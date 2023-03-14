«Новые люди» предложили субсидировать рекламу российских производителей

Властям следует оказывать поддержку российским компаниям, в том числе путем дополнительных государственных субсидий в продвижении их продукции, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев на открытии Международной выставки тканей и текстильных материалов «Интерткань-2023. Весна», которая проходит в Москве.

«В условиях западных санкций много говорят о новых возможностях для наших компаний. Но важно не впадать в эйфорию. Национальные производители сегодня не уступают в качестве импортным и конкурируют с ними в основном ценой. Но нам нужно повышать узнаваемость российских брендов, ведь современная экономика – это экономика впечатлений. Поэтому можно субсидировать рекламу наших производителей», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Реклама – это всегда долгосрочные инвестиции, отложенный эффект. Сейчас многим национальным игрокам реклама не по карману. Но если ты платишь рубль, а государство даст рубль сверху – тогда это нормально. Это точно приведет к росту продаж», – сказал он.

Лидер партии «Новые люди» предложил организаторам выставки, участникам и экспертам отрасли создать вместе с депутатами Госдумы рабочую группу по выработке дополнительных мер поддержки производителей легкой промышленности.

«К сентябрю этого года в Россию планируют вернуться Zara и Bershka. А точно ли они нам нужны? Российские бренды ничуть не хуже. Наша задача – создать условия для их развития, чтобы возврат западных игроков был возможным, но абсолютно бессмысленным для потребителей», – сказал он.

Президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) Андрей Разбродин подчеркнул, что масштаб взаимодействия участников рынка текстильной отрасли только растет, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

«За годы пандемии и сейчас, при СВО, наша легкая промышленность не сбавила обороты. Наоборот, серьезно изменилась логистика, и сегодня производить в России стало выгоднее. Теперь мы должны перейти от мер поддержки к мерам развития. Время этого требует!» – сказал Разбродин.

Нечаев поддержал идею Союзлегпрома в дальнейшем привлекать к участию в выставке «Интерткань» представителей МСП: «Стоит поддержать тех, кого сегодня нет на выставке: малые и средние предприятия. Предлагаю обсудить идею по субсидированию их участия в российских выставках. Мы в партии «Новые люди» ее полностью разделяем», – сказал он в завершение.