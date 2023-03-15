Асад заявил о поддержке спецоперации России на Украине

Асад заявил Путину о поддержке России в борьбе со «старыми и новыми нацистами»

Президент Сирии Башар Асад во время встречи с главой Российского государства Владимиром Путиным в Кремле подтвердил, что Дамаск поддерживает Россию в борьбе со «старыми и новыми нацистами».

Он отметил, что это его первый визит в Россию после начала СВО, передает ТАСС.

«Хочу повторить сирийскую позицию в поддержку спецоперации. Я говорю, что это старые и новые нацисты, потому что Запад принимал старых нацистов у себя на земле, а сейчас он вновь поддерживает их», – сказал Асад.

Он подчеркнул, что позиция Сирии исходит из того, что мир действительно нуждается в стабилизации.

Путин ранее заявил на встрече с Асадом, что Сирия достигла успехов в борьбе с терроризмом благодаря России.