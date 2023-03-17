Санду обвинила оппозицию Молдавии в связях с Россией

Президент Молдавии Майя Санду в очередной раз обвинила оппозицию в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране.

В парламенте Санду заявила, что оппозиционная партия «Шор» под руководством России хочет принести в Молдавию дестабилизацию и войну. Президент потребовала от всех государственных учреждений бороться с пропагандой и обеспечить правильное информирование граждан, сообщает РИА «Новости».

По словам Санду, Молдавия должна лучше защищаться от российской пропаганды и дезинформации. Президент сообщила, что «руководство страны трудится над разработкой стратегии безопасности, которая укрепит возможности обороны Молдавии».

Ранее в СМИ сообщалось, что молдавская полиция якобы раскрыла агентурную сеть, деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны. Эту сеть, согласно сообщениям полиции, якобы контролирует российская сторона, ее члены прибыли из России в Молдавию «с очень конкретной целью».

Позже депутат парламента Молдавии от партии социалистов Богдан Цырдя заявил газете ВЗГЛЯД, что задержание членов «пророссийской сети» – утка, которая нужна для поддержания «страшилки» президента Майи Санду о том, что Москва «готовит дестабилизацию».