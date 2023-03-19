В Крыму пообещали построить для студентов 11 лабораторий и общежитий

В России отметили девятую годовщину возвращения Крыма

В разных регионах России в субботу, 18 марта, отмечают девятую годовщину воссоединения Крыма с РФ. Жители записывают видеопоздравления, участвуют в фестивалях, приходят на концерты.

Так, на Никольской сопке в Петропавловске-Камчатском прошел фестиваль «Крымская весна». Мероприятие объединило жителей полуострова, представителей общественных и политических организаций, молодежных объединений, трудовых коллективов, которые выразили свою поддержку народу Крыма и камчатским бойцам, участвующим в спецоперации по защите Донбасса, сообщается на официальном сайте Камчатского края.

В рамках мероприятия жители полуострова записали видеопоздравление со словами поздравлений и поддержки для жителей Крыма, а также для участников специальной военной операции, выразив уверенность в том, что победа будет за Россией.

Кроме того, для гостей мероприятия выступили творческие коллективы и солисты Камчатского края. На площадке работали аниматоры, ростовые куклы, а также была организована игровая зона.

В Якутске годовщину отметили возложением цветов к памятной плите городу-герою на площади Победы. В торжественной церемонии приняли участие горожане разных возрастов, общественные объединения, участники специальной военной операции, представители правительства Якутии и руководство Якутска.

Как отметил руководитель администрации главы и правительства Якутии Георгий Михайлов, мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с Россией проводятся по всей Якутии. «Сегодня в тяжелое время для нашей страны мы выражаем поддержку всем жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона и Запорожья, а также политике президента РФ Владимира Путина», – приводит его слова ЯСИА.

Михайлов добавил, что дружба Якутии с Крымом имеет давнюю традицию. Якутский казачий полк сражался во времена Крымской войны еще в XIX веке, а в годы Великой Отечественной войны якутяне защищали город Севастополь от фашистов.

Мэр Якутска Евгений Григорьев напомнил, что в 2014 году в честь многовековой дружбы столица республики и Севастополь договорились о сотрудничестве. В честь неразрывной связи в Якутске появилась улица Севастопольская, а в Севастополе улица Якутская.

В столице Приморья в честь воссоединения Крыма с Россией состоялся масштабный автопробег, в котором приняли участие жители Владивостока и многих других, в том числе достаточно отдаленных, населенных пунктов края. Колонна из более чем 200 машин проследовала от въезда в город в районе Зари и до центральной площади. Участники автопробега украсили автомобили флагами России, флагами Крыма, а также флагами новых регионов России – Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте правительства Приморского края.

Жители Южно-Сахалинска и гости областного центра в субботу собрались в парке им. Гагарина, чтобы принять участие в торжественном митинге-концерте «Крымская весна». В парке организовали масштабный праздник с выступлением вокальных и хореографических ансамблей. Для маленьких посетителей мероприятия подготовили развлекательные мастер-классы по лепке и рисованию. Кроме того, на площадке развернули уже ставшую традиционной на таких событиях солдатскую кухню: сладкий чай и гречневая каша пришлись по душе и взрослым, и детям, пишет издание sakh.online.

В Кузбассе также проходят праздничные мероприятия. В школах Кемерова проводят классные часы, уроки-презентации и виртуальные экскурсии по Крыму, выставки картин.

В ДК «Промышленновский» состоялся кинолекторий для школьников. Во Дворце молодежи пройдет интеллектуальная игра «Литературный Крым». В Новокузнецке в честь девятой годовщины проходят праздничные мероприятия: тематические выставки, концертные программы, акции, презентации.

В Юрге и Мариинске запланированы праздничные концерты «Крымская весна». Патриотический концерт прошел в Мысках. В Тяжине в ДК «Юбилейный» открылась выставка «Одна страна, один народ», сообщили в администрации региона.

В Томске в фестивале «Крымская весна» участие приняли около 2 тыс. человек. Коллективы отметили праздничную дату воссоединения Крыма и России праздничным концертом, сообщает «Вести Томск».

Также для гостей откроют тематическую фотовыставку.

В правительстве Новосибирской области рассказали, что участие в мероприятии, приуроченном к годовщине воссоединения Крыма с Россией, принял участие губернатор Андрей Травников. Концерт прошел в парке культуры и отдыха «Центральный».

Глава региона поздравил всех с праздником Крымском весны.

«Крымская весна для нас – это совесть. Больше двадцати лет мы жили с чувством горести, вины и сожаления за судьбу Крыма, судьбу города российских, русских моряков Севастополя. И когда в 2014 году произошло их возвращение в родную гавань – это было не просто радостное событие, это был символ, того, что мы остались теми, кем должны быть – мы русские, россияне, которые врагов могут простить, но своих не бросают», – сказал губернатор, сообщается в релизе.

В Амурской области прошла патриотическая акция «Крым-Россия, вместе навсегда». Провели ее организаторы в Белогорске. Участие в мероприятии приняли около 300 горожан.

Жители города собрались в живую «бесконечность», символизируя воссоединение Крыма с Россией, говорится в Telegram-канале правительства региона.

Напомним, весной 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. С 23 по 27 сентября 2022 года референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.