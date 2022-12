В штаб-квартире ООН в Женеве решили снизить температуру для экономии энергии «Молдовагаз» погасила долг перед Газпромом за ноябрь и декабрь «Молдовагаз» выплатила задолженность за поставки российского газа за ноябрь и декабрь 16 декабря 2022, 18:52 Текст: Вера Басилая

Газораспределительная компания «Молдовагаз» погасила задолженность перед Газпромом за поставки газа в ноябре и декабре, сообщил председатель правления компании Вадим Чебан. Чебан написал в своем Telegram-канале, что АО «Молдовагаз» рассчиталось за природный газ, поставленный в ноябре и декабре 2022 года, оплатив ПАО «Газпром» 47,64 млн долларов. По его словам, расплатиться удалось благодаря выплаченной Министерством труда и социальной защиты сумме компенсаций. Ранее Газпром в очередной раз напомнил Молдавии о своем праве приостановить или полностью прекратить поставки российского газа при нарушении молдавской стороной обязательств по их оплате. Напомним, Газпром зафиксировал оседание на Украине российского газа, который предназначен Молдавии по контракту с «Молдовагазом». Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков пояснил газете ВЗГЛЯД, что либо Украина действительно изымала часть российского газа, либо Газпром пытается заставить Молдавию выплатить долг за газ, который она получает через украинскую территорию. Зеленский потребовал от России «отступить к границам 1991 года» Зеленский отказался от переговоров с Москвой без отступления российских войск к границам 1991 года 16 декабря 2022, 01:20

Переговоры с Россией возможны только при условии, что российские войска отойдут к границам 1991 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Зеленский заявил, что Украина согласится на «возможный путь дипломатов» только после того, как Россия «отступит к границам 1991 года». «Единственная разница, о которой я говорю, выгоним ли мы их или они уйдут сами», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Economist. Напомним, Россия в конце февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кроме того, Киев должен был выполнить ряд политических условий. Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей высказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны. Москва заявила о доказательствах причастности США и Польши к терактам в России 16 декабря 2022, 13:43 Текст: Антон Никитин

Полученные с перехваченных беспилотников данные подтверждают вовлеченность Вашингтона и Варшавы в подготовку терактов на российской территории, сообщили в компетентных органах. Уточняется, что данные были получены с перехваченных беспилотных летательных судов (БВС), которые использовались Украиной для атак на российские объекты инфраструктуры в Севастополе, Крыму, Курской, Белгородской и Воронежской областях, передает ТАСС. В России заявили, что ряд фактов подтверждает непосредственную вовлеченность США и Польши в подготовку и проведение совместных с Киевом террористических актов на территории Российской Федерации. Также в сообщении говорится, что авионика и станции управления беспилотников изготовлены американской фирмой Spektreworks. Производство и первоначальная настройка произведены в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона. Позднее на польской территории в районе аэропорта Жешув, используемого США и НАТО как основной узел снабжения украинских вооруженных формирований, производились окончательная сборка и полетные испытания данных БПЛА, сообщают компетентные органы. Установка боезарядов, полетного задания и собственно запуск осуществлялись из-под Одессы и Кривого Рога, говорится в сообщении. Напомним также, в начале ноября послу Британии в Москве Деборе Броннерт были переданы доказательства связи Лондона с атакой на базу Черноморского флота в Севастополе.

Депутат рассказал о роли Зюганова в развале СССР 15 декабря 2022, 19:55 Заявления лидеров КПРФ, что они не участвовали в демонтаже Советского Союза – цинизм, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. По его словам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов договаривался с депутатами-коммунистами, чтобы они проголосовали за ратификацию Беловежских соглашений, следует из воспоминаний Михаила Горбачева. «Конечно, распад начался сверху. Началась политика гласности, когда все антисоветские книги хлынули потоком в массовое сознание, когда народу рассказывали, что Зоя Космодемьянская, Александр Матросов – сумасшедшие, Павлик Морозов – предатель, а Щорса вообще не было. Все это народ пересказывал как байки», – заявил Матвейчев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), его выступление опубликовано в Telegram. По словам депутата, такие байки распространялись «лесным пожаром». «Из людей вынули идеологическую основу существования Советского Союза», – пояснил Матвейчев. Матвейчев добавил, что этим занимался в том числе и Зюганов, который с 1985 года трудился в отделе агитации ЦК КПСС. «При его непосредственном участии происходила политика гласности и поливание грязью советского периода нашей истории», – сказал он.

В центре Берлина разбился крупнейший в мире цилиндрический аквариум Welt: Крупнейший в мире цилиндрический аквариум разбился в центре Берлина 16 декабря 2022, 13:04

Крупнейший в мире цилиндрический аквариум с соленой водой AquaDom разбился в центре Берлина. В результате инцидента пострадали два человека, вся вода вместе с рыбой выплеснулась на улицу. Огромный 16-метровый аквариум в отеле Dom Aquaree разбился ранним утром пятницы. Он полностью разрушен, вода «бесконтрольно» хлынула наружу, передает ТАСС со ссылкой на газету Die Welt. AquaDom открыли в 2003 году, стоимость проекта составила 12,8 млн евро. Высота аквариума составляет 16 м, диаметр – 11,5 м. В нем плавали около 100 видов рыб, объем аквариума – около 1 млн литров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Der Spiegel. К месту происшествия прибыли около сотни сотрудников аварийно-спасательных служб, а также пожарные. Части фасада отеля, в котором находился аквариум, вылетели на улицу. Полиция сообщила об очень громком взрыве перед разрушением аквариума. По предварительной оценке, все больше данных указывает на техническую неисправность. Гостям пришлось покинуть отель, в здании находились около 350 человек. Улица Карл-Либкнехт-Штрассе, где находится отель с аквариумом, перекрыта, на дороге много воды. Отель расположен вблизи берлинской площади Александерплац, знаменитой телебашни и Берлинского кафедрального собора. Архитектор аквариума Сергей Чобан в комментарии «Газете.Ru» сказал, что не знает причин его разрушения. Отель 20 лет находится в эксплуатации, напомнил он. Архитектор добавил также, что ему «дико жаль рыб».

В Кремле пообещали с большим интересом ознакомиться с идеями Киссинджера Песков: Кремль ознакомится с идеями Киссинджера об урегулировании конфликта 16 декабря 2022, 14:04

В Кремле ознакомятся с большим интересом с предложениями экс-госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию ситуации между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал Киссинджера опытным экспертом, передает РИА «Новости». Киссинджер ранее изложил идеи того, каким он видит будущий мир между Россией и Украиной, а также архитектуру европейской безопасности. Песков подтвердил, что талант и опыт экс-госсекретаря США всегда востребованы, особенно в таких острых ситуациях. Однако пока в Кремле не было возможности ознакомиться с предложениями Киссинджера, но это будет сделано. Напомним, в июле Киссинджер предлагал три варианта завершения спецоперации на Украине.

Стало известно о сильной неукомплектованности ВСУ в районе Артемовска Милиция ЛНР: Подразделения ВСУ в районе Артемовска укомплектованы на 30% 16 декабря 2022, 08:16

Ряд подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска укомплектованы всего на 30%, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, приводя данные разведки. Он сообщил ТАСС, что очередной факт некомплекта 70% подтвердился в личном составе одного из подразделений войсковой части А 4395 в 34-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Марочко отметил, что у половины из тех, кого отправили на линию боевого соприкосновения, нет боевого опыта, а многие из них «вообще не держали в руках автомат», положенного обучения они не проходили. Ранее сообщалось, что в украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.

Белый дом рассекретил документы об убийстве Кеннеди Администрация США рассекретила свыше 13 тыс. документов об убийстве Кеннеди 16 декабря 2022, 03:57

Национальное управление архивов и документации США опубликовало свыше 13 тыс. документов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которые были прежде засекреченными. Указывается, что значительная часть документов была доступна еще с конца 1990-х годов. После того, как обнародованы еще 13 тыс. документов, доступными стали 97% всех материалов, передает РИА «Новости». При этом глава американского государства Джо Байден отметил в соответствующем меморандуме, что остается некоторое «количество записей, содержащих информацию, раскрытие которой для общественности необходимо отложить» для предотвращения «конкретного вреда для обороны, разведывательных операций, деятельности правоохранительных органов и осуществления внешней политики». Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Высказывались многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения. Как следует из американских документов, США долгие годы рассматривали теории о причастности СССР к убийству Кеннеди.

Более половины стран в ГА ООН не поддержали резолюцию Украины по Крыму ГА ООН приняла резолюцию Украины по Крыму при поддержке менее чем половины стран Генассамблеи 16 декабря 2022, 06:47

Хотя Украине удалось добиться принятия Генассамблеей ООН резолюции по Крыму, за документ проголосовали всего 82 страны, еще 80 воздержались. Россия, Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия проголосовали против, сообщают информационные агентства. В резолюции от России требуют «принять все необходимые меры», чтобы «покончить со всеми нарушениями и злоупотреблениями в отношении жителей Крыма». По версии Киева и его сторонников, жителям Крыма якобы грозят «произвольные задержания и аресты, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие». Также от России требуют отмены российских законов в Крыму, которые, как сказано в резолюции, «позволяют производить принудительное выселение и конфискацию частной собственности», передает ТАСС. В августе менее трети стран ООН поддержали заявление по конфликту на Украине с критикой действий России. За первую по счету резолюцию с требованием к России немедленно прекратить спецоперацию в начале марта проголосовало 141 государство.

Предложенная Россией резолюция, направленная на борьбу с героизацией нацизма, принята Генассамблеей ООН, ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались, сообщают информационные агентства. «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР. В числе стран, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие государства, передает ТАСС. В документе высказывается озабоченность в связи с любой формой героизации нацистов и неонацистов, включая памятники, демонстрации, прославление нацистского прошлого. Резолюция призывает страны к ликвидации в рамках национальных планов связанной с подобными идеологиями нетерпимости, а также к запрету чествования нацистов и их союзников. Кроме того, в резолюции высказываются опасения в связи с ростом числа случаев «осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков». Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма». Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков». Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовал против российской резолюции о борьбе с героизации нацизма. Обычно против выступали только США и Украина. МИД анонсировал новую концепцию внешней политики России Министерство иностранных дел анонсировало публикацию новой концепции внешней политики России 15 декабря 2022, 20:32

МИД может опубликовать концепцию новой внешней политики России уже в начале следующего года, заявил директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин. Он отметил, что документ будет опубликован, если не будет никаких форс-мажорных ситуаций, передает РИА «Новости». По словам дипломата, новый текст был одобрен еще в январе, однако из-за изменившейся ситуации было решено продолжить работу. Сейчас готовится рассмотрение концепции на уровне Совета безопасности. Дробинин подчеркнул, что концепция должна дать ответ на все вопросы о внешней политике России. Документ будет предвосхищать внешнеполитическую линию государства на ближайшие четыре-шесть лет. Дипломат заметил, что иностранные партнеры и оппоненты должны понимать, куда Россия будет двигаться в ближайшее время, и не говорить, что российская политика непредсказуема. Новости СМИ2 В Харькове прогремели взрывы 16 декабря 2022, 10:30

В Харькове второй день подряд слышны взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удары наносятся по инфраструктурным объектам. В своем Telegram-канале Терехов призвал жителей находиться в укрытиях. Он также не исключил проблем с электричеством в городе. По данным издания «Страна.ua», взрывы слышны в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Виннице, Днепропетровской и Кировоградской областях. Воздушная тревога в пятницу объявлена по всей территории Украины. Мизулина призвала проверить поэтессу Полозкову после слов об Аллее Ангелов в Донецке Глава Лиги безопасного интернета Мизулина призвала наказать поэтессу Полозкову после высказываний о Донецке 16 декабря 2022, 15:07 Текст: Вера Басилая

Слова поэтессы Веры Полозковой об Аллее Ангелов в Донецке – «редкостная дичь», ее высказываниям дадут правовую оценку, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Поэтесса Полозкова дала интервью блогеру Юрию Дудю*(признан иноагентом в РФ) на тему обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. По ее словам, Аллея Ангелов в Донецке не стоит сожалений. Мизулина резко отреагировала на высказывание поэтессы. «Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей в Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ – за гранью понимания», – приводит канал «360» слова главы Лиги безопасного интернета. Она отметила, что высказывания Полозковой проверят, и если выявят факт дискредитации Вооруженных сил России, юристы направят обращение в правоохранительные органы. Ранее рэпера Oxxxymiron оштрафовали за дискредитацию российской армии. Новости СМИ2 Политолог: России удалось изолировать Запад и Японию в ГА ООН Политолог Трухачев: Голосование по антинацистской резолюции в ГА ООН продемонстрировало изоляцию Запада и Японии 16 декабря 2022, 13:40

Нам необходимо активно работать со странами, не имеющими откровенно антироссийской позиции. Вектор этой работы должен быть направлен на страны незападного мира, а также на Швейцарию. К такому выводу с разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел политолог Вадим Трухачев. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. «Итоги сегодняшнего голосования в ГА ООН – это шаг в правильную сторону. Отдельно я бы выделил то, что воздержались от голосования Турция и Швейцария. То есть одна европейская страна и одна страна – член НАТО решили не идти против России. Напомню, ранее турки всегда голосовали за антироссийские резолюции в ООН, а швейцарцы всего второй раз воздерживаются», – рассказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. «Кроме того, стоит отметить, что от голосования воздержалась Южная Корея – один из ключевых союзников Соединенных Штатов и очень развитая страна. Оказывается, она может идти не в ногу со своими союзниками», – рассуждает собеседник. «Что касается голосования Германии, то здесь не стоит обращать внимание на слово «нацизм» в резолюции. Европейские страны и в частности Германия голосуют против просто потому, что это резолюция России. По сути, они сейчас находятся в состоянии холодной войны против нас и отвергают всё, связанное с нашей страной», – полагает эксперт. «Плохо, что на голосовании отсутствовали делегации Ирана и Венесуэлы, которые потенциально были бы за нас. Голосование стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки в пользу резолюции – это отрадный шаг. Получается, что коллективный Запад и Япония в какой-то степени оказались в изоляции», – отметил Трухачев. «Однако пока за резолюции, осуждающие Россию за «нарушение территориальной целостности Украины», голосуют слишком много стран. Сейчас это порядка половины государств, а на первых порах было вообще две трети», – рассказал политолог. «Устойчивое антироссийское ядро – это 54 страны, поскольку я бы все-таки относил сюда Турцию, Швейцарию и Южную Корею. Примерно столько же стран не голосуют против России. Таким образом, эти две группы составляют примерно половину от общего числа государств, входящих в ООН», – добавил он. «И именно с оставшейся половиной нам нужно сейчас работать, чтобы в своем голосовании они хотя бы воздерживались или поддерживали нас. Сейчас мы имеем относительный успех в этом направлении, однако нам стоит направить острие этой работы на страны за пределами западного мира», – полагает эксперт. «Ключевым же направлением работы в Европе может стать Швейцария, как бы странно это не выглядело. Полагаю, швейцарским компаниям можно дать больше привилегий для работы в России, как-то выделить эту страну на фоне других европейцев», – отметил Трухачев. В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что голосование Германии против запрета героизации нацизма очень показательно. «Напомню, что в ФРГ героизация нацизма пока еще является уголовным преступлением», – акцентировал он. «Однако война европейцев против нас на Украине изменила очень многое в этом отношении. Сейчас уже героизируются неонацисты «Азова», запрещенного в России. Запад начал переосмысливать для себя роль и значение нацистов. Мы видим движение к их собственной нацификации – и это голосование лишнее тому подтверждение», – полагает Корнилов. Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались. В числе государств, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие. «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР. Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства – бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма». Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале итоги голосования, отметила, что «результат еще лучше, чем 4 ноября в Третьем комитете». Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовали против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Тогда 106 стран высказались за, воздержались – 15, против – 51 страна. Такая резолюция принимается Генассамблеей ООН каждый год. Обычно против выступали только США и Украина. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Казачий атаман укрылся от властей Австралии в российском консульстве Казачий атаман Бойков укрылся от властей Австралии в российском консульстве после драки с проукраинскими активистами 16 декабря 2022, 03:30

Атаман Забайкальского казачества Семен Бойков, который живет в Австралии, укрывается в консульстве России в Сиднее от преследования со стороны австралийской полиции после драки с участниками проукраинского митинга, сообщил его адвокат Марк Дэвис. Бойков был задержан в Австралии, его обвинили в нанесении побоев средней тяжести. Как сообщили в федеральной полиции Австралии, он был освобожден под залог, но полиция начала расследование «в связи с неисполнением ордера на условно-досрочное освобождение», передает ТАСС. Дэвис сообщил, что его клиент обратился в консульство из-за «преследования со стороны полиции штата Новый Южный Уэльс». Бойков рассматривает возможность получения убежища и «варианты своего поведения после этого». Российское посольство заявило, что «принимает меры по оказанию помощи Бойкову». Москва требовала прекратить преследование Бойкова после того, как его приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации. МИД России заявил, что Австралия хочет наказать атамана за то, что он озвучил неудобную для властей информацию. Суд назначен на 25 января. Новости СМИ2 Политологи назвали развалившие СССР ошибки коммунистов на Украине 15 декабря 2022, 20:56

Распад СССР был предопределен еще при его создании, когда от исторической России отрезали территории и формировали из них национальные республики. Так, например, Украина увеличилась в три раза за счет земель, на которые не претендовали даже местные националисты. О том, какую роль сыграла Компартия и ее функционеры в развале созданной ею же державы, в четверг говорили историки и политологи на круглом столе. «По мнению Геннадия Зюганова, в распаде СССР виноват плохой народ. Не тот народ достался коммунистам», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, открывая в четверг круглый стол на тему «Референдум, путч и Пуща: как коммунисты развалили Советский Союз». Так политолог прокомментировал заявление лидера КПРФ агентству РИА Новости. По словам Зюганова, распада Советского Союза можно было избежать, если бы «народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы». Тогда не было бы Беловежских соглашений, которые 8 декабря 1991 года поставили точку в существовании Союза, и сейчас страна была бы «впереди планеты всей». Таким образом, сегодняшние лидеры Компартии винят в крупнейшей геополитической катастрофе XX века кого угодно, только не себя и своих предшественников, заметил Данилин. Советский Союз, которому 30 декабря могло бы исполниться сто лет, распался не в последнюю очередь из-за той национальной политики, которую вели сами же создавшие СССР большевики, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Принцип права наций на самоопределение был вполне сознательно использован партией Ленина для того, чтобы привлечь на свою сторону националистов с окраин бывшей Российской империи, указал историк. «Во время революции 1917 года большевики не думали о будущем, не думали, как они потом будут воссоздавать страну, укреплять государство», – сказал Шаповалов. При формировании национальных образований коммунисты «резали по живому, переформатируя пространство большой исторической России, которое складывалось на протяжении веков», полагает историк. По мнению Шаповалова, самым ярким примером было создание Украинской ССР. «После Гражданской войны небольшая по площади Малороссия увеличилась в два, если не в три раза», – заметил эксперт. Большевики, по мнению историка, исходили из догматических соглашений, когда с санкции Ленина присоединяли к «крестьянско-хуторской» Украине пролетарские Донбасс и Харьков. Не менее абсурдным решением было включение в состав УССР губерний Новороссии и части Области Войска Донского, полагает Шаповалов. «Территории, которые даже украинские националисты не считали частью Украины, неожиданно были включены в ее состав», – подчеркнул историк. Продолжением ленинской национальной политики стало решение Никиты Хрущева 1954 года – передать Украине Крым. «Все процедуры советской Конституции по включению Крыма в состав Украины были нарушены. Это происходило произвольно. Большая историческая Россия в результате действий большевиков очень сократилась», – напомнил Шаповалов. При этом после победы над нацизмом, в послевоенный период страна стала одной из двух супердержав мира, отметили участники круглого стола. Советский Союз был государством с устойчивой экономикой, развитыми социальной сферой и медициной, сильной научной школой. Символами достижений СССР стали полет Юрия Гагарина в 1961 году и московская Олимпиада 1980-го. «Еще за 10 лет до развала СССР казался незыблемой глыбой, монументом», – заметил Данилин. На ваш взгляд Распался ли бы Советский Союз без участия Михаила Горбачева? Да, СССР был обречен

Нет, влияние Горбачева было ключевым

Та геополитическая катастрофа, которая случилась в конце 1980-х – начале 1990-х произошла по вине безраздельно правившей в СССР партийной номенклатуры, руководства КПСС в центре и в союзных республиках, уверен политолог Александр Рудаков. «Партийно-хозяйственные элиты очень хотели получить свой кусок власти, свой кусок ресурсов», – подчеркнул эксперт. С одной стороны, Политбюро вело себя «как слон в посудной лавке», инициировав «хлопковое дело» в Узбекистане и замену партийного руководства в Казахстане (что вызвало массовые протесты). С другой стороны, эта активность Москвы напугала коммунистические элиты в республиках, что стало одной из предпосылок распада, отметил Рудаков. «Тем более, что в принятой в 1977 году «брежневской» Конституции по-прежнему присутствовала гарантия права республик на выход из состава СССР», – сказал политолог. Возможность сохранить единую страну была, но это было неинтересно партхозноменклатуре, делает вывод Рудаков. Перестройка, инициированная генсеком Михаилом Горбачевым и завотделом пропаганды ЦК Александром Яковлевым, ускорила эти центробежные процессы. «Мина замедленного действия, которая возникла на заре СССР, которая накалялась после принятия Конституции 1977 года, взорвалась – у кого было право выйти из состава Союза, они вышли... Вина за это на тех, кто осуществлял политическое руководство в стране», – считает Рудаков. Обычно, когда говорят о тех, кто отвечал за перестройку в стране, говорят о тех же Горбачеве и Яковлеве. Но не следует забывать, что нынешние лидеры КПРФ входили в ту же самую верхушку партийной номенклатуры, сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он напомнил, что Геннадий Зюганов работал в «агитпропе» – отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС под началом все того же Яковлева, а затем стал заместителем преемника Яковлева на этом посту – Александра Капто. Следовательно, Зюганов имеет прямое отношение к проводимой в те годы коммунистами политике, подчеркнул Матвейчев. «Началась политика гласности, из людей вынули идеологическую основу существования Советского Союза. В том числе этим занимался и Геннадий Зюганов. При его непосредственном участии происходило поливание грязью советского периода нашей истории», – полагает депутат. Нынешний первый зампред ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы от Компартии Иван Мельников, работая в руководящих органах КПСС, отвечал за молодежную политику, указал Матвейчев. Тогда же, заметил он, по крайней мере с попустительства партийного аппарата, «расцвели рок-клубы с антисоветской тематикой песен и среди молодежи царило ожидание «перемен». Еще один видный думский коммунист, глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин курировал тот же вопрос и в ЦК созданной в 1990 году Компартии РСФСР, заметил депутат Матвейчев. Тогда же, напомнил он, продовольственные проблемы были особо ощутимыми, и «вся страна стояла в огромных очередях», пытаясь «отоварить» талоны. Само же создание КП РСФСР при прямом участии тех же Зюганова, Кашина и Мельникова «было актом чистого сепаратизма», по мнению Матвейчева. Распад правящей партии – КПСС – воспринимался обществом как распад Советского государства, а подчеркнутый марксистско-ленинский догматизм российской КП отпугнул общество от коммунистов и сыграл на руку демократам, считает депутат. Матвейчев, ссылаясь на воспоминания Горбачева и спикера Верховного совета России Руслана Хасбулатова, рассказал: «Зюганов договаривался с депутатами-коммунистами, чтобы они проголосовали за ратификацию Беловежских соглашений». «И сейчас позиция лидеров КПРФ, их утверждения о том, что они не участвовали в демонтаже Советского Союза – цинизм и попытка эксплуатировать ностальгию общества по тем временам», – считает депутат Госдумы. Политолог Александр Роджерс напомнил о том, что первые лидеры постсоветских государств, образовавшихся на обломках СССР, такие как секретарь ЦК Компартии Украины, член ЦК КПСС Леонид Кравчук и секретарь союзного ЦК Борис Ельцин, сами были выходцами из номенклатуры КПСС. Это свидетельствовало о том, что кадровая политика партии была откровенно провальной, подчеркнул эксперт. По вине партийного руководства, после распада СССР миллионы русских людей оказались за новыми границами, говорит Роджерс. Он рассказал, что он родом из Винницы, но его ближайшие родственники живут в России на территории от Орла до Мурманска – и после 1991 года они стали иностранцами. «Мы, люди из уже бывших союзных республик, не воспринимали себя жителями принципиально других стран... Были украинские националисты, но их было меньшинство, – поделился Роджерс. – Люди стремились воссоздать единое государство, говорили, что хотят вернуться в Россию не персонально, а вместе с землей наших предков. Любые попытки воссоединения земель давились, ведь новые элиты не интересовались мнением народа». Разрушение СССР, допущенное по вине руководства страны, не было чем-то неминуемым, уверен директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Государства сами собой не распадаются, а технологично разрушаются. СССР строился титаническими усилиями всей страны, всего народа, но в конце 80-х годов партийная номенклатура начинает это государство разрушать. Люди тогда верили власти... всё за них решалось в ЦК КПСС. Люди в это верили, и разрушили эту веру вот такие зюгановы, которые сегодня не имеют права представлять людей в парламенте», – считает Мартынов. «Поддержку Беловежских соглашений нынешним лидерам КПРФ не смыть с себя, им лучше покаяться за разрушение Советского Союза, не выставлять себя наследниками достижений СССР», – также полагает депутат Матвейчев. «Сегодня важно выучить эти уроки, – резюмировал Мартынов. – Дважды в ХХ веке мы разрушили нашу страну. Если сто лет назад в этом деятельно участвовала масса людей... то в 1991 году всё это отдали на откуп партийной номенклатуре, которая потом всем очень надоела. За которую потом никто не стал заступаться».