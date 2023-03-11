Глава Минобороны Дании назвал сроки появления танков Leopard 1 на Украине

Первые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов окажутся на территории Украины в начале мая, заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

По его словам, ожидается, что страны смогут поставить от 80 до 90 танков в течении года. Военную технику планируют отправлять непрерывно, так как танки включают в учебную часть, передает РИА «Новости».

Поульсан в ходе интервью телеканалу TV2 добавил, что власти Дании полагают, что поставляться танки будут в больших количествах с мая.

Ранее первые танки Leopard заметили под Артемовском, отмечается, что они являются для ВС России законной целью, как и любая военная техника ВСУ.