Врач дал рекомендации в общении с психически больным человеком весной

Экономист объяснил решение России продлить зерновую сделку

Названы мотивы России в продлении зерновой сделки

Решение продлить зерновую сделку связано с интересами президента Турции и интересами Москвы в сохранении турецкого транзита для торговли с Евросоюзом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее зерновая сделка была продлена еще на 60 дней.

«Изначально Украина требовала продлить зерновую сделку на год и добавить к трем портам Одесской области экспорт зерна из порта в Николаеве. Это упростило бы ей отправку зерна из центральной части страны. Заодно ВСУ могли бы бросить десант на Кинбурнскую косу и попытаться отбить ее у России», – пояснил политолог и экономист Иван Лизан.

«Сделку продлевали уже дважды, но за 240 дней ни Анкаре, ни ООН ни удалось заставить Евросоюз снять ограничения с российского экспорта зерновых и удобрений. Формально зерно не под санкциями, экспортировать его можно. Но банки не выдают кредиты, а страховые компании не предоставляют гарантии», – напомнил он.

«К тому же сейчас в портах Прибалтики зависло около 300 тыс. тонн российских удобрений. Причем ограничений на вывоз нет – ни производители удобрений, ни их учредители не находятся под санкциями. Но европейские компании не хотят их вывозить, а судам под российским флагом вход в порты ЕС запрещен. Оплатить вывоз тоже невозможно из-за отключения российских банков от MasterCard, Visa и SWIFT», – добавил собеседник.

«На фоне создавшейся ситуации для России нет смысла продлевать сделку на 120 дней. Если за 60 дней Запад не решит всех этих проблем, то сделка может оказаться вообще под угрозой», – подчеркнул аналитик.

«Я думаю, что экономический фактор вторичен в этой сделке – Москва продлила ее в интересах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. У него скоро выборы, и эта история сыграет ему в плюс. В Турции мощная мукомольная промышленность, она производит несколько миллионов тонн муки в год. Страна беспошлинно получает зерно, перерабатывает его, экспортирует, а дельту оставляет себе», – объяснил Лизан.

«В этой связи России нужно воссоздать собственный морской торговый флот, чтобы перестать нести убытки. Нам нужно не возить товары под чужими флагами и переплачивать за фрахт, а доставлять всю необходимую продукцию под своими флагами и со своими экипажами. Также нужно проводить сделки в рублях на российской бирже и страховать их в российских компаниях», – сказал экономист.

«Вместе с тем сохраняется взаимная зависимость Москвы и Анкары. Через Турцию мы торгуем с Евросоюзом. Примечательно и то, что продление зерновой сделки совпало с возобновлением транзита через Турцию, о частичной приостановке которого сообщалось на прошлой неделе», – резюмировал Лизан.

Во вторник зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, была продлена еще на 60 дней. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он уточнил, что в ходе переговоров был вновь подтвержден ее пакетный характер.

По его словам, Москва будет настойчиво добиваться выполнения обязательств перед Россией в рамках этого соглашения. В особенности для Москвы важен второй трек – отмена всех ограничений, прямых и косвенных, для поставки российской сельскохозяйственной продукции на международные глобальные рынки.

При этом ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявлял, что соглашение о черноморской зерновой инициативе предусматривает продление зерновой сделки как минимум на 120 дней, а не на 60.

По словам министра, российское предложение о продлении соглашения только на 60 дней не соответствует документу, подписанному Турцией и ООН.

В ООН указывали, что сделка обеспечила поставки 24 млн тонн зерна, а также «1,6 тыс. безопасных проходов судов по Черному морю». При этом, как заверили в Организации, 55% продовольствия направлено в развивающиеся страны.

В заявлении ООН сказано, что сохранить соглашение важно для глобальной продовольственной безопасности. Указывается, что цены на зерно и удобрения и доступ к ним так и не вернулись на прежний уровень.