Россия направила в Турцию аэромобильный госпиталь

Посольство: Минздрав России направил в Турцию аэромобильный госпиталь

Аэромобильный госпиталь Минздрава России направлен в Турцию для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясений, сообщило посольство России в Анкаре.

По сообщению дипмисии, Минздрав России направил аэромобильный госпиталь в Турцию для оказания содействия пострадавшим от землетрясения, он будет развернут в районе Эрзин провинции Хатай, передает ТАСС.

Ранее в минфине и казначействе страны заявили, что материальный ущерб от землетрясений на юго-востоке Турции составил 2 трлн турецких лир (около 150,2 млрд долларов).

Напомним, на юго-востоке страны 6 февраля произошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов. Также мощные подземные толчки ощущались в Сирии. В результате природной катастрофы погибли более 49 тыс. человек.