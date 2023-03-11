Немецкие железные дороги прекратили бесплатную перевозку гумпомощи Украине

Spiegel: Немецкие железные дороги отказались бесплатно перевозить гуманитарную помощь Украине

DB Cargo – грузовое и логистическое подразделение железнодорожного перевозчика Германии Deutsche Bahn – неожиданно прекратило бесплатную перевозку гуманитарной помощи для Украины, пишет журнал Spiegel.

Источники немецкого журнала Spiegel сообщили, что эта поддержка недавно закончилась так же внезапно, как и началась. Перевозки на Украину перестали быть бесплатными с 1 января 2023 года, передает РИА «Новости».

Тариф на перевозку гуманитарной помощи Украине теперь такой же, как и для других грузов. Также компания прекратила соответствующую рекламу.

Сообщается, что с февраля 2022 года подразделение DB Cargo перевезло на Украину по железной дороге и автотранспортом 1,3 тыс. контейнеров с продовольствием, средствами гигиены, оборудованием для очистки воды, генераторами и инвалидными колясками.

Напомним также, в начале декабря гражданская гвардия в Испании взяла под арест 30 человек в связи с обвинением в торговле марихуаной, которую перемещали по стране под видом гуманитарной помощи Украине.