Мужчина выстрелил из винтовки в подростка в Краснодарском крае

Против выстрелившего в подростка мужчины в Краснодарском крае возбудили дело за хулиганство

Уголовное дело за хулиганство возбуждено против жителя станицы Краснодарского края, выстрелившего в 16-летнего подростка из пневматической винтовки, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

В сообщении СК говорится, что дело возбуждено о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, передает РИА «Новости».

Уточняется, что нетрезвый 45-летний житель станицы Казанская вступил в конфликт по малозничительному поводу с двумя 16-летними подростками, обоих ударил по лицу, в одного из них выстрелил из пневматической винтовки, несовершеннолетний был госпитализирован.

Ранее подросток выпустил в сверстника девять пуль из пневматики в Тверской области.