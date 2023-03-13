Росгвардия задержала 30 пособников ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Росгвардия: За неделю росгвардейцы задержали 30 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Военнослужащие Росгвардии за неделю задержали в Херсонской и Запорожской областях 30 пособников ВСУ, передающих сведения противнику, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По сообщению пресс-службы, в течение недели росгвардейцы задержали военнослужащего ВСУ, и порядка 30 пособников противника, которые передавали информацию о местоположении позиций, составе войск и маршрутах передвижения российских военных, передает ТАСС. Также выявлены источники радиоизлучения, перехвачены сотни фрагментов радиограмм.

У задержанных изъяли танковый пулемет, девять гранатометов и выстрелы к ним, более 20 гранат, ПЗРК «Игла», радиостанции, свыше 70 охотничьих ружей, 3,5 тыс. боеприпасов различного калибра.

Ранее завербованный украинскими спецслужбами диверсант рассказал, что ему на Украине помогли избежать наказания за преступление, чтобы он смог провести теракты в Запорожской области.