В Крыму пообещали построить для студентов 11 лабораторий и общежитий Урок «Разговоры о важном» посвятили годовщине воссоединения Крыма с Россией Прошедший 20 марта урок «Разговоры о важном» посвятили годовщине воссоединения Крыма с Россией 20 марта 2023, 13:27 Текст: Александра Юдина

Урок «Разговоры о важном» в российских школах 20 марта был посвящен Дню воссоединения Крыма с Россией, со школьниками пообщались жители республики. Методические материалы, видео, презентации, а также интерактивные элементы урока можно посмотреть на сайте проекта. Серия уроков «Разговоры о важном» стартовала 5 сентября 2022 года в образовательных организациях в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов, а также студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего общего образования. «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к России, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре, сохранению исторической памяти и преемственности поколений (День народного единства, День снятия блокады Ленинграда), социального служения (День учителя, День волонтера, День Героев Отечества), традиционным семейным ценностям (День отца, День матери, День пожилого человека). Согласно данным соцопроса ВЦИОМ, поддержка инициативы проведения подобных информационно-просветительских занятий довольно высока. Уровень поддержки инициативы среди педагогов – 85%, среди респондентов, имеющих детей или внуков школьного возраста – 81%. Как отметили участники опроса, инициатива заслуживает положительной оценки, так как дети получают больше знаний о России, текущей ситуации в стране (17%), уроки расширяют кругозор ребенка (14%), воспитывают патриотизм (12%). Опрос: В правильности воссоединения Крыма с Россией уверены 86% россиян ВЦИОМ: 86% россиян уверены в правильности воссоединения Крыма с Россией

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Абсолютное большинство российских граждан – 86% – уверены в правильности решения о принятии Крыма в состав России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным на сайте ВЦИОМ, из них 67% убеждены в этом в полной мере («безусловно правильно»). Этот показатель на 10 п.п. выше, чем двумя годами ранее (в 2021 г. – 57%). Главный аргумент в этой группе – Крым – исконно русская земля (53%). В числе причин поддержки данной позиции также волеизъявление крымчан (9%) и их национальная принадлежность («большая часть населения Крыма – русские» – 6%). Отношение россиян к вхождению Крыма в состав России преимущественно положительное (85%), с полной уверенностью об этом заявили более половины опрошенных – 63% (+17 п.п. к данным 2021 г.). Уменьшилась доля тех, кто заявил об отрицательном отношении к этому – до 9% (в 2021 г. – 13%). На вопрос о том, какие чувства россияне испытывают, когда слышат о воссоединении Крыма с Россией, 56% ответили «гордость», за последние два года такой ответ стал звучать на 8 п.п. чаще (в 2021 г. – 48%). Восхищение от принятия в состав России нового субъекта испытывают 14% и только у 5% это событие вызывает негативные эмоции – разочарование (3%) и осуждение (2%). У каждого пятого воссоединение Крыма с Россией не вызывает никаких чувств (22%, в 2021 г. – 27%). Спустя девять лет 71% граждан видят для России больше пользы, чем вреда от воссоединения Крыма с РФ, на протяжении всего периода замеров эта доля находилась в диапазоне от 60% до 78%. Каждый седьмой видит больше вреда – 15%, столько же затруднились с ответом (14%). Положительные последствия для России от присоединения Крыма смогли назвать 62% россиян. Главными из них в представлениях наших сограждан является появление нового туристического направления (24%) и безопасность военно-морской базы (18%). Реже называли такие последствия как возвращение земель, восстановление территориальной целостности России (9%), расширение территории страны (7%) и возвращение русскоязычного населения на Родину (7%). По мнению 76% россиян, Крым стал развиваться более успешно, когда стал частью Российской Федерации. Проекты по развитию полуострова, реализованные за последние пять лет, вспомнили более половины опрошенных (59%). Наиболее узнаваемым из них является строительство Крымского моста (46%). Далее следует снятие водной блокады полуострова (16%), строительство дорог (15%), восстановление электроснабжения (7%), строительство федеральной трассы «Таврида» (6%), развитие инфраструктуры и туризма (по 5%). Три четверти россиян также считают, что после воссоединения Крыма с Россией изменилась и жизнь местных жителей (77%): 64% из этой группы отмечают преимущественно положительные изменения («больше к лучшему»), 30% – и хорошие, и плохие перемены в жизни крымчан. Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 14 марта 2023 года, в нем приняли участие 1600 совершеннолетних граждан России. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Экс-премьер Словакии объяснил, зачем США нужен Крым Экс-премьер Словакии Чарногурский: США хотели бы использовать Крым для контроля над Черным морем

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты подталкивают украинские власти к провокациям в отношении Крыма, поскольку хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Черного моря, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Чарногурский, занимающий пост председателя координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, отметил, что для коллективного Запада в лице США это не вопрос «интеллектуальных знаний», а вопрос «заинтересованности». Вашингтон, по его словам, хочет отнять у России Крым, чтобы построить там свою военную базу, которую можно было бы использовать против РФ и для контроля акватории Черного моря. «Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», – приводит его слова РИА «Новости». Чарногурский добавил, что сейчас Запад использует Украину, пытаясь отобрать Крым у России. Он считает, что, потерпев на Украине поражение, Запад такие попытки прекратит. Вместе с тем политик отметил, что на Западе все чаще слышны голоса экспертов, указывающих на то, что Крым всегда был российским и российским останется. Референдум в Крыму прошел законно, воссоединение региона с Россией состоялось, напомнил он. Запад обязан это принять, заключил бывший премьер-министр Словакии. Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что за прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, отмечал он. Новости СМИ2 Кремль раскрыл подробности поездки Путина в Крым Песков: Путин посетил новые историко-архитектурные объекты в Крыму

Фото: Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин посетил в Крыму новые историко-архитектурные объекты и филиал «Артека», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков заявил, что Путин в Крыму побывал в историко-архитектурном парке «Херсонес Таврический» где осмотрел новые объекты этого комплекса. Также президент посетил детский художественный эстетический центр и филиал «Артека», детский центр «Корсунь», передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин приехал в Севастополь в день воссоединения Крыма с Россией неожиданно для всех за рулем автомобиля. Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и детского центра «Корсунь». В субботу по всей России отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты. Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Путин приехал в Севастополь за рулем Развожаев: Путин неожиданно для всех приехал в Севастополь за рулем

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин приехал в Севастополь в день воссоединения Крыма с Россией неожиданно для всех за рулем автомобиля, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Губернатор Севастополя Развожаев написал в своем Telegram-канале, что Путин удивил всех, приехав за рулем автомобиля в город, хотя все готовились к видеоконференции и докладу президенту по спецсвязи. «В такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны – невероятный лидер», – написал Развожаев. Он также заявил, что Путину показали новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь» – это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический». «Уникальная идея митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова, которую поддержал президент, реализуется невероятными темпами благодаря военным строителям», – подчеркнул губернатор. Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Севастополь на открытие школы искусств и детского центра «Корсунь». В субботу по всей России отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты. Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Новости СМИ2 Путин приехал в Севастополь Путин в день воссоединения Крыма с Россией приехал в Севастополь

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин приехал в день воссоединения Крыма с Россией на открытие школы искусств и центра «Корсунь» в Севастополе. Президент Владимир Путин в день воссоединения Крыма с Россией приехал в Севастополь, передает РИА «Новости». Глава государства приехал на открытие школы искусств и центра «Корсунь». Образовательный кластер в византийском стиле, включающий в себя детский центр «Корсунь» (филиал«Артека») и детскую школу искусств (художественный центр), построен в рамках реализации указа президента России Владимира Путина о о развитии историко-археологического парка «Херсонес Таврический» Минобороны России во взаимодействии с председателем Патриаршего совета по культуре митрополитом Псковским и Порховским Тихоном (Шевкуновым) и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история». Корсунь предназначен для размещения детей, прибывающих в Севастополь для знакомства с многочисленными культурно-патриотическими достопримечательностям города и его богатой историей, предусматривает единовременное пребывание до 300 человек. Художественный центр, предназначенный для организации дополнительного образования детей Севастополя, предусматривает единовременное обучение до 350 человек. В новом здании художественного центра расположится Севастопольская детская школа искусств, где планируется обучение детей архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному творчеству, искусству театра, хореографии. Также здесь будет размещена Севастопольская детская художественная школа. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства должен принять участие в открытии значимого культурно-исторического объекта. Ожидалось, что Путин присоединится к мероприятию по видеосвязи, передает ТАСС. Накануне рабочий график президента тоже частично был посвящен ситуации на полуострове. В пятницу Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В субботу по всей России отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты. Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Пьяный водитель сбил семью из пяти человек в Крыму Пьяный водитель сбил на автомобиле двоих взрослых и троих детей в Крыму 18 марта 2023, 23:37 Текст: Антон Антонов

В Крыму легковой автомобиль сбил семью из пяти человек, они доставлены в больницу, сообщила прокуратура региона. Инцидент произошел в селе Емельяновка Нижнегорского района. 54-летний мужчина, по предварительной информации, управлял автомобилем ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В результате пострадали мужчина, женщина и трое малолетних детей, которые переходили дорогу, передает ТАСС.

Новости СМИ2 Политолог: Крым продемонстрировал возможности России преодолевать любое внешнее давление Политологи Мартынов и Данилин рассказали об экономическом развитии Крыма после его воссоединения с Россией

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

За прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В пятницу Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. «Крым и Севастополь имеют особое социокультурное значение для всех россиян. Наше единство имеет давнюю историю, и девять лет назад оно было подкреплено официально. С тех пор Крыму и Севастополю возвращена традиционная роль в общественной, политической и культурной жизни России», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Я сам родился в Крыму, в Феодосии. Накануне исторических событий 2014 года, честно признаться, я очень скептически относился к перспективе возвращения Крыма в родную гавань. Тогда мне это казалось практически невероятным», – вспоминает Мартынов. «Но воля миллионов людей сделал возвращение Крыма реальным. И сегодня это событие для нас – предмет гордости. За прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России преодолевать любое внешнее давление и добиваться значимых результатов», – говорит собеседник. «Ведь то состояние, в котором Крым находился при Украине, было ужасным. Инфраструктурная база полуострова была изношена. Однако за прошедшие годы нам удалось восстановить имеющуюся инфраструктуру и начать создавать новую, включая крупные проекты», – добавил он. «Спустя девять лет тот импульс сплочения народа, который мы все ощутили после возвращения Крыма и Севастополя в Россию, не затухает, а только усиливается. В прошлом году после начала спецоперации мы видели очередной этап объединения россиян вокруг флага и нашего Главнокомандующего», – напомнил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «И я бы особо отметил те изменения, которые произошли в Крыму и Севастополе за прошедшие годы. Я работал на референдуме весной 2014 года и хорошо помню состояние региона. С тех пор я внимательно слежу за грандиозными крымскими стройками – это не только трасса «Таврида», Крымский мост, электростанции и водохранилища, но и другие прорывные проекты по развитию региона», – напомнил эксперт. «Кроме того, за эти годы валовый региональный продукт вырос в четыре раз. Кстати, на каждый рубль государственных инвестиций в Крыму приходится три рубля частных вложений. Также в регионе сформировалась уникальная команда управленцев. Заметьте: все это было сделано на фоне беспрецедентного санкционного давления извне. Регион развивается вопреки надеждам украинских политиков и ЕС», – добавил аналитик. «Крым и Севастополь играют также особую роль в общественной и культурной сферах нашего общества. Помимо всего прочего, регион можно назвать одним из российских центров православия, ислама и других традиционных для нашей страны религий», – резюмировал собеседник. В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Он поздравил крымчан и всех россиян с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. «Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией», – сказал глава государства. Президент подчеркнул, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью «единой, большой страны». В ходе совещания президент заявил, что все планы по развитию экономического потенциала полуострова будут воплощены: «Реализуем все наши планы по повышению качества жизни людей, доходов семьи, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциалов региона, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России отметили девятую годовщину возвращения Крыма 18 марта 2023, 12:16 Текст: Антон Никитин

В разных регионах России в субботу, 18 марта, отмечают девятую годовщину воссоединения Крыма с РФ. Жители записывают видеопоздравления, участвуют в фестивалях, приходят на концерты. Так, на Никольской сопке в Петропавловске-Камчатском прошел фестиваль «Крымская весна». Мероприятие объединило жителей полуострова, представителей общественных и политических организаций, молодежных объединений, трудовых коллективов, которые выразили свою поддержку народу Крыма и камчатским бойцам, участвующим в спецоперации по защите Донбасса, сообщается на официальном сайте Камчатского края. В рамках мероприятия жители полуострова записали видеопоздравление со словами поздравлений и поддержки для жителей Крыма, а также для участников специальной военной операции, выразив уверенность в том, что победа будет за Россией. Кроме того, для гостей мероприятия выступили творческие коллективы и солисты Камчатского края. На площадке работали аниматоры, ростовые куклы, а также была организована игровая зона. В Якутске годовщину отметили возложением цветов к памятной плите городу-герою на площади Победы. В торжественной церемонии приняли участие горожане разных возрастов, общественные объединения, участники специальной военной операции, представители правительства Якутии и руководство Якутска. Как отметил руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов, мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с Россией проводятся по всей Якутии. «Сегодня в тяжелое время для нашей страны мы выражаем поддержку всем жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона и Запорожья, а также политике президента РФ Владимира Путина», – приводит его слова ЯСИА. Михайлов добавил, что дружба Якутии с Крымом имеет давнюю традицию. Якутский казачий полк сражался во времена Крымской войны еще в XIX веке, а в годы Великой Отечественной войны якутяне защищали город Севастополь от фашистов. Мэр Якутска Евгений Григорьев напомнил, что в 2014 году в честь многовековой дружбы столица республики и Севастополь договорились о сотрудничестве. В честь неразрывной связи в Якутске появилась улица Севастопольская, а в Севастополе улица Якутская. В столице Приморья в честь воссоединения Крыма с Россией состоялся масштабный автопробег, в котором приняли участие жители Владивостока и многих других, в том числе достаточно отдаленных, населенных пунктов края. Колонна из более чем 200 машин проследовала от въезда в город в районе Зари и до центральной площади. Участники автопробега украсили автомобили флагами России, флагами Крыма, а также флагами новых регионов России – Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте правительства Приморского края. Жители Южно-Сахалинска и гости областного центра в субботу собрались в парке им. Гагарина, чтобы принять участие в торжественном митинге-концерте «Крымская весна». В парке организовали масштабный праздник с выступлением вокальных и хореографических ансамблей. Для маленьких посетителей мероприятия подготовили развлекательные мастер-классы по лепке и рисованию. Кроме того, на площадке развернули уже ставшую традиционной на таких событиях солдатскую кухню: сладкий чай и гречневая каша пришлись по душе и взрослым, и детям, пишет издание sakh.online. В Кузбассе также проходят праздничные мероприятия. В школах Кемерова проводят классные часы, уроки-презентации и виртуальные экскурсии по Крыму, выставки картин. В ДК «Промышленновский» состоялся кинолекторий для школьников. Во Дворце молодежи пройдет интеллектуальная игра «Литературный Крым». В Новокузнецке в честь девятой годовщины проходят праздничные мероприятия: тематические выставки, концертные программы, акции, презентации. В Юрге и Мариинске запланированы праздничные концерты «Крымская весна». Патриотический концерт прошел в Мысках. В Тяжине в ДК «Юбилейный» открылась выставка «Одна страна, один народ», сообщили в администрации региона. В Томске в фестивале «Крымская весна» участие приняли около 2 тыс. человек. Коллективы отметили праздничную дату воссоединения Крыма и России праздничным концертом, сообщает «Вести Томск». Также для гостей откроют тематическую фотовыставку. В правительстве Новосибирской области рассказали, что участие в мероприятии, приуроченном к годовщине воссоединения Крыма с Россией, принял участие губернатор Андрей Травников. Концерт прошел в парке культуры и отдыха «Центральный». Глава региона поздравил всех с праздником Крымском весны. «Крымская весна для нас – это совесть. Больше двадцати лет мы жили с чувством горести, вины и сожаления за судьбу Крыма, судьбу города российских, русских моряков Севастополя. И когда в 2014 году произошло их возвращение в родную гавань – это было не просто радостное событие, это был символ, того, что мы остались теми, кем должны быть – мы русские, россияне, которые врагов могут простить, но своих не бросают», – сказал губернатор, сообщается в релизе. В Амурской области прошла патриотическая акция «Крым-Россия, вместе навсегда». Провели ее организаторы в Белогорске. Участие в мероприятии приняли около 300 горожан. Жители города собрались в живую «бесконечность», символизируя воссоединение Крыма с Россией, говорится в Telegram-канале правительства региона. Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Новости СМИ2 В Крыму и Севастополе запланировали построить еще 133 соцобъекта и 43 детсада Министр Файзуллин: В Крыму и Севастополе построят еще 133 соцобъекта, 43 детсада и 17 объектов общего образования 18 марта 2023, 13:00 Текст: Антон Никитин

До 2027 года в Республике Крым и городе Севастополе планируется построить еще 133 социальных объекта, в том числе таких знаковых, как детский центр «Артек» и оздоровительный лагерь «Омега», а также еще 43 детских сада и 17 объектов общего образования, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Файзуллин напомнил, что с октября 2022 года полномочия по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополя, а также координация Госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» переданы Минстрою России. Проводимая работа, по его словам, дает значительный результат, который в первую очередь нацелен на обеспечение комфортной жизни людей. «В прошлом году программу социально-экономического развития республики Крым и города Севастополя продлили до 2027 года. До конца срока программы на полуострове планируется построить еще 133 социальных объекта, в том числе таких знаковых, как детский центр «Артек», оздоровительный лагерь «Омега», объекты инфраструктуры Крымского и Севастопольского Университетов, строительство академического театра танца в Севастополе, а также еще 43 детских сада и 17 объектов общего образования», – приводятся слова министра в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Отмечается, что большое внимание в рамках госпрограммы уделяется строительству социальной инфраструктуры – за восемь лет реализовано 156 таких объектов, из них почти треть – объекты образования. Строятся и модернизируются объекты здравоохранения. С 2015 года создано и реконструировано 48 объектов на 874 новых койко-места. До 2027 года планируется завершить строительство еще десять объектов, что даст дополнительные 955 койко-мест. Еще один важный вопрос – это развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. Благодаря программе уже построено 662 км дорог и дорожной инфраструктуры, в нормативное состояние приведено 4,2 тыс. км дорог. Наиболее значимыми для полуострова являются Керченский мост и трасса «Таврида», последний участок которой планируется завершить в ближайшее время. Особое внимание уделяется вопросам водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения очистки сточных вод планируется построить и реконструировать 27 канализационных очистных сооружений – 24 в Крыму и три в Севастополе. В 2022 году для обеспечения Всероссийского образовательного молодежного форум «Таврида» в г. Судак завершено строительство водовода и напорного коллектора с канализационными насосными станциями, также завершено строительство и реконструкция трех канализационных очистных сооружений (КОС). В настоящее время ведутся работы по реконструкции и строительству еще 12 таких сооружений, еще 12 КОС в Республике Крым находятся в стадии проектирования. За период действия программы также завершены работы на 14 объектах энергетики. Одним из мероприятий программы социально-экономического развития является привлечение частных инвестиций на полуостров. Успешно реализуется такой механизм, как Свободная экономическая зона (СЭЗ). К началу этого года участниками СЭЗ на Крымском полуострове стали 1 тыс. 578 хозяйствующих субъекта, из которых не менее 85% относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Данный механизм позволил ввести в эксплуатацию 5 тыс. 777 объектов инфраструктуры и создать 94 тыс. рабочих мест. На территории полуострова реализуются федпроекты, входящие в нацпроект «Жилье и городская среда». Так, в 2022 году в Республике Крым и г. Севастополе было введено в эксплуатацию 1,5 млн кв. метров жилья. Ведется активная работа по формированию комфортной городской среды, всего в 2023 году планируется благоустроить 76 территорий. Нарастающим итогом с 2019 года в Республике Крым из 17,8 тыс. кв. метров аварийного жилья переселено 1,16 тыс. человек, в Севастополе – из 1,21 тыс. кв. метров переселено 70 человек. Кроме того, в преддверии празднования Дня воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова в эксплуатацию введено сразу несколько социальных объектов. Среди них детский сад в Гагаринском районе на 220 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Кача, где можно проводить как учебно-тренировочные занятия, так и соревнования по баскетболу, волейболу, бадминтону, ринг-теннису, а также оздоровительные занятия. В селе Верхнесадовое сдали в эксплуатацию двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс с игровым залом, позволяющий проводить тренировки по различным видам спортивных игр: волейбол, бадминтон. Кроме того, комплекс оборудован площадками для занятий единоборствами и тяжелой атлетикой, с раздевалками и сопутствующими помещениями. Совместно с публично-правовой компанией «Единый заказчик в сфере строительства» Минстрой России ведет работу по строительству федерального детского реабилитационного центра в Евпатории, фондохранилища для музея-заповедника «Херсонес Таврический» и реконструирует мемориальный комплекс «Исторический бульвар» в Севастополе. Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Путин: Работа по восстановлению Крымского моста после теракта будет завершена в срок

Фото: Пресс-служба ФДА "Росавтодор"/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок, об этом он сказал на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя. Он также добавил, что в Крыму введены в эксплуатацию сотни других важных объектов. «За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду Симферопольский аэропорт, современную трассу «Таврида», конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, эта работа будет завершена в срок», – приводятся слова Путина на сайте Кремля. Напомним, на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Новости СМИ2 Путин рассказал о реализации в Крыму инвестпроектов на сотни миллиардов рублей Путин: В Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов на 450 млрд рублей 17 марта 2023, 17:37 Текст: Валентина Григоренко

В Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. «В Республике Крым реализуется более 250 инвестпроектов с общим объемом инвестиций почти 450 млрд рублей. В Севастополе – еще около 100 проектов на общую сумму более 217 млрд рублей. Важно развивать такой актуальный, востребованный механизм государственно-частного партнерства, как специальная экономическая зона, созданная на полуострове», – приводятся слова президента на сайте Кремля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на этой неделе проведет несколько мероприятий в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Путин поручил сократить разрыв в доходах жителей Крыма и других регионов России 17 марта 2023, 18:37 Текст: Ольга Иванова

Разница в доходах жителей Крыма и Севастополя и жителей других регионов России есть, ее надо сокращать, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию полуострова. Глава государства назвал этот вопрос самым важным для Крыма и Севастополя, сообщает ТАСС. «Надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать. Здесь много очень способов добиться ожидаемого результата: и логистические центры открывать, и возможности транспорта расширять, и так далее. Я прошу вас вместе с коллегами думать об этом и стремиться к искомому результату», – обратился Путин к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Ранее Путин заявил, что в Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей. Новости СМИ2 Депутат: Крым выбрал для себя лучшую судьбу Депутат Матвейчев: Пример Крыма и Севастополя повлиял на решение новых территорий стать частью России

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией важно не только с исторической, но и с прагматической точки зрения. Крым выбрал для себя лучшую судьбу, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. В субботу отмечается девятая годовщина воссоединения России с Крымом и Севастополем. «После воссоединения с Крымом Россия начала собирать свои исконно русские земли. Период ее слабости закончился. Херсонес Таврический, где крестился князь Владимир, легендарный Севастополь и другие места – все это наши исторические корни», – подчеркнул Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Кроме символических значений у воссоединения Крыма и Севастополя с Россией есть вполне прагматический смысл. «Людям, которым неинтересна история, нужно понимать, что если бы мы в 2014 году не помогли крымскому народу совершить волеизъявление, то потеря Крыма и появление там американской военной базы, строительство которой уже было запланировано, означало бы конец Черноморского флота России. Без возвращения Крыма нынешняя спецоперация была бы фактически невозможна. Донецк и Луганск были бы интегрированы Украиной и НАТО», – уверен депутат. По его оценке, переменами за последние девять лет больше всех довольны именно крымчане, потому что во времена Украины в Крыму ничего не строилось, лишь продавалось и разворовывалось то, что было создано в советские годы. «На Украине это воровство продолжается и сейчас. Иностранный капитал забирает украинские земли, олигархи вывозят карпатский лес. Да и людей пустили в расход в натовских интересах. Такая страшная судьба могла бы ждать крымчан, но сейчас они находятся под правовой защитой России», – заметил Матвейчев. Среди главных достижений за минувшие годы он назвал строительство федеральной трассы «Таврида» (последний участок которой планируется завершить в ближайшее время), возведение Крымского моста – не имеющего аналогов в Европе величайшего архитектурного строения, строительство нового терминала аэропорта «Симферополь». «Реконструируется множество других объектов. Огромная разница с тем, что было девять лет назад, видна в Севастополе и в любом другом крымском городе», – говорит Матвейчев. Теперь Крым стал излюбленным местом туристов, поток со всей страны увеличился в три раза, это приносит полуострову дополнительные доходы, которые идут на улучшение сервиса и условий пребывания. «Крым выбрал для себя лучшую судьбу. Его пример повлиял на решение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стать частью России. Как бы ни пыталась украинская пропаганда рассказывать об «ужасах жизни» в Крыму, люди все равно приезжали туда и видели, что происходит, понимали, что можно только завидовать переменам. Поэтому жители на новых территориях даже не представляли себе других вариантов, кроме как проголосовать, чтобы войти в состав России», – уверен депутат. Весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. В субботу по всей России отмечается девятая годовщина возвращения Крыма. В городах проходят различные праздничные и торжественные мероприятия, фестивали, концерты. До 2027 года в Крыму и Севастополе планируется построить еще 133 социальных объекта. Уже построено 662 км дорог и дорожной инфраструктуры, в нормативное состояние приведено 4,2 тыс. км дорог. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил выделить средства на поддержание турбизнеса Крыма 17 марта 2023, 19:12 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин согласился, что туристическому бизнесу Крыма необходима поддержка. Об этом он заявил о ходе совещания по развитию полуострова, на котором глава Крыма Сергей Аксенов попросил направить на эти цели в 2023 году около 2 млрд рублей. Он добавил, что в 2022 году такая поддержка помогла сохранить рабочие места, передает ТАСС. Путин обратил внимание главы Минфина Антона Силуанова на необходимость поддержки Крыма. «Но мне кажется, что этот источник даже нет необходимости использовать, потому что у Чернышенко Дмитрия Николаевича (вице-премьер РФ, курирует в том числе туризм – прим. ВЗГЛЯД) в рамках «его» бюджета такие средства есть. Я сегодня утром с ним на этот счет разговаривал, и он согласен выделить необходимые деньги. Главное, чтобы их у него не забрали», – заметил глава государства. Путин на согласие выделить средства поблагодарил, отметив, что это будет хорошим подарком к Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Новости СМИ2 Путин назвал воссоединение Крыма с Россией историческим выбором Путин: Воссоединение Крыма с Россией является историческим выбором

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Крыма и всех россиян с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. Он подчеркнул, что это был исторический выбор, на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. «Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией», – сказал он. Путин напомнил, что девять лет назад жители Крыма и Севастополя сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью «единой, большой страны», передает ТАСС. При этом, подчеркнул президент, Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова, так как для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня. Глава государства указал, что несмотря на все вызовы и трудности, власти будут последовательно и системно решать задачи ускоренного социально-экономического развития этих двух регионов. Кроме того, будут реализовываться планы «по повышению качества жизни людей, доходов семей, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциала регионов, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест, реализации конкретных проектов в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранения, образования, культуры». Путин ранее заявил, что в Крыму реализуется 250 инвестиционных проектов почти на 450 млрд рублей.