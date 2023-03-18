МИД назвал условия для урегулирования ситуации вокруг Украины

МИД: Отмена всех антироссийских санкций и исков необходима для урегулирования ситуации вокруг Украины

Неотъемлемой частью урегулирования украинского кризиса должна стать отмена всех санкций и исков против России, прекращение поставок оружия и наемников, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В комментарии Захаровой на сайте МИД отмечается, что для достижения мира на Украине необходимо прекратить поставки вооружений и наемников, завершить боевые действия, вернуть внеблоковый статус, а также признать на международном уровне новые территориальные реалии.

Кроме того, должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация Украины, закреплен ее безъядерный статус и даны арантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств, подчеркнула Захарова.

«Неотъемлемой частью должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях», – отметила дипломат.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия открыта к серьезным предложениям Запада и Киева по политико-дипломатическому урегулированию, но язык ультиматумов считает неприемлемым.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Цинь Ганом подчеркнул «важность «формулы мира» Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не видит желания со стороны Украины начинать серьезный разговор.