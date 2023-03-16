Путин поставил в пример улучшающий жизнь россиян бизнес

Путин поставил в пример бизнес, который улучшает жизнь россиян

Российский лидер Владимир Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости».

По его словам, уже сейчас наблюдаются примеры достойного отношения к делу как к высокой миссии предпринимателя. В частности, среди компаний, которым не все равно где, в каких условиях работают их компании, их люди, их специалисты, которые направляют свой предпринимательский талант в том числе и на общественное благо, передает ТАСС.

Путин отметил, что такие компании «вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на не самые нужные вещи, запускают спецпрограммы поддержки сотрудников и членов их семей, направляя средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты, делая жизнь россиян лучше».

Глава государства подчеркнул, что подобных инициатив, которые приносят реальную пользу людям, должно быть больше.

Ранее Путин назвал основы ответственного бизнеса.