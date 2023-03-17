Российские войска за сутки уничтожили более 330 украинских военных

В России оценили планы Украины наладить производство и экспорт ядерного топлива

Экономист Лизан: Украина способна лишь на экспорт необогащенного урана

Из всего цикла производства ядерного топлива Киев располагает лишь добычей урана. Скорее всего, Украина будет поставлять западным странам сырье, а всем скажет, что производит полноценный продукт, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее министр энергетики Украины заявил о намерении экспортировать ядерное топливо в Европу, заменив на рынке Россию.

«Украина добывает уран, однако для производства ядерного топлива его также необходимо обогатить. Подобными мощностями Киев не обладает. Конечно, можно прибегнуть к помощи европейцев, например, французов, но услуги Парижа обойдутся недешево. В этом плане было бы гораздо выгоднее сотрудничать с Россией, но в текущий момент это невозможно», – считает экономист Иван Лизан.

«Следующий шаг – это преобразование обогащенного урана в ядерные таблетки. Предприятий, обладающих подобными технологиями, на Украине нет. Еще до Евромайдана экс-президент Украины Янукович пытался продвигать идеи партнерства в данной сфере с Москвой. Росатом изготовил необходимое оборудование для будущего завода, однако госпереворот в Киеве разрушил все планы», – подчеркивает эксперт.

«Уже в 2015 году Украина отказалась внести оплату за оказанные услуги, и проект был заморожен. Таким образом, создать ядерные таблетки у них не получится. Но и это не является заключительным этапом производства топлива, ведь полученные материалы необходимо поместить в циркониевые трубки для дальнейшего проката», – отмечает собеседник.

«Киев ведет добычу циркония, но мощностей для его переработки в металл также нет. Ранее планировалось построить предприятия, способные производить трубки для получения ядерного топлива, однако наладить стабильный поток инвестиций не удалось. Собственно, амбициозные планы снова потерпели крах», – акцентирует экономист.

«Финальным этапом производства ядерного топлива является создание тепловыделяющих сборок. Это высокотехнологичный процесс, в котором важно учитывать малейшие детали. Необходимо обеспечить наличие чистого циркония, без примесей. Без этого итоговый продукт может существенно пострадать в качестве», – считает Лизан.

«Кроме того, полученные сборки также необходимо проверить опытным путем. Раньше этим на Украине занималась компания Westinghouse, которая проводила апробацию на местных заводах американской продукции», – рассуждает собеседник.

«Скорее всего, Украина ограничится добычей урана, который впоследствии будут передавать той же Westinghouse на обогащение. Собственно, на американцев также ляжет и остальной процесс создания тепловыделяющих сборок. Это в Киеве и назовут «собственным производством», – акцентирует эксперт.

«Подобные инициативы Украины могут быть выгодны Чехии, чья АЭС зависит от поставок топлива из России. Другим странам подобные начинания неинтересны. Например, и Венгрия, и Турция в данной сфере достаточно тесно сотрудничают с Москвой. После начала СВО лишь Прага заявила о желании разорвать ядерное партнерство с РФ», – резюмирует Лизан.

В четверг министр энергетики Украины заявил, что Киев намерен экспортировать ядерное топливо в Европу, пишет ТАСС. В настоящее время ряд европейских стран намерены отказаться от импорта российских энергоресурсов для поддержания работы собственных атомных блоков. «В перспективе Украина может стать поставщиком для этих государств», – приводятся слова чиновника на сайте ведомства.

Для создания собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатому» потребуется три года, уточнил глава предприятия. Специалисты страны в сотрудничестве с партнерами из США также намерены вытеснить РФ с мирового рынка ядерных технологий, начав процесс создания составных частей топливных блоков.

Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование тепловыделяющих сборок, которые производит российская компания ТВЭЛ. Использование Киевом в реакторах атомных электростанций американских аналогов ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков, отмечает ТАСС.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила о планах возобновить экспорт электроэнергии на Запад, несмотря на жалобы киевских властей на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Тем самым офис Зеленского планирует расплачиваться за гуманитарную помощь, полученную от стран ЕС.

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