Российский боец сумел обезвредить летевший в него дрон ВСУ со взрывчаткой

Солдат ВС России сумел обезвредить летевший в него самодельный дрон ВСУ со взрывчаткой

Украинские военные все чаще начали применять кустарные дроны, которые удобны для атаки на хорошо прикрытые позиции, один из таких дронов сумел обезвредить российский солдат, рассказал военнослужащий с позывным Моздок.

Подобные дроны-камикадзе собираются кустарно, для их изготовления не требуется многого, нужен только пульт. Их стали активно использовать против боевой техники, пояснил собеседник RT.

У таких устройств в качестве детонатора используется так называемый концевик, чаще всего его изготавливают из различных прутьев.

Моздок рассказал об одном случае, когда солдат смог избежать взрыва такого дрона. Военнослужащий заметил летящий к нему аппарат, он поймал его и оторвал «концевики», чтобы тот не взорвался на нем.

Такие аппараты не слишком надежны, им может помешать даже сильный ветер, сам взрыв от таких устройств не силен, но «по человеку – это ощутимо», указал Моздок.

Подобные дроны можно точечно использовать, если какое-то место труднодоступно для проникновения, можно туда направить аппарат и подорвать его. В качестве возможных целей Моздок назвал пулеметное гнездо.

В начале ноября в СМИ появился ролик с российским военным, на котором тот отбивался от атак украинского дрона. На видео военнослужащий отбросил сброшенные на него гранаты и остался жив.

Позже удалось установить его личность, им оказался боец 127-го батальона Народной милиции ДНР Рустам Худайнуров. Он в подробностях рассказал, как ему удалось пережить атаку дрона.