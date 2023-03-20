Экономист оценил вероятность следующего продления зерновой сделки

Экономист Лизан: Судьба зерновой сделки зависит от адекватности Запада

Утвержденный срок продления сделки достаточен для выполнения Западом тех условий, которые обозначила Россия. Вместе с тем надежд на дальнейшую пролонгацию соглашения становится все меньше. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Иван Лизан. Ранее МИД России опубликовал условия продления зерновой сделки. Среди них – восстановление работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса».

«Срок в 60 дней вполне достаточен для того, чтобы Запад выполнил выдвигаемые нами требования. Вместе с тем здесь, скорее, вопрос к гарантам сделки – Турции и ООН. И если Анкара взятые на себя обязательства выполняет, то ООН в лице генсека Антониу Гутерриша в основном пиарится, не предпринимая никаких практических действий в отношении США и ЕС», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

«Сейчас сделка продлена до 18 мая, а 14 мая в Турции состоятся президентские выборы. От их результатов судьба соглашения также зависит. Если действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган проиграет, тогда договоренности прекратят свое действие автоматически», – отметил он.

«Что касается требования восстановить транзит по аммиакопроводу «Тольятти – Одесса», то для России это действительно важный вопрос. Сейчас у нас практически нет других возможностей экспортировать данный ресурс. По сути, «Тольяттиазот» оказался в заложниках и ему некуда вывозить свою продукцию», – пояснил эксперт.

«На этом фоне, конечно, «Тольяттиазот» увеличил темпы строительства перевалочного пункта в Тамани. Его планировали запустить в 2025 году, но сейчас темпы строительства ускорились, и сдача объекта намечена на конец 2023 года. Вместе с этим транзит через Тамань будет менее удобным с логистической точки зрения», – считает эксперт.

«В целом же у меня нет особых надежд на то, что сделка будет продлена. На это косвенно указывает заявление Владимира Путина о готовности России поставлять зерно в Африку бесплатно», – полагает собеседник.

«Параллельно с этим украинские власти также не способсвуют продлению сделки. Они уперты в своей тотальной войне с Россией, которая не предполагает каких-то либо договоренностей с Москвой, не считая обмена пленными. Кроме того, когда речь заходит об аммиакопроводе, офис Зеленского начинает выдвигать какие-то неадекватные политические требования. Говорить об их разумности вообще не приходится», – заключил Лизан.

Ранее российский МИД назвал условия приостановки участия России в зерновой сделке. В документе, опубликованном на сайте министерства, сказано, что дальнейшее решение по продлению черноморской инициативы будет зависеть от прогресса в реализации условий в контексте имплементации меморандума между Россией и ООН.

В частности, речь идет о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмене ограничений на страхование и перестрахование, снятии запрета на доступ в порты. Также восстановлена должна быть работа аммиакопровода «Тольятти – Одесса», разблокированы зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Без продвижения по выполнению указанных требований Россия может выйти из зерновой сделки.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, была продлена еще на 60 дней. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он уточнил, что в ходе переговоров был вновь подтвержден ее пакетный характер.

В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия ценит усилия, которые предпринимает ООН для реализации зернового соглашения, однако «пробить глухую стену» коллективного Запада не удается.

Песков подчеркнул, что условия, согласованные «как неотъемлемая, интегральная часть сделки», со стороны Запада выполнены не были. Он также сообщил, что контакты на этот счет продолжаются. «Это [продление сделки] своего рода жест доброй воли со стороны РФ в надежде на то, что по прошествии такого продолжительного времени те условия и обязательства, которые были взяты на себя известными сторонами, будут выполнены», – цитирует Пескова ТАСС.

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