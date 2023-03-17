Атаман Долуда рассказал о судьбе казачества в новых регионах России

Атаман Долуда: Судьба казачества в новых регионах будет решаться на принципах казачьей демократии

Новые регионы России тесно связаны с казачеством, его судьба в них будет решаться на принципах казачьей демократии, заявил атаман Всероссийского казачьего общества, заместитель председателя комитета Государственной думы по делам национальностей Николай Долуда.

Формирование структур казачьих обществ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обсудили в Ростове-на-Дону, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В состав Российской Федерации вошли новые регионы, чья история и культурные традиции тесно переплетены с историей казачества. Это и Запорожское казачество, и Донецкий округ, который к началу ХХ века в числе девяти входил в структуру войска Донского. Но в новой истории, в отличие от российского, казачество Украины не получало никакой государственной поддержки. В Российской Федерации создана вся нормативно-правовая база для жизни, деятельности и службы казаков. Развитие российского казачества вне и без поддержки государства – немыслимо!» – отметил Долуда.

Первостепенной Всероссийский атаман считает задачу по формированию в новых регионах рабочих групп, которые должны будут организовать взаимодействие всех участников, задействованных в образовании казачьих обществ на территориях данных регионов.

«Руководителями рабочих групп станут заместители руководителей новых регионов, курирующие казачество, наделенные полномочиями содействовать казакам в оперативном решении всех организационных вопросов, как это выстроено во всех субъектах Российской Федерации. Мною в ближайшее время будет определен один из заместителей атамана Всероссийского казачьего общества, который совместно с представителями рабочих групп примет участие в формировании первичных, районных (юртовых), отдельских (окружных), а также войсковых казачьих обществ», – подчеркнул Николай Долуда.

Задачей номер два атаман назвал формирование в новых регионах дорожной карты мероприятий, в соответствии с которой планируется выстроить порядок создания казачьих обществ, сроки, населенные пункты, структуры управления и т. д.

«В дорожных картах обязательно найдут отражение и мероприятия по интеграции будущих казачьих обществ в нормативно-правовую базу развития казачества на территории Российской Федерации. При этом речь не должна идти о том, какие казачьи структуры будут созданы в новых регионах – войсковые казачьи общества или отделы, округа», – пояснил он.

«Войдут они в состав Всевеликого войска Донского, Черноморского войска или напрямую войдут в состав Всероссийского казачьего общества – это вопрос ближайшего будущего. И решать его в соответствии с принципами казачьей демократии будут сами казаки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на своих казачьих кругах», – подчеркнул Всероссийский атаман.

Особое внимание Долуда обратил на необходимость учета исторического фактора развития казачества в каждом из четырех новых регионов.

«Сегодня казаки Донбасса, Запорожской и Херсонской областей мужественно защищают свои земли от неофашистов в ходе специальной военной операции. Вернувшись с победой, именно они будут определять судьбу своих казачьих обществ и задавать темп их интеграции и развития», – сказал Долуда.