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Захарова поставила диагноз представителю Госдепа
Захарова увидела признаки раздвоения личности в заявлении представителя Госдепа Прайса
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на двойные стандарты в позиции США, когда Госдеп рассуждает о ситуации вокруг Боснии и Герцеговины и о ситуации вокруг Сербии.
Захарова в Telegram опубликовала заявление представителя Госдепа Неда Прайса. Прайс от имени США обещал поддерживать территориальную целостность Боснии и Герцеговины, а также препятствовать попыткам подорвать Дейтонское мирное соглашение. При этом он осудил заявление президента Республики Сербской Милорада Додика, который грозил отделением от БиГ.
«Невероятно», – заявила официальный представитель МИДа. По ее словам, если в словах Прайса заменить «БиГ» на «Сербию», «Республику Сербскую» – на «Косово», а «Дейтонские соглашения» на резолюцию «СБ ООН 1244», то «получите диагноз – раздвоение личности». Захарова подчеркнула, что США в 2008 году вопреки позиции СБ ООН «признали независимость Косово», что является нарушением территориальной целостности Сербии.
Напомним, по дейтонскому миру Республика Сербская получила права на самостоятельную внешнюю политику, на независимые вооруженные силы и на собственное гражданство. Додик рассматривается как возможный лидер сербской ирреденты – объединения в одно государство с Сербией.
Разведка США заявила о «наращивании помощи» Китая России в контексте СВО
Москва и Пекин усилили сотрудничество во всех секторах, КНР «помогает России в контексте СВО на Украине», заявила глава национальной разведки США Эврил Хейнс.
Вашингтон не считает, что Москва и Пекин станут такими же союзниками, какие есть у стран в НАТО, но наращивание взаимодействия фиксируется во всех секторах, заявила Хейнс, передает ТАСС.
Она добавила, что Китай якобы оказывает помощь «России в контексте конфликта». При этом Китай якобы не стремится «делать это так же публично», как в другой ситуации, поскольку учитывает риски для репутации.
Ранее Wall Street Journal сообщала, что Пекин изучает возможность передачи Москве беспилотников и артиллерийских систем для нужд СВО.
Полковник Макгрегор предупредил, что российские войска могут дойти до границы Польши
Полковник Макгрегор завил о необходимости Вашингтону заключить соглашение с Москвой
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Американской администрации придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, иначе последствия для киевского режима и для США окажутся крайне негативными, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Соединенные Штаты недооценили российскую сторону, и потому сейчас наблюдают катастрофу, вооруженная Америкой и их союзниками украинская армия уничтожена, заявил Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу, передает РИА «Новости».
ВСУ теряют тысячи людей в день, и это происходит потому, что Вашингтон недооценил обеспокоенность Москвы, расценивая конфликт как возможность нанести урон.
Пока в ходе конфликта удалось лишь ослабить НАТО, навредить своей репутации. Следующим шагом должно быть признание ошибки и заключение мирного соглашения.
Если это не будет сделано, то российская армия форсирует Днепр, займет Киев и дойдет до границы Польши, и ничто не сможет остановить ее, заключил Макгрегор.
Ранее Макгрегор заявлял, что Украина как национальное государство уже несостоятельна.
США призвали трейдеров не бояться сделок с российской нефтью
Financial Times сообщила о призыве властей США к трейдерам продолжить сделки с российской нефтью
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Американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть, сообщили источники в отрасли.
По словам сотрудника компании, специализирующейся на торговле нефтью и нефтепродуктами, Вашингтон «активно поощрял» нефтетрейдеров «к возобновлению перевозок», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Как сообщает FT, минфин США провел переговоры с представителями Trafigura и Gunvor, заверив их, что увеличение операций с российской сырой нефтью и нефтепродуктами с установленным ценовым потолком не приведет к нарушению санкций. По мнению FT, США стремятся сохранить стабильность на рынке нефти и лучше уяснить структуру российского экспорта.
Переговоры велись в последние недели. В частности, встречи были организованы в рамках энергетической конференции Ceraweek в Хьюстоне. FT пишет, что многие компании свели к минимуму операции с российской нефтью. По словам собеседников издания, они могут рассматривать риски как неоправданные.
В Белом доме заявили, что компании сами должны решать, как им действовать в данной ситуации. В администрации США отметили, что Белый дом стремится «донести информацию том, что разрешено в рамках системы ограничения цен».
Напомним, США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть. В свою очередь, Москва заявила, что не признает никакой потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки».
В Сенате США предложили запретить импорт урана из России
Американские сенаторы представили законопроект об отказе США от импорта российского урана
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Ряд американских сенаторов заявил, что атомная промышленность США готова отказаться от российского урана, и представил соответствующий законопроект.
Законопроект о запрете импорта российского урана внесли на рассмотрение семеро сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, передает РИА «Новости».
Сенатор Джон Баррассо заявил, что США могут увеличить собственное производство урана – необходимые ресурсы, по его словам, есть в Вайоминге. Он считает необходимым удалить с рынка США «всю российскую энергетику, в том числе уран», передает ТАСС.
Баррассо сказал, что предложенный проект закона должен укрепить нацбезопасность США и лишить Россию доходов, которые могут быть направлены на специальную военную операцию на Украине. Сенатор Джо Манчин сказал, что предложение позволит обеспечить независимость энергетических компаний США от российского уранового топлива.
Напомним, министерство торговли США выступило против изменения режима поставок российской урановой продукции на американский рынок. Эксперты не исключают, что без российского урана США грозит остановка реакторов.
В США захотели полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
Американский сенатор Манчин заявил о желании полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей
Если российскую нефть «убрать с рынка», это окажется «благословением для демократии и свобод людей», заявил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского Сената Джо Манчин.
На международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне Манчин заявил, что США, по его мнению, в состоянии полностью заместить российские нефть и газ в Европе. Сенатор обвинил Россию в том, что она якобы использует нефть «как оружие».
Манчин признался, что хотел бы полностью лишить Россию возможности продавать энергоносители на мировых рынках. Однако, как заявил сенатор, государства сами должны принимать решения в данном вопросе, передает РИА «Новости».
Накануне стало известно, что американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть и не бояться сделок с нею, чтобы сохранить стабильность на рынке нефти.
В Кремле разъяснили цель публикаций в СМИ США о «Северных потоках»
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал публикации о взрывах на «Северных потоках» попыткой отвлечь внимание
Публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков выразил уверенность, что это скоординированный вброс в СМИ, авторы теракта таким образом хотят отвлечь внимание, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».
Песков указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию, что является чудовищным преступлением.
Ранее в посольстве РФ в США заявили, что появившиеся в американских СМИ утечки от анонимных источников о диверсиях на «Северных потоках» призваны сбить с толку пытающихся искренне разобраться в этом деле.
США вывели из-под санкций несколько дочерних структур Сбербанка
Министерство финансов Соединенных Штатов вычеркнуло из санкционных списков несколько «дочек» Сбербанка, заявило само американское ведомство.
В общей сложности из-под санкционного режима вывели четыре предприятия Сбербанка, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского минфина.
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Западу не удалось санкциями «заставить страдать» народ России.
Эксперт оценил планы США отказаться от российского урана
Эксперт Митрахович: Вашингтон готов рискнуть собственной атомной энергетикой ради давления на Москву
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Вашингтон вновь хочет экономически надавить на Москву. Но сколько бы США не накопили урана впрок, ресурс рано или поздно закончится. И тогда Белому дому придется снова восстанавливать сотрудничество с Россией. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя предложение американского Сената запретить импорт российского урана.
«Судя по всему, американцы на протяжении последнего полугода–года накапливали ресурсы, и сейчас готовы отказаться от поставок из России. Такая практика существует во многих странах, имеющих атомную энергетику. Но запасы урана рано или поздно будут израсходованы – и тогда Штатам придется придумывать варианты замещения российского сырья», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ
«Также не исключаю, что Вашингтон рассчитывает на альтернативные поставки, например из Казахстана. Но вся эта конструкция выглядит достаточно хлипкой. Американцам придется выдумывать обходные пути закупок, которые на практике, скорее всего, окажутся нерабочими. В итоге может остаться только один вариант – это возобновление торгового сотрудничества с Россией», – поясняет эксперт.
«Сегодня США всему миру заявляют о необходимости прекращения торговых отношений с Москвой, при этом сами продолжают в них участвовать. Причем это касается не только урана, но и, например, некоторых видов удобрений. Но в Европе многим не нравятся эти двойные стандарты, поэтому американцы действительно могут рискнуть собственной атомной энергетикой ради коллективного экономического давления на Москву», – резюмирует Митрахович.
В пятницу группа из семи американских сенаторов заявила, что атомная промышленность США готова отказаться от российского урана. Республиканцы и демократы представили соответствующий законопроект о запрете импорта сырья в страну. По их мнению, это поможет укрепить нацбезопасность США и лишить Россию доходов, которые могут быть направлены на спецоперацию. «К сожалению, у США нет мощностей для полного производства обогащенного урана, и это привело к небезопасной зависимости от России», – приводит слова сенатора-республиканца Джима Риша «Интерфакс».
Ранее источники Bloomberg сообщили, что план по замещению импорта российского урана может обойтись США в 4,3 млрд долларов. Фактически у США сейчас нет ни одного собственного завода по обогащению урана, сообщали «Ведомости». Однако сворачивание поставок обогащенного урана из России возможно не ранее 2026 года, считают эксперты. В декабре прошлого года Минторг США рекомендовал не изменять режим поставок российской урановой продукции на американский рынок на основании комментариев от американских компаний из сферы ядерной энергетики.
Напомним, американские эксперты предупреждали, что в случае отказа России поставлять обогащенный уран США могут испытать негативные последствия для работы реакторов. По мнению экспертов, это может привести даже к остановке реакторов.
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Названы имена работающих в американской биологической программе украинцев
Минобороны назвало имена украинцев, работающих в американской биологической программе
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Минобороны опубликовало имена представителей компаний Украины и госинститутов, которые задействованы в реализации военно-биологических программ США.
Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передает ТАСС.
По его словам, глава санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун занимался организацией взаимодействия Минобороны Украины с организацией США по сокращению угрозы оружия массового поражения. А глава Центра общественного здоровья украинского Минздрава Владимир Курпита занимался отбором биологических проб украинцев и передачей их за границу.
Посредником в ходе взаимодействия с подрядчиками Пентагона выступала заведующая референс-лабораторией Центра общественного здоровья Ирина Демчишина.
Кириллов уточнил, что всего Минобороны России располагает сведениями о более 100 участниках биологических программ США.
Напомним, сообщалось, что США активно выводят свои биолаборатории в третьи страны, такой страной стала Украина, об этом стало известно весной 2022 года.
Эксперт указал на несостоятельность американской версии терактов на «Северных потоках»
Эксперт Юшков: США пытаются повернуть историю с терактами на «Северных потоках» в выгодное для себя русло
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Произошедший на газопроводе в Балтийском море теракт – это сложная и трудоемкая операция, которая просто не под силу команде вольных энтузиастов, не имеющих отношения к спецслужбам. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее американская и немецкая пресса сообщили, что теракт на «Северных потоках» – дело «проукраинской группировки».
«История, которую пытается преподнести всему миру американская, а следом за ней и немецкая пресса, выглядит как абсолютный бред. Получается, нас хотят убедить, что такую серьезную операцию провели некие энтузиасты, у которых вскипел праведный гнев к России», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Якобы они арендовали польскую лодку, которая затем оказалась в немецком порту, сели в нее и отправились закладывать заряды под газопровод. Однако мы прекрасно понимаем, что там было огромное количество подводной взрывчатки с дистанционным управлением, и взорваны одновременно три нити – две «Северного потока», которые взорвались в акватории Швеции и одна «Северного потока – 2», взорванная в территориальных водах Дании. Все это произошло в самом судоходном месте Балтийского моря. И никто не заметил подготовку этих диверсантов к теракту?», – задается вопросом он.
«Как мне кажется, появление этой версии вызвано тем, что на Западе понимают – очень глупо говорить, что Россия сама взорвала свои газопроводы. Причем не на суше, а именно в европейской акватории, где это гораздо более трудоемко и опасно с точки зрения того, что следы можно легко найти», – полагает эксперт.
«Соединенным Штатам, и, в частности, администрации Байдена сейчас крайне выгодно спихнуть всю вину за этот инцидент именно на Украину. На Западе сложился некий консенсус о том, что Киев имеет моральное право делать все что угодно и бить по России там, где могут. В том числе расстреливать безоружных военнопленных, вопреки всем международным конвенциям», – указал собеседник.
«Получается, все сводится к тому, что если обвинить в чем-то Украину, то ни у кого язык не повернется их ругать или как-то наказывать. После произошедшего Германия или любая другая европейская страна перестанут оказывать помощь Киеву? Нет не перестанут. Это абсолютно удобный вариант для США поставить точку в этой истории», – отметил он.
«Вместе с тем, совершенно очевидно, что шумиха в инфополе вызванная расследованием журналиста Сеймура Херша, и наше желание созвать заседание СБ ООН, вынудили американцев искать информационный выход из ситуации. Оставлять это все без ответа нельзя было, поэтому попытались свернуть всю историю в русло, которое бы устраивало Белый дом», – заключил Юшков.
Ранее стало известно, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники и данные разведки. При этом, пишет NYT, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – отмечается в материале.
Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.
Позднее немецкая газета Die Zeit сообщила, что следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о взрывах на «Северных потоках» являются скоординированным вбросом в СМИ, таким образом авторы теракта хотят отвлечь внимание.
Российский дипломат Андрей Леденев, слова которого приводит посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, обратил внимание, что публикация NYT мгновенно получила зеленый свет в американском информационном поле, что особенно примечательно с учетом попыток откровенно замолчать резонансный материал Сеймура Херша. Леденев также напомнил о противодействии со стороны администрации США запуску независимого расследования этого акта международного терроризма против критической энергетической инфраструктуры.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков назвал статью NYT о вине проукраинской группировки в подрыве «Северных потоков» неудачной попыткой дезинформации.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте.
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью».
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Спикер Палаты представителей США Маккарти отверг приглашение Зеленского приехать в Киев
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Спикер американской Палаты представителей Кевин Маккарти отклонил предложение президента Украины Владимира Зеленского приехать в Киев, чтобы лично посмотреть, как расходуется помощь США, пишет The New York Times.
Зеленский на канале CNN заявил, что Маккарти отклонил приглашение, поскольку поездка была предложена в то время, когда некоторые из его коллег-республиканцев в Конгрессе сомневаются в необходимости выделения или вовсе выступают против крупных сумм помощи Киеву со стороны США, передает The New York Times.
Отмечается, что Маккарти отклонил просьбу украинского президента в кратчайшие сроки, отметив, что «продолжит получать информацию из брифингов и других источников. Спикер американской Палаты представителей подчеркнул, что ему «не обязательно нужно ехать на Украину или в Киев, чтобы увидеть все собственными глазами».
«Моя точка зрения состоит в том, что я ни на какие нужды не стану выдавать незаполненный чек (подписанный бланк, в котором принимающая сторона сама вправе написать требуемую сумму, – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Маккарти.
По словам Зеленского, Маккарти «должен сам приехать, чтобы посмотреть, что происходит на Украине, кто сейчас воюет». По мнению украинского президента, визит американского политика помог бы «определиться с его позицией».
Ранее СМИ сообщали, что Киев пытался организовать телефонную беседу между американским политиком и украинским президентом.
В Белом доме отреагировали на публикацию NYT о подрыве «Северных потоков»
В Белом доме отреагировали на публикацию NYT о проукраинской группе, подорвавшей «Северные потоки»
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Данные о подрыве «Северных потоков» некоей проукраинской группировкой не нашли подтверждения у Совета нацбезопасности Белого дома, заявила глава пресс-службы СНБ Эйдриенн Уотсон.
СНБ не может подтвердить данные о проукраинской группе, якобы подорвавшей эти газопроводы, заявила Уотсон в Twitter, передает ТАСС.
По ее словам, журналист, написавший материал для New York Times, признал, что утверждения не основаны не на разведданных, приведенных администрацией США.
Между тем немецкий вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, комментируя схожие публикации в германских СМИ о проукраинской группировке, в эфире канала Velt заявил, что сведения о диверсии не предназначены для общественности.
Ранее британская Times сообщила, что диверсантов спонсировал некто, не связанный с главой украинского государства. Источники New York Times также сообщили, что эта группа не связана с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Испанская Confidencial допустила, что эти публикации про «Северные потоки» могут быть лишь отвлечением внимания.
США выдали ордер на арест принадлежащего Роснефти самолета
Минюст США: Власти Соединенных Штатов выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU
Министерство юстиции США сообщило, что власти Соединенных Штатов выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU приблизительной стоимостью 25 млн долларов, предположительно находящегося на территории России.
В заявлении американского ведомства говорится, что США выдали ордер на арест якобы принадлежащего Роснефти самолета Boeing 737-7JU. Решение объясняется Минюстом США нарушениями экспортного американского законодательства и введенных против РФ санкций, передает ТАСС.
Минюст США полагает, что самолет может находиться в России, направляться в нее или из нее. Ориентировочная стоимость борта, по версии американской стороны, составляет около 25 млн долларов.
Напомним, в марте 2022 года Минторг США предупредил о мерах в отношении ряда самолетов, летавших в Россию в нарушение американского экспортного контроля.
Разведка США признала Россию обладателем крупнейшего ядерного арсенала
Разведсообщество США в ежегодном отчете назвало Россию обладателем крупнейшего и мощнейшего в мире ядерного арсенала
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Россия располагает крупнейшим и самым мощным в мире ядерным арсеналом, продолжает его наращивать и модернизировать, следует из несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества «О мировых угрозах» Соединенным Штатам.
Отчет американского разведывательного сообщества был обнародован в связи со слушаниями в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, на которых выступают руководители спецслужб Соединенных Штатов, передает ТАСС.
В документе говорится, что Россия располагает крупнейшим в мире и наиболее мощным арсеналом ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в области ядерных вооружений. Составители отчета подчеркивают, что Россия продолжает совершенствовать ядерные ракеты большой дальности, а также подводные системы доставки, способные обходить системы ПРО США.
Кроме того, в документе указывается, что Россия наращивает и модернизирует нестратегические вооружения, способные нести как ядерный, так и неядерный заряд. Авторы считают, что Москва рассматривает эти вооружения в качестве средства сдерживания и противостояния обычным силам Соединенных Штатов и их союзников.
Напомним, 1 марта США получили от России уведомление о решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
В Минобороны рассказали о программе США по усилению опасных патогенов
Минобороны: США проводят в Средней Азии и Закавказье программу по усилению опасных патогенов
Минобороны России в ходе спецоперации получило документы о системной работе США в государствах Средней Азии и Закавказья по усилению функций опасных патогенов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Игорь Кириллов.
По его словам, анализ документов свидетельствует, что исследования по усилению функций опасных патогенов, проводимые в том числе в государствах Средней Азии и Закавказья, носят системный характер, а в их реализации задействованы крупные американские фармкомпании, передает ТАСС.
Кириллов подчеркнул, что Минобороны неоднократно отмечало потенциальные риски «программ двойного назначения» США. При этом при попытке оправдаться в Вашингтоне заявляют, что все работы проводятся в национальных интересах США и направлены на обеспечение глобальной биобезопасности.
Кроме того, как заявил Кириллов, «проведение работ в Бостонском университете по усилению патогенных свойств возбудителей, в том числе COVID-19 и созданию искусственных вирусов с повышенным риском поражения человека, представляется верхом безрассудства».
Ранее Кириллов заявил, что Евросоюз продвигает инициативу по размещения биолабораторий на территории стран бывшего СССР.