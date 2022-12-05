Арестованы перевозившие марихуану под видом гумпомощи Украине наркоторговцы

В Испании арестовали перевозивших марихуану наркоторговцев под видом гуманитарной помощи Украине

Гражданская гвардия в Испании взяла под арест 30 человек в связи с обвинением в торговле марихуаной, которую перемещали по стране под видом гуманитарной помощи Украине, сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Задержанные оказались представителями украинской, немецкой, испанской и марокканской национальностей. По имеющейся информации, они прятали наркотические вещества в картонные коробки, маскируя их под поставки и гуманитарную помощь для Украины, передает РИА «Новости».

После обысков было обнаружено и изъято около 800 тыс. евро, а также шесть единиц огнестрельного оружия в Малаге, Гранаде, Кордобе и Севилье.

В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили два зарегистрированных на Украине фургона со 109 килограммами марихуаны в вакуумных пакетах.

При задержании несколько человек попытались скрыться и протаранили автомобиль гражданской гвардии. В фургоне находились два агента, они получили легкие травмы.

Тем временем коалиция Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии договорилась легализовать продажу марихуаны. Партии планируют спустя четыре года после легализации каннабиса провести оценку влияния этой новеллы на общество. При этом правила рекламы как марихуаны, так и алкоголя и табака будут ужесточены.