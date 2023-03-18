Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине

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18 марта, суббота | Последнее обновление — 11:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США возобновили полеты беспилотников над Черным морем
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17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев.
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Нарративы, связанные с «фундаментальной виной», с тем, что «российское общество представляет такую же угрозу Западу, что и государство», а сам «Запад должен быть един перед лицом ужасающей угрозы», были обкатаны сильно загодя.
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Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах.
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Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Конгрессвумен развеяла главный миф Запада о Путине
Конгрессвумен Грин: Путин никогда не демонстрировал намерений вторгнуться в Европу
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Заявления о том, что российский лидер Владимир Путин якобы планирует «вторжение» в Европу, не выдерживают критики, заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.
Марджори Тейлор Грин заявила, что нахождение США на Украине «смехотворно». Вашингтон, по ее словам, «платит за опосредованную войну с Россией». При этом она призналась, что «никогда не видела, чтобы Путин действительно демонстрировал в каких-либо деталях свои планы по вторжению в Европу», пишет The Independent.
Грин назвала подобные утверждения ложью и заявила, что не верит в это, передает РИА «Новости».
США изменили маршруты полета беспилотников у Крыма после инцидента с MQ-9 Reaper
США изменили маршруты полета беспилотников у Крыма после инцидента с упавшим в Черное море дроном Reaper
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США изменили маршруты полета своих стратегических беспилотных летательных аппаратов Global Hawk после инцидента с беспилотником Reaper, который упал в Черное море, следует из данных с портала Flightradar24.
Согласно данным на портале, сегодня в воздушное пространство над Черным морем в очередной раз прибыл один из стратегических беспилотников США, которые регулярно выполняют разведывательные вылеты с базы на Сицилии в район российского Крыма. Это первый полет Global Hawk над Черным морем после инцидента с Reaper, и в этот раз маршрут беспилотника существенно изменен, передает РИА «Новости».
Из треков полета следует, что сегодня перед заходом в воздушное пространство над Черным морем Global Hawk предварительно выполнил барражирование над восточной частью Румынии. Ранее подобных маневров Global Hawk не совершали. Затем беспилотник отправился в воздушное пространство над Черным морем, где обычно эти летательные аппараты дежурят в воздухе на траверзе южной оконечности Крыма, иногда до 24 часов. Однако в этот раз удаление маршрута беспилотника от самой южной точки Крыма существенно увеличилось – если ранее в среднем эти аппараты пролетали мимо полуострова на минимальной дистанции 80–100 км, то сейчас беспилотник прошел мимо южного побережья Крыма на минимальном расстоянии 150 км.
Также был изменен основной район барражирования над Черным морем – в текущем полете американского беспилотника он был расположен не на траверзе южного побережья Крыма, а значительно восточнее – ближе к Новороссийску и Сочи.
В настоящее время Global Hawk продолжает полет над Черным морем в сторону Румынии.
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было. Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.
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Песков: Россия считает ничтожным решение Международного уголовного суда
Песков: Россия считает ничтожным решение Международного уголовного суда
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Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными, сообщает ТАСС.
«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», – сказал представитель Кремля.
Напомним, решения МУС не имеют для России никакого значения, заявила ранее на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, сообщает ТАСС.
Захарова ответила на желание МУС «сотрудничать» цитатой из «Собачьего сердца»
Захарова опубликовала отрывок из фильма «Собачье сердце» в ответ на слова прокурора МУС Хана о желании «сотрудничества»
После заявления прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о том, что МУС собирается искать сотрудничества с Москвой по Украине, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала «видеоцитату» из фильма «Собачье сердце», снятого по мотивам повести Михаила Булгакова.
Захарова опубликовала в Telegram фрагмент фильма, в котором Роман Карцев в роли председателя домкома Швондера произносит: «Это какой-то позор». Как отметила Захарова, «для визуализации происходящего лучшей видеоцитаты нет».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Захарова указала, что решения МУС не имеют для Москвы значения, так как Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не принимала.
США и их союзники не дали омбудсмену ДНР выступить в Совбезе ООН
Большинство членов СБ ООН проголосовало против выступления омбудсмена ДНР Морозовой на заседании по Украине
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Большинство членов Совбеза ООН в ходе процедурного голосования, которое устроили по инициативе США, высказались против выступления омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой на заседании СБ по гуманитарной ситуации на Украине.
Заседание СБ ООН проводится по инициативе США и Албании. Все члены СБ ООН собрались в зале заседаний, когда постпред Мозамбика при ООН Педро Комиссарио Афонсо, который занимает сейчас пост председателя Совбеза, сообщил о необходимости провести дополнительные консультации, после чего члены СБ вновь покинули зал.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США запросили процедурное голосование по выступлению в формате видеосвязи омбудсмена ДНР, передает ТАСС.
В поддержку выступления Морозовой высказались Россия, Бразилия, Гана и Китай, против – Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. Габон, Мозамбик и ОАЭ воздержались.
Постпред России Василий Небензя выразил сожаление в связи с результатами голосования. Он заявил: «Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания».
Небензя заявил, что противники выступления Морозовой продемонстрировали «вопиющее лицемерие и двойные стандарты», под «надуманными предлогами» отказав представителям Донбасса выступить перед СБ, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул Небензя, Россия «никогда до такого не опускалась», не препятствовала западным странам вызывать докладчиков. Ситуация с Морозовой, заявил Небензя, станет «поводом задуматься о том», как Россия в дальнейшем станет «рассматривать запросы от коллег» по докладчикам.
Небензя отметил, что, по мнению Томас-Гринфилд, «выслушивать докладчиков от непризнанных территорий – это недопустимо и является нарушением резолюции». «А, например, приглашение в Совет Безопасности представителей Косова – это явное нарушение резолюции СБ ООН 1244. Будем учитывать принципиальную позицию США по этому поводу», – сказал он.
Небензя сообщил, что Россия в начале апреля проведет неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуированных из зоны украинского конфликта детей. Первый зампостпреда Дмитрий Полянский сказал, что принять участие в заседании пригласят Морозову.
В декабре Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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Шойгу представил к госнаградам предотвративших нарушение границы американским беспилотником MQ-9 летчиков Су-27
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Министр обороны Сергей Шойгу представил к награждению летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, сообщили в Минобороны.
Шойгу представил к госнаградам летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Границы района, установленного в целях проведения специальной военной операции, были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства.
Ранее CNN сообщил, что Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря.
Напомним, Европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было. ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы России, после чего в воздух были подняты истребители, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, отметили в Минобороны.
Россия дала Западу два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта
Небензя озвучил требование к Западу снять за два месяца санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке
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В течение двух месяцев, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, Запад должен снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил о нежелании Запада «даже упоминать в проектах продуктов СБ» о соглашении между Россией и Секретариатом ООН. По его словам, Запад «в упор не хотел замечать» эти договоренности, «соглашение не выполняется ни на йоту», передает ТАСС.
Как заявил Небензя, если Вашингтон, Брюссель и Лондон хотят сохранить экспорт продовольствия с Украины, то за два месяца при помощи ООН должны «вывести из-под своих санкций всю цепочку операций» по российскому сельхозэкспорту. Также он отметил, что беднейшие страны в рамках зерновой сделки получили лишь около 3% поставок продовольствия.Постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд утверждает, что «российский продовольственный экспорт находится, по крайней мере, на довоенном уровне», а США «предприняли экстраординарные усилия», объясняя странам и компаниям «информацию об исключениях из санкций в отношении продовольствия и удобрений». «Проще говоря, проблема не в санкциях», – заявила она.
Однако ранее на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что, хотя ООН и «добилась значительного прогресса» в реализации меморандума об экспорте российского продовольствия, «препятствия остаются, особенно в отношении платежных систем», еще «многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Байден оценил решение МУС по России
Байден счел «оправданным» ордер Международного уголовного суда в отношении России
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Решение Международного уголовного суда в Гааге в отношении российского руководства является оправданным, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден при этом указал, что сами США не признают компетенцию МУС, но в отношении России позиция суда, по его версии, «достаточно сильна». Он заявил, что российская сторона якобы совершала военные преступления на Украине, передает РИА «Новости».
Совет нацбезопасности Белого дома заявил, что прокурор МУС «независим и принимает собственные процессуальные решения». Вашингтон выразил поддержку «привлечению к ответственности совершающих военные преступления».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы Российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кремль заявил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые решения подобного рода являются для России с точки зрения права ничтожными. Львова-Белова назвала ордер МУС оценкой международным сообществом ее работы «по помощи детям нашей страны».
Авиакомпании США потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией
NYT: Авиакомпании США потребовали запретить иностранным конкурентам полеты над Россией
Лишившиеся возможности полетов над российской территорией американские авиакомпании призвали Конгресс и Белый дом запретить российское воздушное пространство их иностранным конкурентам, сообщают американские СМИ.
Полярные маршруты экономят время перелета и уменьшают расход топлива. Потеряв их, авиакомпании США изменили планы транстихоокеанских рейсов, им пришлось сократить число пассажиров и грузов. Кроме того, отложен запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов, сообщает The New York Times.
Авиакомпании США в результате терпят убытки, поскольку их иностранным конкурентам, которым позволено летать через российскую территорию, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену. В частности, отраслевая лоббистская группа Airlines for America оценила ежегодную потерю доли рынка американскими перевозчиками в 2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Американские представители отрасли полагают, что компании Air India, Emirates и China Eastern Airlines, имеющие доступ к более коротким и экономичным маршрутам через Россию, получают «несправедливое преимущество».
Американские авиакомпании требуют от Конгресса и Белого дома «решить проблему», распространив на иностранные перевозчики те же ограничения, что и к авиаперевозчикам из США, «фактически вынудив» их летать теми же маршрутами.
По словам пресс-секретаря Airlines for America Марли Кольер, администрации Джо Байдена необходимо принять меры, чтобы иностранные авиакомпании «не вылетали, не приземлялись и не проходили транзитом через аэропорты США».
Источники NYT сообщили, что инициатива перевозчиков, «похоже», получила поддержку минтранса США. Ведомство, по информации издания, недавно подготовило проект приказа, который запрещает китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в Штаты, летать через воздушное пространство России. Проект, как сообщается, поступил на рассмотрение Белого дома.
Напомним, ранее в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал газете ВЗГЛЯД заявил, что роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами, отмечал он.
Посольство России заподозрило у властей США вялотекущую шизофрению
Российское посольство в США сравнило политику Вашингтона с вялотекущей шизофренией
Оценка американских властей решения Международного уголовного суда в отношении российского руководства напоминает вялотекущую шизофрению, заявило посольство России в США.
Как отметило посольство в Telegram, американские должностные лица «хором повторили», что МУС для США – «не указ». Однако Вашингтон видит в возможности «максимально напакостить» России свой «стратегический интерес». В связи с этим США выразили поддержку «правовой вакханалии», которую устроил МУС, хотя ни Москва, ни Вашингтон не признает его юрисдикцию, заявили российские дипломаты.
При этом США предпочитают не вспоминать о собственных «зверствах» в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме, а также о собственных «одиозных мерах» – беспрецедентных экономических санкциях против экс-прокурора МУС Фату Бенсуды, «инициировавшей расследование злодеяний США в Афганистане».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы Российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Президент США Джо Байден счел такое решение «оправданным», а Совет нацбезопасности Белого дома заявил, что прокурор МУС «независим и принимает собственные процессуальные решения».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые решения подобного рода являются для России с точки зрения права ничтожными. Кремль указал, что Москва не признает юрисдикцию МУС.
В 2020 году США ввели санкции против сотрудников МУС, обвинив суд в политиканстве и коррупции. В 2021 году США отменили санкции.
В Совфеде осудили заявление Вашингтона против прекращения огня на Украине
Сенатор Климов назвал циничным ответ Вашингтона о невозможности прекращения огня на Украине
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США выступили против прекращения огня на Украине, цинично прикрывшись Уставом ООН, который они извратили. Вашингтону нужен кровавый конфликт для продления их глобального доминирования, заявил сенатор Алексей Климов.
Климов отметил в своем Telegram-канале, что по решению Вашингтона именно Зеленский издал в 2022 году указ, запрещающий украинской стороне переговоры с Москвой. Сенатор назвал циничным ответ от США о невозможности прекращения огня, по их мнению, это повлечет за собой еще одно нарушение Устава ООН.
Климов напомнил первые слова «извращаемого США основополагающего документа международного права»: «Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны… объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности…»
«Впрочем, заокеанской империи лжи факты не нужны, а чужая кровь (в данном случае европейская) необходима лишь для продления глобального доминирования», – отметил сенатор.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
США возобновили полеты беспилотников над Черным морем
Reuters: Полеты американских беспилотников над Черным морем возобновились
Соединенные Штаты в пятницу возобновили полеты БПЛА над Черным морем, которые временно прекратились после инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper, пишут западные СМИ.
Полет в регионе совершил беспилотник CША RQ-4 Global Hawk, сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
По словам одного из них, это первый подобный полет беспилотника после «инцидента, произошедшего во вторник», передает РИА «Новости».
При этом, по данным портала Flightradar24, США после инцидента с беспилотником Reaper изменили маршруты полета своих стратегических беспилотных летательных аппаратов Global Hawk.
По данным Минобороны, американский беспилотник MQ-9 Reaper, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования.
Американский разведчик предсказал «великое отступление» ВСУ до Днепра
Бывший разведчик ВС США Шаффер: ВСУ после разгрома в Артемовске отступят до Днепра
После разгрома группировки в Артемовске вооруженные силы Украины могут отступить вплоть до Днепра, считает бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что ВСУ «так плохо управляют своими войсками и ресурсами», что не способны перегруппироваться и продолжить оборону. Прямо сейчас, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский «продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел», передает РИА «Новости».
Бывший американский разведчик сообщил, что украинские подразделения, задачей которых было удержание второй и третьей линий обороны, «уже перемолоты» в районе Артемовска. Поэтому, предсказал он, после перехода населенного пункта под российский контроль начнется «великое отступление» украинской армии до Днепра.
После этого «русских ничто больше не сможет остановить», резюмировал Шаффер.
Накануне вечером сообщалось, что российские силы держат под контролем до 70% территории города Артемовска (Бахмут).
Захарова предложила США назвать стоимость упавшего в Черное море беспилотника
Захарова предложила США озвучить стоимость MQ-9 на фоне подозрений в продаже беспилотников Тайваню по завышенной цене
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне противоречивой информации в СМИ о стоимости беспилотников MQ-9 предложила США назвать цену БПЛА.
Захарова прокомментировала сообщения о том, что западные СМИ пишут о 30 млн долларов за MQ-9, хотя Тайвань приобрел такие беспилотники у США в четыре-пять раз дороже. Захарова в Telegram предложила Вашингтону ответить «хотя бы» на «несложный вопрос» о том, сколько стоил беспилотник, упавший в Черное море.
Напомним, США заявили, что MQ-9 упал в Черное море в результате «непрофессиональных действий» российского истребителя Су-27. Российская сторона заявила, что истребители, поднятые в воздух из-за приближения MQ-9, не использовали вооружение и в контакт с БПЛА не вступали.
Путин: Работа по восстановлению Крымского моста после теракта будет завершена в срок
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все мероприятия по восстановлению Крымского моста после теракта будут завершены в срок, об этом он сказал на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя.
Он также добавил, что в Крыму введены в эксплуатацию сотни других важных объектов.
«За прошедшие годы созданы и введены в эксплуатацию сотни важных объектов самого разного профиля, в том числе опорные, узловые с точки зрения развития всей транспортной инфраструктуры полуострова. Имею в виду Симферопольский аэропорт, современную трассу «Таврида», конечно же, Крымский мост. Его восстановление после террористической атаки продолжается, и уверен, эта работа будет завершена в срок», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Напомним, на Крымском мосту завершили монтаж первого пролета железнодорожной части, заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.
Экс-премьер Словакии объяснил, зачем США нужен Крым
Экс-премьер Словакии Чарногурский: США хотели бы использовать Крым для контроля над Черным морем
Соединенные Штаты подталкивают украинские власти к провокациям в отношении Крыма, поскольку хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Черного моря, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
Чарногурский, занимающий пост председателя координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, отметил, что для коллективного Запада в лице США это не вопрос «интеллектуальных знаний», а вопрос «заинтересованности». Вашингтон, по его словам, хочет отнять у России Крым, чтобы построить там свою военную базу, которую можно было бы использовать против РФ и для контроля акватории Черного моря.
«Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», – приводит его слова РИА «Новости».
Чарногурский добавил, что сейчас Запад использует Украину, пытаясь отобрать Крым у России. Он считает, что, потерпев на Украине поражение, Запад такие попытки прекратит.
Вместе с тем политик отметил, что на Западе все чаще слышны голоса экспертов, указывающих на то, что Крым всегда был российским и российским останется. Референдум в Крыму прошел законно, воссоединение региона с Россией состоялось, напомнил он. Запад обязан это принять, заключил бывший премьер-министр Словакии.
Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что за прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, отмечал он.
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