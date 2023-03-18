Захарова заметила отсутствие логики в переименовании молдавского языка в румынский

Захарова отметила отсутствие исторической логики в переименовании молдавского языка в румынский

Если в Молдавии хотят переписывать название языка, то нужно придерживаться исторической логики и называть румынский молдавским, а не наоборот, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова опубликовала в Telegram-канале комментарий МИД Румынии, который считает, что закон парламента Молдавии о переименовании госязыка республики в румынский «восстановил научную истину».

Представитель МИД указала, что в исторической лингвистике давно установился консенсус относительно молдавского и румынского языков: они действительно схожи, но это разные наречия. Она сослалась на книгу немецкого ученого Альштеда «Сокровища Хронологии», написанную в 1628 году, где в таблице языков и диалектов Земли упомянут и молдавский – lingua moldavorum.

Захарова отметила, что румынский язык оформился только в самом конце XVIII века.

«Если хотят переписывать название языка, то пусть придерживаются исторической логики и называют румынский молдавским, а не наоборот», – заявила дипломат.

«Отказываясь от молдавского языка, нынешний режим в Кишиневе поднимает вопрос: чья теперь Бессарабия (которая до 1940 года была оккупирована Румынией), и кому принадлежат земли по Днестру (которые до 1940 года входили в состав Украины)?», – задалась вопросом Захарова, отметив, что молдавский язык «парадоксальным образом» официально сохранился только в Приднестровье.

Ранее парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка с молдавского в румынский. Принятие закона вызвало бурную реакцию депутатов от оппозиции, которая вылилась в потасовку.