТАСС.
В СК сообщили, что тело Свиргунова было опознано, поиски еще двух мужчин продолжаются. По данным следствия, ночью в районе населенного пункта Диево-Городище компания из десяти человек вышла гулять по Волге, пятеро провалились под лед. Девушка спаслась самостоятельно, 27-летний мужчина умер в машине скорой помощи.
Ранее в группе Cream Soda подтвердили, что среди провалившихся под лед был ее основатель и участник Дима Нова.