Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой Путин призвал правительство России всячески поддерживать ответственный бизнес 16 марта 2023, 15:41 Текст: Вера Басилая

Государство будет всячески поддерживать ответственный бизнес, предлагаю учредить специальную премию для наиболее ответственных российских компаний, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Государство, безусловно, будет всячески поддерживать ответственный бизнес, тех, кто готов бороться и за свое дело, и за благополучие своих коллективов – людей, которые у вас работают, – за благополучие всех граждан России», – цитирует ТАСС Путина. Президент России выступил с инициативой учредить премию для наиболее ответственных российских компаний и уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить ее первых лауреатов. Ранее Путин обозначил, что ответственный бизнесмен не прячет активы в офшоры, не отделяется от региона и вкладывается в развитие и чувствительные сферы. NASDAQ объявила о делистинге акций Yandex, Ozon, HeadHunter и Qiwi Руководство биржи NASDAQ уведомило Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi и готовящемся делистинге ценных бумаг этих компаний 16 марта 2023, 04:57 Текст: Антон Никитин

Руководство американской электронной биржи NASDAQ уведомило компании Yandex, Ozon, Headhunter и Qiwi о готовящемся делистинге их ценных бумаг, говорится в отдельных заявлениях пресс-службы биржи. В документах указывается, что делистинг ценных бумаг четырех российских компаний будет осуществлен 24 марта. Перечисленные компании имеют право обжаловать решение в коллегии NASDAQ, рассматривающей вопросы соответствия ценных бумаг той или иной компании торговле на бирже. На время рассмотрения апелляции торговля ценными бумагами будет приостановлена, следует из заявлений пресс-службы биржи, передает ТАСС. Представители американской электронной биржи NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) отказались комментировать данные о готовящемся делистинге ценных бумаг компаний Ozon, Yandex, Headhunter, Qiwi и Cian. Московская биржа заверила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex, HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI, Cian в обычном режиме, несмотря на объявление о делистинге эмитентов иностранных ценных бумаг с американских площадок. Напомним, 14 февраля совет директоров VK Company Limited предварительно одобрил смену юрисдикции компании с Британских Виргинских островов в Россию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований. Власти Германии оштрафовали немецкую компанию за продажу гидравлического молота для строительства Крымского моста 16 марта 2023, 11:33 Текст: Вера Басилая

В Германии на 1,3 млн евро оштрафована компания, которая продала гидравлический молот в обход санкций российской фирме, использованный при строительстве Крымского моста, сообщает Tagesschau. Отмечается, что предприятие, базирующееся в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, нарушило санкции Евросоюза, поставив оборудование в Россию, пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов). В обвинении прокуратуры ФРГ говорится, что компания не только поставила технику, при помощи которой можно забивать сваи для возведения конструкций, но и направила к месту строительства моста сотрудника, который осуществлял техническое сопровождение гидравлического молота. В частности, фирме предстоит выплатить 1,3 млн евро – цена самого молота, а представителя компании оштрафовали на 18 тыс. евро. Напомним, что работы по возведению Крымского моста начались в феврале 2016-го и закончились в 2019 году. Новости СМИ2 Путин назначил врио главы Чукотки первого зампреда правительства ЛНР Кузнецова Путин назначил врио главы Чукотки первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова

Фото: t.me/news_kremlin

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин назначил и. о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее Кузнецов занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР. Указ о его новом назначении опубликован на сайте Кремля. Путин также подписал указ, согласно которому Роман Копин по собственному желанию освобожден от должности главы Чукотки. Он с 2008 года возглавлял Чукотский автономный округ. На встрече с Кузнецовым в режиме видеоконференции Путин отметил его опыт работы, сообщается на сайте Кремля. «У вас очень хороший опыт на разных участках, по разным направлениям: и в бизнесе поработали, причем крупном, и в административных структурах, в представительных органах власти. Все говорит о том, что вы могли бы работать на участке с большим объемом ответственности», – сказал Путин. В свою очередь Кузнецов отметил, что готов «послужить Родине там, где нужен». «Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем, не было никаких сомнений. Если будет оказана честь служить в том регионе, я буду рад быть полезным». Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов» стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Путин спросил бизнесменов о выводе средств на Запад 16 марта 2023, 15:25 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поинтересовался у бизнесменов, которые ранее говорили, что на Западе «надежнее», как там теперь. Также Путин заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны, передает РИА «Новости». «Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами», – сказал он. Путин отметил, что это заслуга тех, кто остался. «Надо сказать... это заслуга ваша и ваших команд. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевиден, я сейчас только что об этом сказал», – отметил он. Ранее Путин заявил, что Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков. Новости СМИ2 Путин: Россия как настоящий друг пытается поддержать пострадавшую от землетрясения Сирию 15 марта 2023, 17:42 Текст: Ольга Иванова

Москва как настоящий друг Дамаска старается поддержать страну после разрушительного землетрясения, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом. Путин выразил сожаление в связи с тем, что сирийский народ «столкнулся с еще одной очень серьезной проблемой, с катастрофой – землетрясением», передает ТАСС. «Это, конечно, усугубляет ситуацию. Но мы как настоящие друзья пытаемся вас поддержать», – отметил Путин. Напомним, в Кремле начались переговоры Путина и Асада. Ранее представители Российского Красного Креста (РКК) – старейшей гуманитарной организации России – прибыли в Сирию для оказания гуманитарной и медицинской помощи и психосоциальной поддержки пострадавшим от землетрясения. В Кремле начались переговоры Путина и Асада 15 марта 2023, 17:15 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Переговоры начались в Кремле, сообщает ТАСС. Асад прилетел в Москву во вторник. Утром в среду он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В Кремле ранее подтверждали, что переговоры Путина и Асада запланированы на среду. Лидеры двух стран обсудят вопросы развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии. Новости СМИ2 Путин заявил о вкладе России в успешную борьбу Сирии с терроризмом Путин: Сирия достигла успехов в борьбе с терроризмом благодаря России 15 марта 2023, 17:34 Текст: Елизавета Шишкова

Совместные усилия России и Сирии внесли большой вклад в международную борьбу с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом в Кремле. Он отметил, что Москва и Дамаск находятся в постоянном контакте, двусторонние отношения развиваются, передает ТАСС. Благодаря общим усилиям и решающему вкладу российских Вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом, подчеркнул Путин. Асад прилетел в Москву во вторник. Утром в среду он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Путин рассказал о росте товарооборота России и Сирии Путин рассказал о росте товарооборота России и Сирии в 2022 году 15 марта 2023, 17:29 Текст: Ольга Иванова

Объем торговли между Россией и Сирией по итогам прошлого года увеличился на 7%, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом. «Несмотря ни на что, наши отношения развиваются, в том числе и в экономической сфере. За прошлый год зафиксирован семипроцентный рост товарооборота», – цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что в Кремле начались переговоры Путина и Асада. Новости СМИ2 Путин: Российская экономика приобретает принципиально иное качество 16 марта 2023, 14:31 Текст: Ольга Иванова

Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, заявил президент Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Они востребованы, конечно, всегда, но сейчас в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно и в послании Федеральному собранию», – цитирует его РИА «Новости». Также он отметил, что внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста. «Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание: речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста», – сказал Путин. Основой роста он назвал стабильность российского рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан и снижение инфляции. Путин приехал в Московский международный дом музыки на Космодамианской набережной для участия в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин обсудит с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства. Путин сравнил с хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов Путин назвал хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов 16 марта 2023, 15:12 Текст: Вера Басилая

Профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой», заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 млрд долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20% – 19,9%, а импорт сократился почти на 12% ­– 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 млрд долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки, вот такая хорошая музыка», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года. Новости СМИ2 Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике 16 марта 2023, 15:33 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены». «Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост. Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой 16 марта 2023, 15:48 Текст: Елизавета Шишкова

Западные власти предлагают жителям перейти на репу, но даже за ней европейцам придется ездить в Россию, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – сказал Путин. Путин отметил, что жизнь распорядилась по-другому, так как Запад сам столкнулся с такими же проблемами, передает ТАСС. «Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он. Глава государства допустил, что это не их вина, а погодные условия, засуха и тому подобное, но все же без российских удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя. Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года. Новости СМИ2 Путин: России удалось компенсировать закрытие западных рынков 16 марта 2023, 14:51 Текст: Вера Басилая

Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года. Путин назвал основы ответственного бизнеса Путин перечислил основы ответственного бизнеса 16 марта 2023, 15:19 Текст: Елизавета Шишкова

Ответственный бизнесмен не прячет активы в офшоры, не отделяется от региона и вкладывается в развитие и чувствительные сферы, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он отметил, что сегодня стало еще больше возможностей и перспектив для расширения и развития бизнеса в России, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что российские компании не должны упустить этот шанс. «А то не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться», – сказал он, подчеркнув, что ситуация является уникальной для многих отечественных компаний. «Своевременные инвестиционные решения сегодня, безусловно, сторицей окупятся завтра. Это верно как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров», – заключил Путин. Ранее сообщалось, что Путин обсудит с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства. Новости СМИ2 Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года Президент Владимир Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года 16 марта 2023, 14:35 Текст: Александра Юдина

Спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост, заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, позитивные тенденции экономики России указывают на возможный рост ВВП во втором квартале этого года, передает РИА «Новости». Кроме того, президент отметил, что в целом внешнеторговый оборот России в прошлом году вырос на 8,1%, доведя показатели до 850 млрд долларов. Ко всему прочему экспорт вырос почти на 20% -19,9%, а импорт сократился почти на 12% -11,7%. Ранее Путин заявил, что российская экономика приобретает принципиально иное качество.