Барбашов: Под Одессой организовали концлагерь для тех, кто не хочет воевать с Россией

Киевский режим организовал в Одесской области концлагерь для украинцев, которые не хотят воевать с Россией и отказываются от призыва в войска, сообщил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

По его словам, в Одесской, Николаевской, и Херсонской областях набрала размах насильственная мобилизация, людей буквально похищают на улицах, а в Одесской области для тех, кто не хочет воевать против России организовали концлагерь, где людей держат в тюремных условиях за то, что они «не хотят умирать где-нибудь под Артемовском», передает РИА «Новости».

По словам Барбашова, силами сельсоветов по всем селам юга Украины проведен учет мужского населения, люди не знают, как им спрятаться от насильственной мобилизации, а те же, кто проживает в городах, стараются не выходить из дому, но их мобилизуют в результате квартирных обходов.

Он добавил, что в этих областях у населения наблюдается паника он.

Глава Снигиревки призвал всех, кто был насильственно призван и брошен на линию фронта, использовать любые возможности для того, чтобы сдаться российским Вооруженным силам.

Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных.