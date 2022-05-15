Подросток выпустил в сверстника девять пуль из пневматики в Тверской области

Прокуратура Тверской области проводит проверку по сообщению о ранении подростка сверстником из пневматического оружия. В пострадавшего попали девять пуль, сообщила в пресс-службе ведомства.

«Прокуратурой Заволжского района Твери организована проверка по сообщению о том, что несовершеннолетний 2008 года рождения доставлен в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» с повреждениями от пневматического оружия», – приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве пояснили, что предварительно, у несовершеннолетнего в районе «Горбатого моста» возник конфликт со сверстниками, в результате чего одним из присутствующих были произведены выстрелы из пневматического оружия, около девяти пуль попали в несовершеннолетнего.

В ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей и органов профилактики.

Ранее в Хакасии девятилетний мальчик взял оружие у отца и нечаянно застрелил четырехлетнего друга. Также в начале декабря 2021 года ученик алтайской школы случайно выстрелил в подростка.