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The Hill: Запад допустил три ошибки, ведущие Украину к поражению
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Западные страны могут проиграть конфликт на Украине из-за страха победы и отсутствия стратегии, заявил журналист Стивен Блэнк в публикации издания The Hill.
Третьей ошибкой публицист назвал нежелание публично агитировать за победу Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Автор статьи указал на то, что западные лидеры все чаще скептически относятся к идее необходимости победы Украины. По его словам, ощущается «всепроникающий страх перед украинской победой».
Журналист подчеркнул, что Запад в ближайшее время увидит последствия своей нерешительности. Так, киевские войска покинут Артемовск, а также Украине придется отложить свое весеннее наступление из-за неотправленного Западом оружия.
Ранее лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Киев не победит без вмешательства НАТО.
CNN: РФ отправила захваченное на Украине американское оружие в Иран для реинжиниринга
CNN: Россия передала захваченное на Украине американское оружие в Иран для изучения
Россия отправила в Иран для исследования и создания аналогичных вооружений часть захваченного на Украине американского оружия, сообщили СМИ.
CNN со ссылкой на свои источники пишет, что речь идет о противотанковых комплексах Javelin и зенитных комплексах Stinger, передает Газета.Ru.
По словам источников, Россия доставляла вооружение в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, чтобы иранские военные инженеры попытались создать свою собственную версию этого оружия.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество якобы в ответ на «поддержку по Украине».
Мирошник: Наступление ВСУ под Кременной провалилось
Экс-посол ЛНР Мирошник заявил о неудачном наступлении ВСУ под Кременной
Украинские военные попытались атаковать в районе города Кременная в ЛНР, но атаки отбили, российские военные движутся вперед в районе поселка Серебрянка в ДНР, заявил экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Утром в пятницу ВСУ попытались атаковать в направлении Чернопоповки, но им не хватило сил, и пришлось подтянуть резервы, сказал Мирошник, передает ТАСС.
По его словам, резервы начала обстреливать российская артиллерия, после чего они вернулись на исходные позиции.
Под Серебрянкой российские штурмовые отряды предприняли ряд успешных действий. Под контроль российских сил перешли три украинских военных опорных пункта.
Российская артиллерия и авиация весь день в пятницу активно работали по позициям ВСУ.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что ВСУ планируют организовать наступление в районе города Артемовска.
Российские бойцы форсировали Бахмутку
«Российская газета»: Российские бойцы форсировали Бахмутку и прорываются к центру Артемовска
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Российским штурмовым формированиям удалось форсировать реку Бахмутка, теперь они пробиваются к центру Артемовска (украинское название города – Бахмут), сообщают российские военные корреспонденты.
Кроме того, в северной части города бойцы смогли зайти на территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ). Здесь российские силы продвигаются вглубь промзоны, пишет «Российская газета».
На юге российские подразделения наступают со стороны лесопосадок и района Квадраты, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Также, по их данным, восточнее Ивановского российские силы продвигаются вперед, намереваясь обойти поселок и выйти на трассу Т0504 (Покровск-Константиновка).
Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что вооруженные силы Украины и руководство НАТО готовят операцию, собираясь предпринять попытку разблокировать Артемовск (Бахмут).
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Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Премьер Венгрии Орбан: Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
Западные страны близки к тому, чтобы обсуждать возможность отправки союзных войск на украинскую территорию, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
Запад близок к тому, чтобы «на полном серьезе» предложить отправку на Украину солдат стран-союзников киевского режима, заявил Орбан в эфире радио Kossuth, передает РИА «Новости».
По его словам, мир никогда не был так близок к тому, чтобы из локального военного конфликта началась мировая война. И вероятность этого возрастает с каждым днем.
Предводители стран Запада заболели «военной лихорадкой», посылая все более опасное оружие киевским властям, на повестке дня уже стоит отправка Киеву истребителей, что раньше «считалось табу».
Венгерская сторона выступала против продолжения конфликта на Украине и высказывалась за немедленные переговоры Москвы и Киева.
Американский военный инструктор на Украине предупредил о «сюрпризах от русских»
Американский военный инструктор на Украине Эрик: Нельзя списывать русских со счетов
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Западным политикам не следует недооценивать российские силы, действующие на Украине, заявил американский инструктор, обучающий украинских пограничников.
В интервью журналу Newsweek инструктор, представившийся только по имени – Эрик, рассказал, что работает на Украине уже около 12 месяцев и занимается подготовкой военных к боевым действиям. У него 26-летний опыт службы в вооруженных силах США, сейчас он находится в отставке.
В настоящее время Эрик координирует группу из 20 инструкторов (не уточняется, все ли являются иностранными гражданами), которые обучают украинских пограничников, передает ТАСС.
«Никогда нельзя списывать русских со счетов. Я имею с ними дело с 1989 года», – заявил американский инструктор. По его словам, русские, если списать их со счетов, способны удивить. Эрик выразил уверенность, что у русских «есть еще много сюрпризов».
Ветеран ВС США отметил, что российские военные «думают и учатся», что отражается и в операциях российских Вооруженных сил. «Они постоянно ищут и ищут слабые места в обороне», – сказал он, призвав не игнорировать опыт, который приобрели российские военные за время спецоперации.
Ранее пленный боевик националистического полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в военной подготовке вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до обострения конфликта в Донбассе.
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Стало известно о планах ВСУ провести контрнаступление у Артемовска
Пригожин: ВСУ готовят контрнаступление у Артемовска
Украинская сторона намеревается организовать наступление в районе города Артемовска (Бахмут), заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Вооруженные силы Украины действительно готовят контрнаступление, и российские войска делают все, чтобы этого не произошло, заявил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ сосредотачивают силы для контрнаступления.
Между тем военкоры сообщили, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки контрнаступления по линии соприкосновения, в южных кварталах Артемовска идут тяжелые бои.
Монахам УПЦ предписали покинуть Киево-Печерскую лавру
Монахам УПЦ установили срок, до которого они должны покинуть Киево-Печерскую лавру
Священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру. Соответствующее предупреждение поступило от и. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» (подчиняется Минкультуры Украины).
Монахам надо покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды, в ходе приема-передачи зданий монастыря, им нужно освободить здания и сооружения, являющиеся госсобственностью, говорится в документе, передает ТАСС.
Рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского, отмечается в предупреждении.
В январе в Верховной раде предложили лишить УПЦ доступа во все храмы Киево-Печерской лавры.
Американский разведчик сказал, что станет концом конфликта на Украине
Американский разведчик Риттер: Скоро у ВСУ закончатся боеприпасы, и тогда все будет кончено
У вооруженных сил Украины в ближайшее время закончатся боеприпасы, что приведет к их окончательному поражению, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что с нехваткой боеприпасов Запад ничего поделать не может, как бы ни пытался. По его словам, запас боеприпасов у Украины иссякнет уже летом. Когда это произойдет, «все будет кончено», передает РИА «Новости» слова американского офицера.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил экстренно выделить 1 млрд евро для боеприпасов Украине. Власти Украины заявили, что этого недостаточно, и потребовали выделить на эти цели 4 млрд евро.
Минобороны показало уничтожение «Ланцетом» натовского комплекса ПВО
Минобороны опубликовало видео уничтожения «Ланцетом» натовского комплекса ПВО Stormer HVM
Министерство обороны опубликовало видео уничтожения британского комплекса ПВО Stormer HVM, поставленного вооруженным силам Украины, при помощи барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».
Боевая машина, как сообщается в Telegram-канале МО РФ, была обнаружена расчетами БПЛА на Донецком направлении СВО. В сообщении говорится, что она была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом.
Расчеты БПЛА проконтролировали попадание, сказано в сообщении.
Подчеркивается, что барражирующие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении.
CNN сообщил о применении Россией уникальной ракеты на Украине
CNN: Россия применяет на Украине уникальную ракету с неустойчивой траекторией полета
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Российские Вооруженные Силы изменили тактику ракетных атак в зоне проведения спецоперации, повысив их эффективность, сообщают американские СМИ.
Научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявил американскому телеканалу CNN, что за последние полгода российские ВС увеличили промежуток между ракетными обстрелами, одновременно с этим используя большее количество ракет, чтобы ПВО противника было сложнее перехватить их все.
Бронк выразил сомнения в том, что Украина сможет эффективно противостоять таким бомбардировкам, пишет Ura.ru.
Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри со своей стороны отметил, что Россия в ходе спецоперации использует сочетание дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных аэробаллистических ракет «Кинжал», а также других средств противодействия.
В сообщении CNN говорится, что Россия «разработала уникальную ракету», чтобы легче нацеливаться на критически важную инфраструктуру Украины.
Cкорость этой ракеты в сочетании с неустойчивой траекторией полета ракеты и высокой маневренностью может усложнить перехват.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов».
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Премьер Британии рассказал сценарий завершения конфликта на Украине
Премьер Британии Сунак заявил, что украинский конфликт завершится переговорами
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Украинский конфликт завершится за столом переговоров, а поставки Западом оружия Киеву призваны укрепить их позиции перед началом диалога с Россией, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Сунак перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже выразил уверенность, что это закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должна принимать Украина, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.
«Мы должны поставить их [украинцев] в наилучшую позицию для [начала] таких переговоров в подходящий и разумный для них момент», – указал он. По его словам, в настоящее время приоритетом должна быть передача Украине ресурсов, обучение военнослужащих и иная поддержка, которая нужна ей для того, «чтобы пойти вперед и создать преимущество на поле боя».
Сунак, выступая на совместной пресс-конференции с Макроном, объявил, что Британия и Франция станут совместно разрабатывать дальнобойные виды вооружений и системы противовоздушной обороны, а также обучать украинских морских пехотинцев.
Трансляция ведется на телеканале Sky News.
По его словам, Украина «должна одержать победу», а Запад с помощью поставок вооружения Украине и обучения ВСУ намерен помочь украинским властям провести контрнаступление, чтобы укрепить переговорные позиции Киева.
Ранее Politico сообщило, что Британия и Франция хотят «зарыть топор вражды», чтобы послать России сигнал о единстве Запада.
Европейская пресса все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
Боец Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск
Боец Баширов в зоне спецоперации предотвратил диверсию в тылу российских войск
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Прапорщик Магомед Баширов, уроженец села Киша Дахадаевского района Дагестана, предотвратил диверсию в тылу российских войск в зоне проведения специальной военной операции и спас раненых российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе главы республики.
В сообщении администрации главы Республики Дагестан со ссылкой на данные Минобороны России сообщается, что Баширов, «продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе», заметил хорошо вооруженных украинских боевиков, «готовящихся к диверсии в тылу российских войск». Прапорщик доложил об этом командиру и вступил в бой, застав противника врасплох.
Сообщается, что шквальным огнем российских военнослужащих огневые точки боевиков были уничтожены, что позволило существенно снизить их боевые возможности.
«Во время боестолкновения прапорщик Баширов оперативно организовал эвакуацию раненых товарищей с поля боя, после чего своевременно оказал им неотложную медицинскую помощь», – сообщили в администрации главы РД.
Позднее администрация опубликовала сообщение о Мухтаре Алавдинове, уроженце Агульского района республики. По данным Минобороны, подразделение, в составе которого действовал сержант Алавдинов, отвоевало опорный пункт украинских националистов в лесополосе и закрепилось на рубеже.
Российские военные обнаружили украинских боевиков в прилегающем районе. «Грамотно используя рельеф местности, Мухтар с сослуживцами подавили огневые позиции противника и нанесли огневой удар по основным силам националистов», – говорится в заявлении.
Ранее в Казачьем обществе отметили героизм терских казаков-десантников в ходе СВО.
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Медведев придумал новое название для Украины
Медведев: В ответ на переименование в «Московию» Украину нужно назвать «Свинским Бандера-рейхом»
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ответ на планы Киева переименовать Россию в «Московию».
Медведев написал в своем Telegram-канале, что «верховный киевский нацист» (так он называет президента Украины Владимира Зеленского) поручил проработать вопрос о переименовании России в «Московию».
Ответом России, по мнению зампреда Совбеза России, должно стать переименование Украины, но не в «Хохляндию» и не в «Малороссию», а только в «Schweinisch Bandera-Reich» (с нем. «Свинский Бандера-рейх»).
Напомним, Зеленский ранее поручил правительству проработать возможность переименования России в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию.
Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, поручение Зеленского лишь подтверждает правоту Москвы и свидетельствует о том, что из Украины пытаются создавать «анти-Россию».
Макрон призвал Сунака помочь Украине начать контрнаступление
Европейские страны должны на ближайшую перспективу помочь Украине начать контрнаступление, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком в Париже в ходе 36-го франко-британского саммита.
По его словам, у стран есть «желание помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», передает РИА «Новости».
Напомним, Сунак перед встречей с Макроном заявил, что конфликт на Украине закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должен принимать Киев. Он добавил, что сейчас приоритетом должна быть передача Украине военных ресурсов и обучение военнослужащих.
Захарова оценила поручение «бункерного» Зеленского о «переименовании» России
Захарова: «Бункерный» Зеленский подтверждает, что из Украины пытаются создать «анти-Россию»
Поручение президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о «переименовании» России в «Московию» лишь подтверждает правоту Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, «бункерный» каждый день доказывает правоту России. И нынешнее поручение, данное Зеленским, является еще одним свидетельством того, что из Украины пытаются создавать «анти-Россию», написала она в своем Telegram-канале.
Зеленский ранее поручил главе правительства Украины Денису Шмыгалю с привлечением научных учреждений проработать возможность переименования России в «Московию». Так президент Украины ответил на соответствующую петицию, появившуюся на его официальном сайте.