Эксперты анонсировали предложения по совершенствованию общественного наблюдения

Координационный совет по общественному контролю за голосованием при Общественной палате обсудит предложения по совершенствованию механизмов общественного наблюдения за выборами.

В рамках конференции, приуроченной к пятилетию института общественного контроля за выборами в России, 20 марта будет представлен доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), в котором проанализирована работа института общественного контроля в России, говорится на сайте НОМ.

Напомним, поправки в законодательство, которые позволили Общественной палате стать субъектом направления наблюдателей, были внесены к выборам президента в 2018 году. Впервые на избирательные участки в статусе общественных наблюдателей представители институтов гражданского общества вышли 18 марта 2018 года.

С этого момента гражданским обществом была проделана большая работа по совершенствованию общественного наблюдения в стране, обеспечена возможность контроля за всеми формами голосования, выработаны технологические инструменты, которые позволяют проводить мониторинг в режиме реального времени и опубличивать результаты этой работы в среде широкой общественности.

Сегодня институт зарекомендовал себя как ключевой инструмент по предупреждению нарушений и провокаций на выборах, являясь серьезным правовым заслоном от попыток влияния на избирательный процесс.

На конференции планируется обозначить результаты пятилетнего опыта, направления развития института общественного наблюдения в новом избирательном цикле, и ключевые задачи дальнейшего развития практики масштабного контроля и независимой оценки избирательных кампаний в стране.

По словам члена СПЧ, председателя Ассоциации НОМ Александра Брода, эксперты НОМ проанализировали работу по общественному наблюдению за эти пять лет, и суммировали весь опыт в докладе ассоциации – этот труд будет представлен на Конференции. По его словам, в развитии механизмов общественного контроля на выборах имеются определенные резервы.

«Среди предложений, которые будут озвучены, мы, в частности, хотим порекомендовать закрепить в законе «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» (ФЗ-67) норму о наблюдении от Общественной палаты и региональных общественных палат как универсальную для всех видов и уровней выборов, - рассказал Брод.

«Наши предложения касаются возможности регулярного присутствия представителей общественных палат на заседаниях комиссий, организующих выборы. Такая практика приглашения общественников на заседания избиркомов есть, ее стоит и нужно масштабировать. Кроме того, мы призываем законодателей и организаторов выборов подумать над возможностью более четкого определения статуса мобильных групп общественных штабов. Эта и другие темы требует предметной проработки и имеют различные варианты правовых решений», – отметил он.

В целом, как отметил Брод, общественники и эксперты в регионах имеют большой опыт работы, которым планируют поделиться в рамках работы конференции. «В развитии механизмов общественного контроля на выборах имеются резервы, и мы планируем их задействовать», – подчеркнул он.