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Российские войска отразили атаки ВСУ под Харьковом и на запорожском направлении
Офицеры пресс-центров ВС России Половодов и Гордеев сообщили об отражении украинских атак на нескольких направлениях
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Российские войска отбили попытку атаки вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра российской группировки «Запад» Евгений Половодов. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что отражена атака ВСУ на запорожском направлении.
Половодов сообщил, что военные 14-й украинской отдельной механизированной бригады предприняли попытку атаки в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка. Российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии заставили противника вернуться на позиции, передает ТАСС.
Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении «сорваны переброска резервов и две ротации подразделений вооруженных сил Украины», а у Стельмаховки российский танк уничтожил две украинские БМП. Артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, в которые входили бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады. В районе Петропавловки российская артиллерия уничтожила украинские гаубицу Д-20, САУ «Акация» и Krab.
Гордеев сообщил, что на запорожском направлении ВСУ повторно атаковали со стороны населенного пункта Новоданиловка. Атаку предприняла 65-я механизированная бригада ВСУ при поддержке бронетехники. Российский вертолет Ка-52 уничтожил БМП, а расчеты минометов – «живую силу противника». Кроме того, у населенных пунктов Доброволье и Преображенка уничтожены две украинские гаубицы.
На южнодонецком направлении ВСУ пытались контратаковать, но потеряли бронеавтомобиль и «до взвода националистов в районе населенного пункта Новомихайловка». Расчет ЗРК «Оса-АКМ» морпехов Тихоокеанского флота сбил украинский БПЛА «Лелека».
Кроме того, Минобороны России сообщило ,что два танка Т-80, экипажи которых состоят из мобилизованных военнослужащих, успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО на авдеевском направлении.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили более 330 украинских военных.
Минобороны показало первые кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
Минобороны опубликовало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
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Разведывательная группа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с помощью беспилотной авиации, по нему был нанесен огневой удар при помощи многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», сообщили в Министерстве обороны.
Минобороны опубликовало в Telegram-канале кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО. После того, как разведгруппа выявила опорный пункт ВСУ, для его захвата выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ».
Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований. На видео также показано, как из бронеавтомобиля десантируется отряд пехоты и продолжает вести огонь по противнику.
«Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тыс. километров.
«Тайфуны» для ВДВ вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой – орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.
Названы причины появления в воде Николаева «яда замедленного действия»
Водоочистная система Николаева оказалась в катастрофическом состоянии
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На замену водопроводных труб в Николаеве нужны миллиарды гривен, потому что закачка соленой воды из лиманов погубила систему водоснабжения города, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. О том, что вода в городе стала «ядом замедленного действия», заявила бывшая заведующая Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова.
«Причины проблем с водоснабжением Николаева заключаются в повреждении водопроводных труб в апреле 2022 года. Инфраструктура пострадала после обстрелов Херсона вооруженными силами Украины (ВСУ) со стороны Николаева. В результате был поврежден водовод из Днепра, и город остался без питьевой воды. После этого было принято ошибочное решение снабжать Николаев фактически соленой водой из лимана», – говорит Лариса Шеслер, экс-депутат Николаевского облсовета, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
Водозабор нужно было наладить из реки Южный Буг в десяти километрах вверх по течению, тогда в трубы поступала бы пресная вода. «На протяжении последних месяцев власти Николаева закачивают в водопроводную сеть соленую воду, которая разрушает не только сами трубы, но и очистные сооружения, не рассчитанные на подобную фильтрацию. Соли фактически погубили канализационные фильтры. Все это привело к тому, что вода в городе непригодна для использования из-за высокого содержания солей и металлов. Даже если подать чистую воду в трубы, на выходе она будет ржавой и опасной для здоровья», – отмечает собеседница.
Для решения проблемы необходимо заменить сотни километров труб на территории Николаева. На это потребуется около трех млрд гривен (более 81 млн долларов). «Пока средств хватает на то, чтобы латать отдельные участки трубопровода, но радикального решения проблемы нет, никто не собирается вкладывать такие деньги. Власть устраивает нынешнее положение дел. В результате сотни тысяч людей остаются без нормальной питьевой воды», – подчеркнула Шеслер.
О проблемах с водоснабжением Николаева хорошо известно. Но в последнее время появляется все больше жалоб на качество воды, потому что оно постоянно ухудшается. Как пишет в соцсетях бывшая заведующая Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова, из труб течет «яд замедленного действия». По ее словам, вода гоняется «по кругу», но из-за плохой очистки «вполне вероятно, мы потребляем сливные фекальные отстойники».
Она также пишет, что обращаться к главе города Александру Сенкевичу бессмысленно, потому что ему «невыгодно налаживать нормальное водоснабжение», а ее попытки обратить внимание главы Николаевской области Виталия Кима на эту проблему пока безуспешны.
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ВС России нашли метод борьбы с бесшумными минометами ВСУ
Представитель ЛНР Марочко: Российские военные нашли способ противостоять польским бесшумным минометам
Российские военные нашли методы воздействия на украинские подразделения, использующие бесшумные минометы на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что на Купянском направлении активизировались небольшие группы ВСУ, которые постоянно перемещаются и ведут огонь из бесшумных минометов польского производства, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что российские военные нашли способ им противостять и уничтожили одну из таких групп.
Ранее Марочко заявил, что украинские силовики минируют Купянское направление зарядами производства США, Германии и Франции, а также боеприпасами без маркировки.
В Кремле прокомментировали поставку Польшей истребителей Украине
Песков: Поставка Польшей истребителей Украине доставит дополнительные беды самим украинцам
Поставка некоторыми странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Киеву повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он указал, что это еще один пример того, как страны НАТО повышают уровень своей вовлеченности в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».
«Поставка техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может оставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа», – сказал представитель Кремля.
Поставленная техника будет подлежать уничтожению, добавил он.
Ранее Польша пообещала Украине истребители МиГ-29 от нескольких стран, также самолеты поставит Словакия.
Российская артиллерия потопила баржу с украинскими десантниками на Каховском водохранилище
Врио главы Херсонской области Сальдо: Российские артиллеристы потопили баржу с десантом ВСУ
Российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра, противник потерял десятки человек, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек. Он напомнил, что попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках через Днепр происходят регулярно.
По его словам, случай на Каховском водохранилище по числу потерь еще более провальный и безуспешный, чем обычно.
Ранее Сальдо заявил, что вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области.
Названы варианты применения Украиной польских и словацких МиГ-29
Военный эксперт: Киев использует польские и словацкие МиГ-29 для прикрытия объектов энергетики
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Если ВСУ разместят всю эскадрилью польских и словацких МиГ-29 вблизи линии фронта, то самолеты проживут всего несколько недель. Поэтому украинское командование, скорее всего, будет использовать их для прикрытия объектов вне фронта и для сопровождения эпизодических атак. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Для противника это логичная поставка. В отличие от западных истребителей, украинские летчики хорошо знают МиГ-29. Им не нужно проходить многомесячные курсы, они смогут практически сразу начать эксплуатацию истребителей», – пояснил заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.
«Думаю, их перебросят из Польши и Словакии на аэродромы в Западной Украине – Стрый, Чертков или Коломыя. Возможно, что-то разместят в Виннице, где расположен штаб воздушных сил ВС Украины. Если поступить иначе, то вблизи линии фронта эта эскадрилья проживет не больше пары недель», – добавил собеседник.
«Допускаю, что командование противника использует самолеты для прикрытия важных промышленных и энергетических районов. Вне зоны боевых действий МиГ-29 могут сбивать, например, ракеты, самолеты, вертолеты, другие аэродинамические и баллистические цели. Также возможна поддержка с воздуха некоторых эпизодических атак», – указал эксперт.
«Хватит ли этого количества самолетов ВСУ для контрнаступления? Нет. МиГ-29, конечно, может работать и по наземным целям – танкам, зенитным установкам, пехоте. Но плотность нашей ПВО в зоне СВО не позволит эскадрильи МиГ-29 прожить у фронта больше нескольких недель. Зато политический эффект от этой поставки, думаю, будет огромен. Украинские и западные СМИ несколько дней будут трубить об «усилении авиации ВСУ», – добавил аналитик.
«Что нужно делать России? Если наша разведка засечет время и место доставки самолетов – то можно сразу нанести удары, чтобы предотвратить их введение в строй. Впрочем, если истребители все-таки окажутся на фронте, то наши средства ПВО без особого труда будут уничтожать украинские истребители. То же самое сделает и истребительная авиация ВКС России», – отметил собеседник.
В пятницу премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сообщил, что правительство страны приняло решение передать ВСУ истребители МиГ-29, а также зенитно-ракетный комплекс «Куб». Об этом решении Хегер сообщил на пресс-конференции в Братиславе, сообщает издание Novy Cas. По его словам, все члены правительства поддержали этот шаг, а передача оружия не противоречит конституции Словакии.
В то же время начальник словацкого Генштаба Даниэль Змек заявил, что у его страны в последние годы были проблемы с наличием запчастей и пилотов для МиГ-29, а потому уже не раз обсуждался вопрос о том, что с самолетами необходимо найти какое-то решение. Министр обороны Ярослав Надь в свою очередь напомнил, что у Украины есть и запчасти, и летчики, которые умеют управлять такими самолетами, передает РБК.
При этом накануне глава Польши Анджей Дуда также заявил о передаче Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщала газета Rzeczpospolita. «Мы буквально сейчас отправляем эти МиГи на Украину. У нас в наличии есть десяток этих МиГов. Это МиГи, которые мы получили в начале 90-х годов из запасов армии ГДР. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями», – сообщил глава Польши.
В ближайшие дни Украине передадут четыре самолета в полностью рабочем состоянии, добавил Дуда. Он также сообщил, что к дальнейшей передаче «готовят» еще несколько истребителей. «Им на смену придут новые FA-50 из Южной Кореи, первые ожидаем в конце года. Затем – эскадрильи самолетов F-35. В ближайшие годы весь этот ресурс будет пополняться, модернизироваться», – цитирует польского президента «Коммерсант».
На этом фоне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поставка некоторыми странами НАТО истребителей для ВСУ повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине. Поставленная техника будет подлежать уничтожению, добавил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в Запорожской области заявляют о наращивании сил ВСУ. В экспертной среде допускают, что в ближайшее время противник может попытаться перейти в контрнаступление, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе. При этом противник активно перебрасывает авиацию на Запорожское направление.
В свою очередь бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16. В интервью миланской газете Corriere della sera он предложил сделать так, «чтобы Украина могла вытеснить русских из Донбасса и вернуть себе Крым».
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Медведев отреагировал на ситуацию с американским беспилотником в Черном море
Медведев призвал не церемониться с американцами после ситуации с беспилотником в Черном море
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Американцы «вконец оборзели» и церемониться с ними не надо, хотя контакты военных нужны, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале отметил, что международных документов, которые бы регулировали ситуации, подобные с американским беспилотником в Черном море, нет. Он подчеркнул, что Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», которые может устанавливать правительство.
Эти правила, по словам Медведева, должны соблюдать беспилотники, особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства.
«Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия», – заключил Медведев (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, разрешит ли Турция отправить США боевые корабли к берегам Крыма для якобы поиска беспилотника.
В Сети высмеяли жену Зеленского за рассказ о сбившей дрон банкой с помидорами киевлянке
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В Сети высмеяли жену украинского президента Елену Зеленскую, которая в эфире MSNBC рассказала о киевлянке, сбившей российский дрон банкой с помидорами.
«Самоотверженная» украинская женщина «сбила российский беспилотник, метнув в него банку с помидорами». Об этом жена Зеленского поведала в одном из новостных шоу в эфире MSNBC: «Женщина с балкона увидела дрон, схватила банку с помидорами, стоящую на балконе, и убила этой банкой этот дрон».
Между тем пользователи соцсетей на Западе высмеяли Зеленскую.
«Жена комика. Похоже, она подхватила все его заезженные шутки», – написал один из подписчиков, передает RT.
«Если бы кто-то придумал что-то подобное раньше, его бы засмеяли в интернете. Они бы еще наградили этого помидорного воина за невероятную самоотверженность», – считает другой пользователь.
Еще один подписчик соцсетей предложил отправлять на Украину банку помидоров или соленых огурцов вместо оружия. «По крайней мере, их тоже можно есть», – заключил читатель.
Историю о «героической» украинке изначально придумала глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, тогда Киев долго не мог определиться, что было в банке – огурцы или помидоры.
Кадыров объявил вознаграждение за ликвидацию сжегшего Коран украинского военного
Глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.
«Когда бы это ни произошло – сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объеме», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео «через наших воинов».
Эксперт: США на рынке ядерного топлива уготовили Украине роль Намибии
Эксперт Анпилогов: Украина собралась производить ядерный контрафакт
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Либо Украина начнет продавать добытый уран по себестоимости, как это делает Намибия, либо она начнет торговать контрафактной продукцией сомнительного качества в Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов, комментируя желание украинского Минэнерго изготавливать и экспортировать ядерное топливо при поддержке компании Westinghouse.
«И у США, и у Украины отсутствует один из основных элементов производства современного ядерного топлива – системы разделения изотопа. Ведь недостаточно просто добыть уран», – сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Еще необходимо создать трубы для размещения тепловыделяющих элементов. Это маленькие таблетки, содержащие обогащенный уран по изотопу «Уран-235». Для обогащения сырья используются газовые центрифуги, и этими мощностями в основном располагает Россия. То есть вся Украина, Европа и США де-факто держатся за счет российского оборудования», – объясняет собеседник.
«Сейчас Киев, судя по всему, планирует производить детали тепловыделяющих сборок самостоятельно, но непосредственно сам «Уран-235» придется покупать в России посредством каких-либо схем. Роль Украины в лучшем случае ограничится добычей природного урана на территории Кировоградской области или города Желтые Воды», – полагает эксперт.
«Примечательно, что Украина фактически ничем не будет отличаться, например, от африканской Намибии, которая добывает уран и продает его по себестоимости. Именно эта ниша уготована Украине, ведь Westinghouse – коммерческая компания, которая не заинтересована в том, чтобы делиться сверхприбылью», – акцентирует Анпилогов.
«Собственно, Westinghouse больше всех заинтересован в этом амбициозном проекте. Рынок советских реакторов в Европе достаточно большой. Наши технологии стоят на АЭС таких стран, как Венгрия, Болгария, Чехия и Финляндия», – добавил собеседник.
«Забавно, что Украина собирается в перспективе производить сборку для реакторов ВВЭР-440. Но разрешения на это от Ростатома у них нет. Так что максимум, который в итоге будет предлагать Киев, – контрафактная продукция сомнительного качества. Проявить она себя сможет примерно так же, как и сборки компании Westinghouse, которые апробировались на украинских предприятиях», – считает эксперт.
«Зачастую тесты оборудования приводили к критическим остановкам мощностей и крупным авариям. И если Украина начнет производить такие сборки, а затем они будут сбоить, то Росатом уже не будет нести за это ответственности. Россия может просто отозвать гарантию с реакторов, которые будут использовать соответствующую продукцию», – заключил Анпилогов
В четверг министр энергетики Украины заявил, что Киев намерен экспортировать ядерное топливо в Европу, пишет ТАСС. В настоящее время ряд европейских стран намерены отказаться от импорта российских энергоресурсов для поддержания работы собственных атомных блоков. «В перспективе Украина может стать поставщиком для этих государств», – приводятся слова чиновника на сайте ведомства.
Для создания собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатому» потребуется три года, уточнил глава предприятия. Специалисты страны в сотрудничестве с партнерами из США и компанией Westinghouse также намерены вытеснить РФ с мирового рынка ядерных технологий, начав процесс создания составных частей топливных блоков.
Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование тепловыделяющих сборок, которые производит российская компания ТВЭЛ. Использование Киевом в реакторах атомных электростанций американских аналогов ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков, отмечает ТАСС.
Ранее компания «Укрэнерго» сообщила о планах возобновить экспорт электроэнергии на Запад, несмотря на жалобы киевских властей на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Тем самым офис Зеленского планирует расплачиваться за гуманитарную помощь, полученную от стран ЕС.
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ВСУ оборудовали ложные позиции на Сватовско-Кременском направлении
Российские разведчики в ЛНР обнаружили ложные позиции ВСУ на Сватовско-Кременском направлении
Российские разведчики обнаружили оборудованные ложные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовско-Кременском участке фронта, там установлены макеты бронетехники и артиллерии, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам Марочко, ВСУ решили обмануть российских военных и оборудовали ложные позиции, проводят инженерные мероприятия по их маскировке, а также устанавливают там макеты бронетехники и артиллерии, передает ТАСС.
Кроме того, украинские войска установили металлические уголковые отражатели для имитации и скрытия от наземной радиолокационной разведки мест сосредоточения.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР реактивными снарядами для постановки мин.
Politico: Китай поставил России карабины и детали для дронов
Politico: Китай поставил России оружие и детали для беспилотников
Китайские компании поставили в прошлом году около 1 тыс. карабинов, детали для беспилотников и экипировку, включая бронежилеты, сообщила газета Politico со ссылкой на торговые данные.
Как отмечает Politico, в июне прошлого года один из крупнейших подрядчиков Минобороны Китая China North Industries Group Corporation Limited поставил российской компании «Техкрим», которая сотрудничает с российской армией и правительством, карабины CQ-A, созданные по образцу M16. Отмечается, что они были представлены как «гражданские охотничьи ружья», пишет «Коммерсант». Эти карабины находятся на вооружении Филиппин, Южного Судана и Парагвая и военизированной полиции Китая, отмечает Politico.
Кроме того, через Турцию и ОАЭ в Россию были доставлены 12 партий комплектующих для беспилотников и более 12 тыс. бронежилетов.
Издание со ссылкой на таможенные данные указывает, что из Китая в Россию поставляют товары двойного назначения, которые ранее не были учтены. При этом неизвестно используется ли закупленное в Китае оборудование в конфликте на Украине.
Как пишет Politico, есть свидетельства о применении Россией китайских дронов в СВО, отмечается, что в ноябре и декабре 2022 года Китай поставил российской компании камеры и аккумуляторы для дронов.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.
Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.
Вассерман объяснил несуразность рассказа жены Зеленского про сбитый консервной банкой дрон
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Если изучить особенности поведения беспилотников, то становится очевидно, что ни один дрон сбить банкой с помидорами с балкона невозможно, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя интервью Елены Зеленской американскому телевидению, в ходе которого она поделилась рассказом о «героической» киевлянке.
В эфире американского телеканала MSNBC жена украинского президента Елена Зеленская рассказала историю о киевлянке, которая со своего балкона увидела российский дрон, после чего сразу же схватила банку с помидорами и «убила» ею аппарат. В Сети высказывание первой леди Украины высмеяли.
«Этому анекдоту уже больше полугода. Судя по тому, что его повторяют, есть люди, которые его не слышали. Теоретически, конечно, можно попасть банкой в какую-нибудь летающую мелочь, находящуюся в нескольких метрах. Но какой смысл вести беспилотник в нескольких метрах от жилого дома, так до сих пор никто не смог объяснить», – говорит Вассерман.
Он рассказывает, что беспилотники есть двух видов: камикадзе и наблюдатели. Камикадзе – беспилотник, содержащий собственный боевой заряд. Его нацеливают на нечто важное, и когда он приближается к цели, то взрывается. Депутат отмечает, что скорость камикадзе очень высокая, чтобы его было непросто сбить. Естественно, схватить банку с помидорами и попасть в такой дрон однозначно невозможно – попросту на все не хватит времени.
Дроны-наблюдатели, продолжает собеседник, держатся на достаточной высоте, чтобы в их поле зрения попадало как можно больше, и они таким образом могли эффективно отслеживать обстановку. Такой аппарат, как правило, держится поодаль от жилых объектов. Банку с помидорами на таком расстоянии с балкона просто не добросить.
«Именно эти общеизвестные любому интересующемуся военным делом особенности поведения беспилотников и привели к тому, что над этой историей хохотали все сколько-нибудь грамотные люди, еще когда ее в первый раз огласили», – заключил Вассерман.
Отметим, что историю о киевлянке, которая героически уничтожила российский дрон банкой с помидорами, изначально придумала глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, тогда Киев долго не мог определиться, что было в банке – огурцы или помидоры.
В России оценили планы Украины наладить производство и экспорт ядерного топлива
Экономист Лизан: Украина способна лишь на экспорт необогащенного урана
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Из всего цикла производства ядерного топлива Киев располагает лишь добычей урана. Скорее всего, Украина будет поставлять западным странам сырье, а всем скажет, что производит полноценный продукт, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее министр энергетики Украины заявил о намерении экспортировать ядерное топливо в Европу, заменив на рынке Россию.
«Украина добывает уран, однако для производства ядерного топлива его также необходимо обогатить. Подобными мощностями Киев не обладает. Конечно, можно прибегнуть к помощи европейцев, например, французов, но услуги Парижа обойдутся недешево. В этом плане было бы гораздо выгоднее сотрудничать с Россией, но в текущий момент это невозможно», – считает экономист Иван Лизан.
«Следующий шаг – это преобразование обогащенного урана в ядерные таблетки. Предприятий, обладающих подобными технологиями, на Украине нет. Еще до Евромайдана экс-президент Украины Янукович пытался продвигать идеи партнерства в данной сфере с Москвой. Росатом изготовил необходимое оборудование для будущего завода, однако госпереворот в Киеве разрушил все планы», – подчеркивает эксперт.
«Уже в 2015 году Украина отказалась внести оплату за оказанные услуги, и проект был заморожен. Таким образом, создать ядерные таблетки у них не получится. Но и это не является заключительным этапом производства топлива, ведь полученные материалы необходимо поместить в циркониевые трубки для дальнейшего проката», – отмечает собеседник.
«Киев ведет добычу циркония, но мощностей для его переработки в металл также нет. Ранее планировалось построить предприятия, способные производить трубки для получения ядерного топлива, однако наладить стабильный поток инвестиций не удалось. Собственно, амбициозные планы снова потерпели крах», – акцентирует экономист.
«Финальным этапом производства ядерного топлива является создание тепловыделяющих сборок. Это высокотехнологичный процесс, в котором важно учитывать малейшие детали. Необходимо обеспечить наличие чистого циркония, без примесей. Без этого итоговый продукт может существенно пострадать в качестве», – считает Лизан.
«Кроме того, полученные сборки также необходимо проверить опытным путем. Раньше этим на Украине занималась компания Westinghouse, которая проводила апробацию на местных заводах американской продукции», – рассуждает собеседник.
«Скорее всего, Украина ограничится добычей урана, который впоследствии будут передавать той же Westinghouse на обогащение. Собственно, на американцев также ляжет и остальной процесс создания тепловыделяющих сборок. Это в Киеве и назовут «собственным производством», – акцентирует эксперт.
«Подобные инициативы Украины могут быть выгодны Чехии, чья АЭС зависит от поставок топлива из России. Другим странам подобные начинания неинтересны. Например, и Венгрия, и Турция в данной сфере достаточно тесно сотрудничают с Москвой. После начала СВО лишь Прага заявила о желании разорвать ядерное партнерство с РФ», – резюмирует Лизан.
В четверг министр энергетики Украины заявил, что Киев намерен экспортировать ядерное топливо в Европу, пишет ТАСС. В настоящее время ряд европейских стран намерены отказаться от импорта российских энергоресурсов для поддержания работы собственных атомных блоков. «В перспективе Украина может стать поставщиком для этих государств», – приводятся слова чиновника на сайте ведомства.
Для создания собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатому» потребуется три года, уточнил глава предприятия. Специалисты страны в сотрудничестве с партнерами из США также намерены вытеснить РФ с мирового рынка ядерных технологий, начав процесс создания составных частей топливных блоков.
Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование тепловыделяющих сборок, которые производит российская компания ТВЭЛ. Использование Киевом в реакторах атомных электростанций американских аналогов ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков, отмечает ТАСС.
Ранее компания «Укрэнерго» сообщила о планах возобновить экспорт электроэнергии на Запад, несмотря на жалобы киевских властей на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Тем самым офис Зеленского планирует расплачиваться за гуманитарную помощь, полученную от стран ЕС.
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Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска
Глава ДНР Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска
Российские силы закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и сейчас продвигаются вглубь промзоны в Артемовске (украинское название – Бахмут), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
Также он добавил, что пресечены попытки вывода нескольких взводов вооруженных сил Украины (ВСУ) из города, ситуация планомерно продвигается к полному освобождению Артемовска, передает ТАСС.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.