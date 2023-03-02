Стартовал прием заявок на конкурс профессионального мастерства «Лига вожатых»

Начался прием заявок на участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых – 2023», который проводится в целях развития навыков, обмена опытом и лучшими практиками.

С 2019 года конкурс проходит в рамках реализации национального проекта «Образование». Он объединяет специалистов, работающих с детьми: вожатых, педагогов-организаторов, воспитателей, педагогов дополнительного образования, методистов и руководителей, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Конкурс – ключевое событие проекта «Лига вожатых». Главная же цель проекта – создание открытого сообщества для подготовки вожатых России новой формации. Проект имеет свой фирменный узнаваемый стиль, включающий в себя знаки отличия, символику и девиз «Зажигаем детские сердца».

Для участия в конкурсе нужно подать заявку по одной из шести номинаций: «Вожатые-стажеры», «Вожатые, работающие с временными детскими коллективами», «Вожатые, работающие с постоянными детскими коллективами», «Вожатые-наставники, работающие с временными детскими коллективами», «Вожатые-наставники, работающие с постоянными детскими коллективами» и «Старшие вожатые». Принять участие в конкурсе «Лига вожатых» можно начиная с 16 лет.

В течение трех месяцев участники пройдут конкурсные испытания в онлайн-формате. Для многих конкурс станет возможностью получить новые знания, войти в кадровый резерв профессионалов сферы воспитания, пройти стажировки, попробовать себя в роли наставников, стать частью команды вожатых.

«Безумно круто, что мы участвуем в реализации такого большого проекта, и в нем есть мой личный вклад. В 2022 году я стала наставником команды, и это оказалось настоящей магией. Общение, рост, развитие, новые идеи, команда – все это бесконечно ценно. Если раздумываете, подавать ли заявку, подавайте, вы не пожалеете! Как минимум узнаете свои точки роста, слабые места, которые стоит развивать. Как максимум – найдете любимое дело в жизни и обретете единомышленников», – рассказала наставник и амбассадор проекта «Лига вожатых» Ирина Бережнова.

«Конкурс «Лига вожатых» проводится уже в шестой раз. За это время мы накопили богатый опыт лучших вожатских практик и педагогического мастерства среди специалистов организаций отдыха и оздоровления детей, образовательных и общественных детских организаций. Важно, чтобы ребята доверяли вожатому, могли прийти к нему с любым вопросом и получить компетентный ответ и поддержку. Конкурс «Лига вожатых» как раз и нацелен на развитие профессиональных навыков вожатых, способных повысить качество организации отдыха детей в целом. «Лига вожатых» – это активное профессиональное сообщество, которое объединяет более 35 тыс. участников со всей страны», – отметил директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов.