Блинкен заявил о скором приеме Финляндии и Швеции в НАТО

Госсекретарь США Блинкен: Соединенные Штаты уверены в скором приеме Финляндии и Швеции в НАТО

Соединенные Штаты уверены, что Финляндию и Швецию скоро примут в НАТО, страны предприняли значительные шаги для разрешения имеющихся у Турции озабоченностей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Блинкен заявил, что Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО и альянс должен приветствовать их как можно скорее. Он выразил уверенность, что НАТО примет обе страны, и это произойдет скоро, передает РИА «Новости».

Блинкен подчеркнул, что, по оценке Вашингтона, Финляндия и Швеция предприняли значительные шаги для разрешения имеющихся у Турции озабоченностей по расширению НАТО.

В прошлую пятницу американские СМИ сообщали, что Турция уже к марту может одобрить вступление Финляндии в НАТО, при этом Швеции это решение может не коснуться. Между тем двумя днями ранее президент Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления в парламенте заявил, что Анкара не одобрит заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс.