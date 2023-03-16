Путин посоветовал российским бизнесменам, куда вложить деньги

Путин призвал бизнес вложить деньги в новый маршрут из России к Персидскому заливу

Президент России Владимир Путин назвал перспективным новый маршрут из России к Персидскому заливу через Дагестан, Азербайджан и Иран, он посоветовал отечественным бизнесменам подумать о вложениях в этот проект.

Путин обратил внимание на необходимость найти деньги на строительство одного из участков маршрута, сообщает ТАСС.

«Мы можем найти их внутри страны… у наших потенциальных инвесторов. Обращаюсь ко всем здесь присутствующим: имейте в виду – это очень хороший проект, рентабельный, преференциальный, многие наши партнеры, в том числе в арабском мире, проявляют самый активный интерес к этому, он будет работать», – сказал президент.

Путин отметил, что «СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти, сто процентов, востребованы будут всегда».

«Все согласны, несмотря на сложность геополитических раскладов и противоречий между странами регионов, которые всегда возникают между соседями. С тем, что нужно строить этот маршрут (Дагестан-Азербайджан-Иран), все согласны», – заявил Путин.

Ранее Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости».