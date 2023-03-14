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Росгвардия обнаружила радиозонд украинских диверсантов в ЛНР
Росгвардия обнаружила в ЛНР радиозонд диверсантов, передающий разведданные
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Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
По сообщению ведомства, в ходе разведки местности был обнаружен прибор, по предварительным данным, являющийся метеозондом, который противник адаптировал для передачи разведданных, передает ТАСС. Бойцы Росгвардии выявили место выхода на связь спутникового комплекса «Иридиум» (американский оператор спутниковой связи) и передали координаты спецназу.
Найденный прибор передали специалистам для дальнейшего изучения.
Ранее спецслужбы и Росгвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ, среди которых были наводчики ВС Украины.
Times: ВСУ несут невиданные потери
Украинские врачи сталкиваются с такой тяжестью ранений военных, с которыми НАТО не сталкивалось, пишет газета Times.
По данным издания, украинские медики становятся свидетелями огромных потерь, передает РИА «Новости».
Отмечается, что в декабре на конференции среди высшего медицинского персонала стран-членов альянса украинские врачи поняли, что «теперь их очередь обучать НАТО».
Напомним, испанская газета Pais сообщила, что в ходе конфликта Киев понес потери в десятки тысяч человек, при этом украинский вице-премьер Ирина Верещук отрицает, что Киев испытывает нехватку в военных.
WSJ: ВСУ отрезаны российскими войсками и несут большие потери в Артемовске
Украинские войска несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами, сообщает газета The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что для ВСУ недоступны главные дороги для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, так как они находятся под контролем российских войск. Указывается, что по грунтовым дорогам обычные машины пройти не могут, такая возможность есть только у гусеничного транспорта, передает RT в своем Telegram-канале.
Напомним, на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска сложилась тяжелая ситуация, заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.
Захарова ответила на призыв министра экономики Сербии к санкциям против России
Захарова назвала странным решение министра экономики Сербии Басты выступить против России, а не США
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра экономики Сербии Раде Басты, который считает, что из-за внешнего давления его стране нужно ввести санкции против России.
Как сообщила Захарова в Telegram, Баста посетовал, что Сербия «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. По его словам, «это становится невыносимым». Он заявил, что не может «мириться» с молчанием правительства по поводу «давления» на президента Сербии Александра Вучича.
Как заявил Баста, «по этой причине» он считает нужным ввести санкции против России. При этом Баста заверил, что поддерживает Вучича и полностью ему доверяет, а также призвал остальных министров высказаться по данному вопросу.
Захарова сочла позицию министра «странной». Она отметила, что давление на Сербию оказывают США, а выступить Баста призывает против России. Официальный представитель МИД России предложила ему «решительно высказаться против давления» на Сербию.
«Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что «дело не только в исторической правде, но в очевидном факте»: если Сербия введет санкции против России, давление на Белград лишь усилится.
Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил Сербии недовольство из-за отказа вводить санкции против России. Посол России Боцан-Харченко называл сопротивление Сербии санкциям Запада героическим поведением. Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что введение санкций в отношении России было бы «некорректным» шагом. Вучич жаловался, что из-за конфликта на Украине и отказа поддержать санкции против России Сербия осталась без союзников на Западе.
Министру экономики Сербии предложили уйти в отставку после слов о России
Социалисты призвали министра экономики Сербии Басту уйти в отставку после его предложения ввести санкции против России
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Если правительство не поддержит призыв министра экономики Сербии Раде Басты к санкциям против России, министру следует покинуть свой пост, заявило Движение социалистов, которое возглавляет директор ключевой сербской спецслужбы – Агентства безопасности и информации – Александр Вулин.
«Движение социалистов, основателем которого является Александр Вулин, против введения санкций», – приводит ТАСС текст заявления.
В заявлении говорится, что Баста хочет разделить правительство Сербии, а санкции против России названы противозаконными. «Особенно позорным» социалисты считают попытку министра «спрятаться за спиной» президента Сербии Александра Вучича, который защищает «независимость и нейтралитет» страны «как от иностранцев, так и от таких местных трусов».
В Движении социалистов рассчитывают, что Баста, если не получит поддержки в борьбе «против независимой, нейтральной и свободолюбивой политики» Сербии, уйдет в отставку.
Напомним, Баста посетовал, что Сербия «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. Он заявил, что не может «мириться» с молчанием правительства по поводу «давления» на Вучича. Как заявил Баста, «по этой причине» он считает нужным ввести санкции против России.
Сам Вучич заявлял, что Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но может ввести их, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой.
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Украина выступила против предложения России по зерновой сделке
Министр инфраструктуры Украины Кубраков выступил против предложения России продлить зерновую сделку только на 60 дней
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Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление зерновой сделки как минимум на 120 дней, а не на 60, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
По словам министра, российское предложение о продлении соглашения только на 60 дней не соответствует документу, подписанному Турцией и ООН. Киев заявил, что ожидает официальной позиции ООН и Турции как гарантов инициативы, передает ТАСС.
В ООН заявили, что приняли к сведению позицию России. Пресс-служба ООН подтвердила, что полностью привержена зерновой инициативе, а также усилиям по осуществлению поставок российских продовольствия и удобрений, ООН намерена предпринять все возможные шаги для «сохранения целостности Черноморской зерновой инициативы».
Сообщается, что сделка обеспечила поставки 24 млн тонн зерна, а также «1,6 тыс. безопасных проходов судов по Черному морю». При этом, как заверили в ООН, 55% продовольствия направлено в развивающиеся страны.
В заявлении сказано, что сохранить соглашение важно для глобальной продовольственной безопасности. Указывается, что цены на зерно и удобрения и доступ к ним так и не вернулись на прежний уровень.
Напомним, по итогам переговоров с представителями ООН в Женеве замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Москва согласна на продление Черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней.
Экономист объяснил крах крупных банков Кремниевой долины
Экономист Любич: США возвращаются к кризису 2008 года
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Сейчас в США мы наблюдаем последствия экономического кризиса 2008 года. Нынешние трудности банковского сектора могут разрастись и серьезно затронуть высокотехнологичный сектор, а также отразиться на всей мировой экономике, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее в Штатах объявили о закрытии Signature Bank и банкротстве Silicon Valley Bank
«Складывающаяся в США ситуация может оказать колоссальное влияние на всю мировую экономику. Последствия в первую очередь затронут высокотехнологичный сектор – снизятся оценки стартапов и, как следствие, сократится бюджет на новые разработки. Это приведет к монополизации, поскольку «гигантам» станет легче выкупать молодые компании», – считает экономист Антон Любич.
«Также будет запущен процесс географического перемещения капитала – венчурные деньги Штатов осядут в других странах. Напомню, что только за воскресный банковский день Вашингтон перевел в Израиль на внутренние американские счета в местных банках около 5 млрд долларов», – подчеркивает эксперт.
«Можно сказать, что экономика США входит в очередной циклический кризис, как это уже было в 2008-2009 годах. Тогда для преодоления трудностей был выбран путь политики «количественного смягчения». ФРС раздавала «бесплатные» доллары банкам для поддержания уровня текущей ликвидности и стимулирования роста экономики», – отмечает собеседник.
«Подобные действия могли спровоцировать резкое снижение уровня жизни и взрывной рост цен. Именно поэтому деньги выплачивались за импорт товаров в США, а иностранцам предлагалось вырученные средства вкладывать в «быстрорастущие сектора американской экономики». Таковым стали технологические компании Кремниевой долины», – акцентирует Любич.
«В результате на рынке возникли так называемые пузыри: цена активов стала неоправданной с точки зрения уровня дохода. Глубокоубыточные компании не только оценивались в миллиарды долларов, но и уверенно дорожали день ото дня», – подчеркивает эксперт.
«Собственно, в центре событий и оказались банки, которые обслуживали компании высокотехнологичного сектора. Прежде всего, это Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate. То есть сегодня «выстреливают» проблемы, накопленные Штатами с 2008 года», – отмечает собеседник.
«Ситуацию осложнили антироссийские санкции. Введенные ограничения стимулировали Москву, Пекин, а также многие арабские страны сократить использование доллара США в международных расчетах. Это привело к падению стоимости цифровых активов», – акцентирует Любич.
«В то же время Вашингтон, предположительно, наладил каналы выплат «откатов» за американскую военную помощь Украине через криптовалютную биржу FTX. Массовый вывод средств в совокупности с падением стоимости цифровых валют вызвал обвал организации, что и спровоцировало вскрытие «дыр» в банках Кремниевой долины», – рассказывает эксперт.
«Таким образом, отправной точкой кризиса можно считать объявление криптовалютной компании Silvergate об убытках свыше 800 млн долларов за позапрошлый год. Именно это известие спровоцировало текущее падение. Отмечу, что оно будет продолжаться до тех пор, пока все «дутые», «бумажные» долги не окажутся списанными в ходе объявления банкротства фирмами-неудачниками», – уточняет собеседник.
«Возвращаясь к кризису 2008 года, можно сказать, что все предпосылки к крупному падению системы финансов уже имеются. Фактически место Lehman brothers в этот раз может занять криптовалютная биржа FTX, которая уже обанкротилась», – резюмирует Любич.
В воскресенье работа нью-йоркского Signature Bank была остановлена властями штата из-за «системных рисков». Власти США заверили, что все вкладчики компании получат доступ к собственным накоплениям.
Ранее калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций принял решение закрыть Silicon Valley Bank (SVB) и назначить федеральную корпорацию страхования вкладов его управляющим (FDIC). Клиентов банка заверили в том, что они получат доступ к счетам не позднее утра понедельника. Отмечается, что FDIC уже перевел все застрахованные депозиты компании в отдельную, созданную им структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.
При этом глава Минфина США Джанет Йеллен подчеркнула, что регулирующие органы способны удержать сложившуюся ситуацию под контролем. По ее словам, американская банковская система остается устойчивой.
Несмотря на заверения главных экономистов страны, СМИ пишут об угрозе начала кризиса в США при условии, если администрация Джо Байдена не представит план по спасению вкладчиков SVB. В частности, об этом сообщает интернет-издание Axios. Подчеркивается, что предпринятые правительством меры госрегулирования в отношении банка ранее применялись лишь во время кризиса 2008 года и начала пандемии коронавируса.
Накануне представители Международного валютного фонда (МВФ) заявили, что организация пристально следит за последствиями банкротства SVB для мировой экономической стабильности. При этом в МВФ уверены, что политики Штатов сумеют предпринять «надлежащие шаги для урегулирования ситуации».
Напомним, гиганты Уолл-стрит BlackRock, Wells Fargo и Neuberger Berman считают, что американская экономика столкнется с рецессией в 2023 году.
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Министр обороны Китая не захотел общаться с главой Пентагона
Представитель Госдепа Прайс сообщил об отказе Китая от предложений США о контактах между главами оборонных ведомств
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Китай «не ответил взаимностью» на попытки главы Пентагона Ллойда Остина связаться со своим коллегой, сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайса спросили, станут ли санкции США против нового министра обороны Китая Ли Шанфу препятствием для контактов между военными двух стран. Прайс заявил, что и Вашингтон, и Пекин заинтересованы в открытом диалоге и сохранении «многочисленных, даже дублирующих друг друга каналов связи», передает ТАСС.
Должность министра обороны Китая Прайс назвал «по большей части церемониальной», отличающейся от роли Остина. «Но мы готовы взаимодействовать, когда это соответствует нашим интересам. Мы с самого начала ясно дали это понять», – заявил Прайс.
Напомним, в воскресенье 65-летнего генерала Ли Шанфу утвердили на пост министра обороны Китая. В 2018 году США ввели против него санкции из-за покупки китайской стороной российских самолетов и ракетных систем С-400.
США решили закупить 24 гиперзвуковые ракеты
Минобороны США запланировало закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты
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Министерство обороны США предполагает выделить в 2024 году 11 млрд долларов для закупки высокоточных вооружений, в том числе 24 гиперзвуковых ракет.
Согласно справочным документам проекта бюджета Пентагона, в 2024 финансовом году Минобороны США рассчитывает ассигновать 11 млрд долларов на приобретение у национального военно-промышленного комплекса ряда высокоточных вооружений, передает ТАСС.
В справке отмечается, что инвестиции предполагают вложить в продолжение разработки, испытаний и закупки гиперзвуковых ракет и других ударных систем большой дальности, масштабную разработку прототипов гиперзвуковых вооружений, приобретение 24 гиперзвуковых ракет.
Ранее СМИ сообщили, что американское Минобороны в понедельник, 13 марта, представит запросы на закупку и финансирование военных разработок в 2024 году на общую сумму более 300 млрд долларов.
При этом представители Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, заявили, что не собираются принимать подготовленный администрацией Джо Байдена проект бюджета, назвав документ «мертворожденным».
За поездку в голом виде в московском метро арестовали пять человек
Суд наказал троих мужчин и трех женщин за поездку в голом виде в московском метро
За поездку в голом виде в московском метро перед судом предстали трое молодых людей и три девушки: пятеро хулиганов получили административные аресты, одного нарушителя оштрафовали, сообщили в ГУ МВД Москвы.
По данным ведомства, молодые люди сняли с себя одежду в вагоне поезда на Замоскворецкой линии метро, «игнорируя правила приличия и благопристойности в общественном транспорте, выразив явное неуважение к присутствующим там пассажирам», передает РИА «Новости».
Нарушителей вскоре установили и задержали: ими оказались трое мужчин и три девушки в возрасте от 19 до 29 лет. Против них были составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Все шестеро граждан признаны виновными, пятерым из них назначено наказание в виде административного ареста сроком от 12 до 14 суток, еще одному нарушителю выписали административный штраф.
Согласно показаниям троих задержанных, они разделись в вагоне на спор. Сейчас полиция устанавливает возможных соучастников инцидента, добавили в главке.
Ранее после праздника с аниматором в костюме голого мужчины уволили чиновника в Тверской области.
В ДНР рассказали о возможности создания котла в Авдеевке
Депутат ДНР Бердичевский: Говорить о формировании котла в Авдеевке пока рано
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Российским войскам удалось перейти в наступление в районе Авдеевки. Но для того, чтобы загнать противника в котел, необходимо освободить близлежащие населенные пункты, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об успешном наступлении российских военных под Донецком.
«Наши войска действительно перешли в наступление в районе Авдеевки. Сейчас активно работает артиллерия, идет постепенное разрушение укрепрайонов, которые строились ВСУ на протяжении последних девяти лет», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Вместе с тем говорить о формировании полноценного котла пока рано. Для начала нам необходимо взять под контроль Красногоровку и Первомайское. И тогда уже противник будет окружен. На данный момент в районе Авдеевки находятся две механизированные бригады ВСУ», – уточняет собеседник.
«В общей сложности речь идет о пяти тысячах единиц живой силы противника. Более того, пока котел не замкнулся, ВСУ продолжают проводить ротацию кадров, подвозить технику и боеприпасы. Так что нам придется в ближайшее время перерезать пути поставок», – рассуждает донецкий депутат.
«У нас там находятся девятый полк ДНР и еще несколько подразделений. Так что есть все основания надеяться, что в течение месяца состоится полномасштабное наступление. Также нам на руку то, что земля в этих районах уже подсохла и распутицы нет», – заключил Бердичевский.
В понедельник военкоры сообщили о наступлении российской армии в районе Донецка, из-за чего в Авдеевке солдаты ВСУ рискуют оказаться в котле, отмечается в Telegram-канале «Военкоры русской весны». Происходит усиление штурмовых операций России севернее линии Опытное – Водяное, тяжелые бои продолжаются в Каменке и Марьинке. Кроме того, армия России атакует Северное, также пытается прорвать оборону ВСУ у Первомайского.
Нынешняя ситуация под Авдеевкой напоминает происходящее в Артемовске, где у ВСУ тоже под контролем только одна дорога, пишет «Военное обозрение». Украинские военные подозревают, что российские войска делают это сознательно, чтобы, пристрелявшись по этой единственной дороге, уничтожить как можно большее число сил и средств при попытке украинских войск деблокировать другие направления и сами гарнизоны в этих городах, уточняет издание.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский ранее сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы. О том, что ВС России необходимо взять Авдеевку в кольцо, заявлял и военный корреспондент Андрей Коц. Для этого российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, а активно уничтожать строения с неба невозможно. Бои у Авдеевки облегчают судьбу Донецка, также подтвердил советник и. о. главы ДНР Ян Гагин.
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Российский военный рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском
Российский военный: Оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском рухнет через день-два
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Оборона вооруженных сил Украины в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Российский военный сообщил РИА «Новости», что ВСУ там «достаточно неплохо держат оборону», однако она «сыпется все равно» и рухнет через день-два. По его словам, российские силы, несмотря на активное сопротивление противника, «проламывают» ряды ВСУ за несколько дней.
Боец группы «Вагнера» сообщил, что против российских сил ВСУ задействовали авиацию. «Вертушки» (вертолеты), по его словам, совершают вылеты по семь-восемь раз за светлое время суток. Причем украинская авиация, как рассказал он, не работает по бронетехнике, ее цель – живая сила, то есть российские военные, бьют по окопам и лесопосадкам.
Также военный рассказал о тактике под названием «танковая карусель», которую ВСУ применили во время штурма населенного пункта Берховка бойцами «Вагнера». «Грубо говоря, там становился танковый батальон. Каждый танк по «тридцатке» (30 выстрелов – прим. ВЗГЛЯД) «откидал», батальон уехал, другой заехал. … И это происходило весь день», – рассказал боец, отметив, что украинские военные заранее оборудовали позиции у жилых домов.
Ранее западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
Политолог: Зеленский готовит украинцев к военной авантюре в Крыму
Политолог Нечаев: Зеленский готовит украинцев к военной авантюре в Крыму
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Офис Владимира Зеленского использует социологические опросы для того, чтобы подготовить общественное мнение к военным авантюрам в Крыму. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Алексей Нечаев. Ранее украинские социологи заявили, что 68% граждан страны поддерживают захват Крыма военным путем.
«Как мы видим из исследования Киевского международного института социологии, 68% граждан Украины якобы поддерживают войну за Крым даже в том случае, если конфликт будет длительным и Запад уменьшит поддержку страны», – рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.
«При этом сами авторы опроса сомневаются в его репрезентативности, о чем осторожно пишут в методических пояснениях. В числе причин – отсутствие переписи населения на Украине с начала 2000-х годов, недоступность для социологов жителей новых регионов России, ранее живших под контролем Украины, а также массовая миграция населения как внутри страны, так и за ее пределы», – отметил он.
«В общем, о чем думают жители Украины на самом деле – никому неизвестно. Тем не менее результаты этого и других опросов будут использоваться офисом Зеленского как инструмент пропаганды и дополнительный аргумент в пользу продолжения боевых действий», – полагает собеседник.
Кроме того, как считает Нечаев, офис Зеленского готовит общественное мнение под организацию военной авантюры в Крыму, а также в регионах Причерноморья и Приазовья. «Под предлогом «широкой поддержки населения» украинская партия войны продолжит клянчить дальнобойные системы, украшая свои требования планами лишить Россию сухопутного коридора в Крым», – заключил Нечаев.
Ранее Киевский международный институт социологии опубликовал результаты исследования, согласно которому 68% граждан Украины поддерживают войну за Крым. Отмечается, что опрос проводился с 22 февраля по 6 марта 2023 года посредством телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 2007 респондентов.
В пресс-релизе к исследованию авторы перечисляют ряд аргументов, ввиду которых погрешность может быть выше нормы. Они также отмечают, что жители Украины с «пророссийскими настроениями» могли быть неискренними в своих ответах.
Ранее бывший министр обороны США Леон Панетта высказался за поставку Украине истребителей F-16. В интервью миланской газете Corriere della Sera предложил сделать так, «чтобы Украина могла вытеснить русских из Донбасса и вернуть себе Крым». По его словам, это единственный способ привести Россию за стол переговоров.
В годовщину начала Россией специальной военной операции на Украине, украинский президент Владимир Зеленский заявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма». Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев «готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств».
До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.
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В США испугались утраты возможности неограниченно печатать доллары
New York Post заявила об угрозе утраты Вашингтоном возможности неограниченно печатать доллары
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Эпоха, когда у США есть возможность печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, пишут американские СМИ.
Обозреватель New York Post Джей Ньюман заявил, что без такой возможности США потеряют и «возможность дешево покупать иностранные товары». Он указал, что антироссийские санкции обернулись отказом многих стран от доллара, передает РИА «Новости».
Ньюман подчеркнул, что свыше 100 государств не захотели присоединяться к санкциям. Начали возникать экономические коалиции, использующие иные валюты, а использование национальных валют ведет к снижению спроса на доллар и его стоимости. По словам Ньюмана, западные аналитики утверждали, что доллару не найдется альтернативы, но это мнение оказалось ошибочным.
Ньюман считает, что следует ожидать постепенного повышения цен. «Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене», – заявил он.
Напомним, директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что политика США ускорила отказ от доллара как основного средства международных расчетов.
Российские штурмовые отряды подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
Российские силы подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
Российские штурмовые отряды приближаются к железной дороге, по которой Киев снабжает ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщил боец группы, выполняющий ряд задач на данном направлении.
По его словам, силы ЧВК «Вагнер» продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая пути снабжения и подвоза резервов украинских войск, передает РИА «Новости».
«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога», – рассказал он.
Ранее СМИ сообщали, что украинские войска несут большие потери в Артемовске из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.
Захарова рассказала о разговоре с послом Дании о взрывах на «Северных потоках»
В МИД рассказали о разговоре с послом Дании о взрывах на «Северных потоках»
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Вызванный в МИД России посол Дании Якоб Хеннингсен на встрече в министерстве ограничился общими словами по теме расследования взрывов на «Северных потоках», говорится в комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.
В комментарии дипломата на сайте МИД говорится, что Россия обратила внимание на информацию о том, что компанией Nord Stream 2 AG в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 километров от места взрыва был «обнаружен предмет, который не является частью конструкции «Северного потока», но может представлять собой элемент взрывного устройства».
«На прошлой неделе в МИД России был вызван посол Дании, который на тот момент проявил незнание данного факта. Сегодня во время встречи он отметил, что принимаются все меры для изучения ситуации с учетом «аспектов безопасности и экономики», фактически ограничившись общими словами», – рассказала Захарова.
Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса принялась продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.