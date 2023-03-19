|
|
Под Одессой организовали концлагерь для не желающих воевать против России
Барбашов: Под Одессой организовали концлагерь для тех, кто не хочет воевать с Россией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Киевский режим организовал в Одесской области концлагерь для украинцев, которые не хотят воевать с Россией и отказываются от призыва в войска, сообщил глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
По его словам, в Одесской, Николаевской, и Херсонской областях набрала размах насильственная мобилизация, людей буквально похищают на улицах, а в Одесской области для тех, кто не хочет воевать против России организовали концлагерь, где людей держат в тюремных условиях за то, что они «не хотят умирать где-нибудь под Артемовском», передает РИА «Новости».
По словам Барбашова, силами сельсоветов по всем селам юга Украины проведен учет мужского населения, люди не знают, как им спрятаться от насильственной мобилизации, а те же, кто проживает в городах, стараются не выходить из дому, но их мобилизуют в результате квартирных обходов.
Он добавил, что в этих областях у населения наблюдается паника он.
Глава Снигиревки призвал всех, кто был насильственно призван и брошен на линию фронта, использовать любые возможности для того, чтобы сдаться российским Вооруженным силам.
Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных.
Захарова раскрыла связанный с семьей прокурора МУС скандал с педофилией
|
|
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, выписавший «ордер на арест» президента России Владимира Путина, оказался братом британского депутата-педофила, раньше срока выпущенного на свободу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова подтвердила в своем Telegram-канале информацию о том, что прокурор МУС Карим Хан, который выписал «ордер на арест» Путина, является родным братом политика из британской консервативной партии, которого заключили в тюрьму на 18 месяцев после того, как он был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Его досрочно освободили из заключения за три недели до выдачи «ордера на арест» Путину.
«Как я вчера и говорила, теперь защита детей от извращенцев преследуется на Западе уголовно. Представляете, сколько невинных детских душ было бы загублено моральными уродами, типа этого братца? А Россия не дает. На этих деток уже очередь, наверняка, была», – посетовала Захарова.
Прокурор МУС Карим Хан выразил сожаление в связи с выдачей ордера на арест Путина.Свое решение прокурор аргументировал тем, что якобы с территории Украины «насильно» были перемещены дети, которых, на самом деле, спасли от смерти в опасных зонах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
В Запорожье по одной из важнейших баз иностранных наемников нанесли удар
В Запорожье по одной из ключевых баз иностранных наемников нанесли удар
В городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки боевиков, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен утром в 4.15 по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», где располагалась база боевиков «Иностранного легиона», говорится в сообщении.
Помимо иностранных военнослужащих на территории базы находились инструкторы. Количество ликвижированных боевиков исчисляется десятками, добавил Рогов.
Ранее сообщалось об активизировавшихся военных ВСУ на Запорожском направлении.
Российские военные поймали украинского велосипедиста-наводчика
Российскими военными в зоне спецоперации задержан украинский велосипедист-наводчик
Наводчик украинских военных был выявлен с помощью беспилотника и задержан в зоне ответственности Девятой гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил России, сообщают СМИ.
Беспилотник снял, как мужчина ехал на велосипеде в непосредственной близости от российских позиций и снимал укрепления на камеру мобильного телефона, пишет «Военное обозрение».
Какое-то время БПЛА продолжал следить за велосипедистом. Тот убрал телефон и ускорился, но его задержала оперативная группа, находившаяся за стоящим на обочине автомобилем. Мужчину забрали в часть для разбирательства, пишет «Российская газета».
Напомним, военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.
Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Newsweek: Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Банковский кризис, затронувший страны Запада, поможет России в ходе спецоперации на Украине, заявила Кэтрин Фанг в статье для издания Newsweek.
По ее словам, появились опасения того, что у Киева закончатся запасы снарядов и понадобится помощь союзников, но если Европа будет думать о своих финансах, то подход к помощи Украине изменится, передает РИА «Новости».
Фанг отметила, что финансовые проблемы ослабят Европу экономически и ей сложно будет оказывать военную помощь Киеву.
Но при этом в публикации автор пишет, что велика вероятность продолжения поддержки Украины со стороны Запада. Этот вывод сделан на основе позиции западных стран в 2022 году, когда она определялась политическими факторами, а не экономическими.
Ранее рейтинговое агентство Moodys из-за банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
Шольц приветствовал решение МУС об «ордере на арест» Путина
Канцлер Германии Шольц: Никто не может быть выше закона
Никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас, заявил канцлер Германии Олаф Шольц о выдаче ордера на арест Путина.
Шольц, комментируя решение о выдаче «ордера на арест Путина», отметил, что МУС является «подходящим институтом для расследования военных преступлений». Канцлер отметил, что никто не может быть выше закона, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Командир штурмовой группы «Кубань» Мальцев героически погиб в зоне СВО
|
|
Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным «Кубань» героически погиб, прикрывая отход своей группы, один из бойцов которой был ранен.
Сослуживец Мальцева – штурмовик с позывным «Карлсон» – рассказал РИА «Новости», что это произошло после трех непрерывных дней ведения штурмовых действий по захвату и удержанию укрепленных опорных пунктов противника.
По его словам, российские военные подошли к очередному опорнику. «Группа из пяти человек. «Лоу» (позывной военнослужащего) первый получил ранение, мы с ним ушли влево. «Кубань» начал обходить справа и прикрывал нас, отвлек на себя внимание. Дал команду прекратить перестрелку, чтобы перегруппироваться и оказать помощь раненому «Лоу». Потом опять была стрелкотня, перекидка гранатами и в конце концов перестал выходить на связь», – рассказал «Карлсон».
Он добавил, что в сторону Мальцева работал пулемет. «Карлсон» подчеркнул, что командир полностью обеспечил отход группы. «В районе эвакуации узнали, что «Кубани» с нами нет», – сообщил военнослужащий.
«Карлсон» рассказал, что именно «Кубань» дал ему боевое крещение, запустил в первый бой и успокоил.
«Он – Мужик! Три дня в окопах на всех опорниках, три дня без перерыва (участвовал в штурме). По радиостанции только и слышно: «Кубань» туда, «Кубань» сюда, везде был. Я не знаю, как он успевал», – отметил сослуживец.
Другой сослуживец Мальцева, с позывным «Конь», рассказал, что после героического подвига Мальцева, когда он в одиночку уничтожил троих украинских боевиков и трех взял в плен, его группа на захваченном опорнике была атакована противником, военным пришлось вызвать огонь на себя.
«Находился он в 250 метров от нас после того, как отработала наша арта (артиллерийское подразделение – прим. ВЗГЛЯД), начали движение. Шли под обстрелом противника, минометы работали… ну то есть бой уже завязался», – пояснил военнослужащий штурмового отряда.
«Как только была возможность, «Кубань» заскочил каким-то образом, врасплох взял всех, они не поняли, что случилось, сразу положил. Двое сдались в плен, один уже раненый был тоже пленный. Зашли мы, закрепились, заняли окоп, ждали пехоту на укрепление», – добавил «Конь».
По его словам, после того, как окопались на занятой позиции, начался минометный обстрел с украинской стороны. Бойцы ВСУ, как рассказал он, пытались выбить российских военных из блиндажа, потребовали сдаться в плен, но они отказались. «Стреляли из пулемета и кидали по нам гранаты. Нам выходить был не вариант, мы вызвали минометный огонь наших войск на себя. После этого бойцы ВСУ начали отходить. Пока они отходили, мы одного ранили... Атаку мы отразили», – отметил штурмовик.
По его словам, погибший в бою через несколько дней после этой операции «Кубань» внушал доверие и уверенность в себе всем, поэтому за ним и шли сослуживцы.
Соловьев показал видео с пробитым американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Соловьев показал видео с пробитым насквозь американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео с пробитым насквозь российскими военными американским бронеавтомобилем Humvee.
Соловьев в комментарии к видео в своем Telegram-канале пишет, что «хваленный американский бронеавтомобиль Humvee пробило насквозь». Выдвинуты предположения, что в бронетехнику попал осколок от артиллерийского снаряда, или автомобиль могли пробить выстрелом из стрелкового оружия.
Ранее в сети появилось видео передвижения колонны современной бронетехники НАТО.
Между тем, Минобороны показало кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО.
В США предрекли Зеленскому неприятные решения по границам Украины
Newsweek: Киеву придется решать территориальные споры самостоятельно после выборов в США
В случае победы в США политиков, выступающих против поддержки Украины, Владимиру Зеленскому придется решать территориальные споры с Россией самостоятельно, пишет обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek.
Хаммер сообщил, что СМИ называют возможным кандидатом на президентских выборах США губернатора штата Флорида республиканца Рона Десантиса. Он заявил, что участие США в конфликте на Украине не служит национальным интересам страны. Десантис считает, что Вашингтон должен добиться мирных переговоров Москвы и Киева, передает РИА «Новости».
Хаммер поддерживает заявление Десантиса, и считает, что вопрос сохранения Киевом «квадратных футов спорной территории» не должен волновать США, учитывая, что русскоязычные регионы на востоке Украины сами хотят быть частью России.
По словам автора, государственные границы Украины после распада Советского Союза проведены произвольно, а Крым всегда находился под контролем России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Появилось видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
Военкоры показали видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
В Сети появились кадры передвижения колонны современной американской и британской бронированной техники, ранее не поставлявшейся Украине.
Видео с натовской бронетехникой публикует Telegram-канал «Русская весна». Отмечается, что в колонне замечены колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, а также британские Wolfhound и Husky TSV и Humvee третьего поколения (HMMWV M1152), которые раньше не поставлялись Киеву.
Где именно снято видео и куда направляется колонна бронемашин, неизвестно. Украинские СМИ также не сообщают, предназначена ли эта бронетехника подразделениям в Артемовске, отмечают военкоры.
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.
Ранее в Сети появилось видео того, как российская ствольная артиллерия наносит удары по окопам вооруженных сил Украины и уничтожает колесную технику на Угледарском направлении.
Российские военные в боях за Артемовск использовали модернизированные танки Т-80
Российские штурмовые подразделения активно используют танки Т-80 БВМ в боях за Артемовск (украинское название – Бахмут).
Боец группы «Вагнера» рассказал РИА «Новости», что танк Т-80 БВМ «замечательный, подвижный, маневренный». «Защищает нас», – сказал он. «Броня, скорость, в конвейере 28 снарядов», – добавил боец.
Военнослужащий отметил, что танк оснащен всепогодным тепловизионным прицелом, способен работать в различных погодных условиях. В день бойцы данного экипажа выпускают по противнику порядка 60-80 снарядов в день, рекорд – 128 снарядов, рассказал он.
Каждый выезд очень насыщенный и разнообразный, добавил он. «[Украинские националисты] то «Градами» обстреливают, то ствольной артиллерией, то минометами», – отметил военный.
Офицер американской разведки объяснил провал планов Вашингтона на Украине
Офицер американской разведки Риттер объяснил провал планов Вашингтона на Украине
США не смогли добиться своих целей на Украине из-за большого просчета в отношении президента Владимира Путина, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
По его словам, Вашингтон думал, что сможет «сместить Путина», но из этого можно сделать вывод, что в США просто ничего не знают ни о Путине, ни о России, ни обо всей ситуации в целом, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Judging Freedom.
Он добавил, что США хотели ослабить российские войска с помощью украинского конфликта, организовав государственный переворот, но этого сделать не получилось.
Полковник указал на то, что сейчас НАТО не хватает боеприпасов для отправки ВСУ, а Россия наоборот укрепила военно-промышленный комплекс.
МИД назвал условия для урегулирования ситуации вокруг Украины
МИД: Отмена всех антироссийских санкций и исков необходима для урегулирования ситуации вокруг Украины
|
|
Неотъемлемой частью урегулирования украинского кризиса должна стать отмена всех санкций и исков против России, прекращение поставок оружия и наемников, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В комментарии Захаровой на сайте МИД отмечается, что для достижения мира на Украине необходимо прекратить поставки вооружений и наемников, завершить боевые действия, вернуть внеблоковый статус, а также признать на международном уровне новые территориальные реалии.
Кроме того, должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация Украины, закреплен ее безъядерный статус и даны арантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств, подчеркнула Захарова.
«Неотъемлемой частью должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях», – отметила дипломат.
Представитель МИД подчеркнула, что Россия открыта к серьезным предложениям Запада и Киева по политико-дипломатическому урегулированию, но язык ультиматумов считает неприемлемым.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Цинь Ганом подчеркнул «важность «формулы мира» Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не видит желания со стороны Украины начинать серьезный разговор.
Изменены правила прекращения гражданства Украины
Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ
|
|
Президент Владимир Путин подписал закон, который прекращает украинское гражданство россиян со дня подачи соответствующего заявления в МВД России.
Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
По закону, россияне, имеющие гражданство Украины и пожелавшие из него выйти будут автоматически лишены гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ. Подать такое заявление можно будет в том числе и в электронном виде на портале «Госуслуги».
При этом от россиянина со дня подачи заявления требуется воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. В случае нарушения заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а сам заявитель – гражданином Украины.
Возможность повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины возникает только через десять лет.
Заявление за ребенка младше 14 лет смогут подавать родители или опекуны.
Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.
Постпредство РФ назвало дезинформацией «слухи» Украины о продлении зерновой сделки на 120 дней
Постпредство РФ: Заявления Украины о продлении зерновой сделки на 120 дней являются некомпетентностью
Распространяемые Украиной слухи о продлении зерновой сделки на 120 дней являются или некомпетентностью, или преднамеренной дезинформацией, сообщили в постоянном представительстве России при женевском отделении ООН.
В сообщении российской миссии в Женеве, опубликованном в ее Telegram-канале говорится, что любые слухи о продлении сделки на 120 дней, которые распространяет Украина, являются либо преднамеренной дезинформацией, либо некомпетентностью.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила и подчеркнула, что зерновая сделка продлена на 60 дней.
Ранее в ООН подтвердили продление зерновой сделки без уточнения сроков.
Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Захарова уточнила сроки продления зерновой сделки
Официальный представитель МИД Захарова: Зерновая сделка продлена на 60 дней
Россия уведомила все стороны о том, что дала согласие на продление зерновой сделки только на 60 дней, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что Россия согласилась продлить зерновую сделку на 60 дней, все стороны об этом были уведомлены не только устно, но и специальными нотами, передает ТАСС.
Ранее в ООН подтвердили продление зерновой сделки без уточнения сроков.
Постпред России при ООН Василий Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке.
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.