Партия «Новые люди» назвала своей миссией воплощение «Русской мечты»

Глава «Новых Людей» Нечаев дал старт избирательной кампании в регионах

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев дал старт избирательной кампании 2023 года. Это выборы в 18 законодательных собраний, 11 городских дум и более 200 муниципальных кампаний – всего более 40 регионов. Миссией партии ее глава назвал воплощение «Русской мечты».

«2023 год – время Новых людей. В этот раз мы идем более активно во все уровни власти и серьезно усиливаем присутствие в регионах. Это самое большое число кампаний за три года существования партии. Все наши кандидаты – люди дела. Некоторые пришли к нам из других партий. Вместо несбыточных обещаний они выбрали реальную работу и деятельный патриотизм», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На пресс-конференции, которую провела партия, представили пять базовых правил ответственной политики для кандидатов и депутатов Новых людей. Это отсутствие популизма и несбыточных обещаний, курс на содержательную критику, концентрация на региональной повестке и реальных проблемах людей, отказ от запретительных инициатив и доносов.

«Многие пытаются строить карьеру или ради пиара строчат доносы друг на друга, блогеров, музыкантов и всех, кто им не нравится. У нас есть другая работа. На прошлых выборах мы сняли кандидата, который написал заявление на конкурента из другой партии. Будем и дальше поступать так же», – сказал Нечаев.

Он объявил миссией Новых людей воплощение «Русской мечты». Главные ценности, которые продвигает партия – свобода и интерес, равенство и достаток. По его словам, в России всего 2% людей зарабатывают больше 160 тыс. рублей в месяц – таких россиян социологи РАН относят к богатым. Задача партии – сделать такой уровень жизни нормой.

«Есть много разговоров о том, что России нужна государственная идеология или национальная идея. Я считаю, что она уже есть – это Русская мечта. Люди хотят свободы, чтобы власть уважала их, считалась с ними. У них есть энергия интереса. Хотят достатка, чтобы вырастить, накормить и одеть детей. Не работать за копейки. Жить в своем доме, а не съемной квартире», – подчеркнул лидер «Новых людей».

Заместитель руководителя думской фракции Новых людей Сардана Авксентьева подвела итоги полутора лет работы в Госдуме. За это время партия внесла 114 законопроектов: 30 из них уже принято, 68 находятся на рассмотрении.

«Это хорошие цифры. Это значит, что мы в своих предположениях находим поддержку у правительства и коллег, что наши идеи слышат и реализуют. И еще одна хорошая цифра: почти 20 тысяч человек обратились во фракцию в 2022 году. Это вдвое больше, чем в 2021. Это значит, что люди стали нам больше доверять и больше обращаться за помощью – и это нас очень вдохновляет», – сказала Авксентьева.

Нечаев также рассказал о планах по расширению партийной образовательной программы «Я в деле». В 2023 году к программе подключатся 10 регионов, включая Донецкую и Луганскую Народные Республики.

«Политика в России – это не только дискуссии, законопроекты и представительство. Ведь не все идут в политику, это не единственный способ изменить мир. Большинство трудится на своих фронтах: экономическом, образовательном, научном или технологическом. При этом мы видим, что предпринимательские навыки сегодня полезны в любой сфере. Поэтому продолжаем расширять партийную образовательную программу «Я в деле», – отметил Нечаев.

После конференции лидер «Новых людей» сообщил журналистам, что Новые люди в течение месяца определятся с участием в выборах мэра Москвы и уже подбирают кандидата.

«Первая задача – собрать муниципальный фильтр. У нас есть свои муниципальные депутаты, есть депутаты дружественных партий, есть независимые. Мы смотрим, можно ли пройти фильтр. Вторая задача – выбор кандидата. Сейчас активисты, которые и создавали московское отделение, обсуждают, кто готов идти на выборы. Несколько вариантов есть. Люди интересные, ресурсные, с опытом. Кандидата мы представим после конференции московского отделения – нам нужен месяц с небольшим», – уточнил Нечаев.

Он также подтвердил намерение выставить кандидата на президентских выборах 2024 года.

«Мы не партия одного человека, поэтому решение зависит не только от меня. Участвовать в выборах надо, в этом сомнений нет. У партии есть рыночная повестка: развитие предпринимательства, создание условий для молодежи. Важно, чтобы в России сторонникам этой повестки было, кого поддержать. Но сначала нам нужно пройти осенние выборы, проанализировать результаты 2021 и 2022 года», – сказал Нечаев.

Выборы в законодательные собрания, городские думы и муниципалитеты субъектов РФ состоятся в Единый день голосования 10 сентября.