В Тульской области упал беспилотник

Власти Тульской области сообщили о падении неопознанного беспилотника

Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области вдали от жилых домов, угрозы населению и инфраструктуре нет, сообщил комитет Тульской области по региональной безопасности.

В сообщении говорится, что в Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности. Отмечается, что угрозы безопасности населения и инфраструктуры нет, передает РИА «Новости».

Власти уточняют, что на месте работают все оперативные службы.

В феврале губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в районе города Коломны в Московской области упал БПЛА. Жертв и разрушений на земле нет.