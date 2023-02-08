Отечественный магазин приложений для Android завершил тестирование

Официальный российский магазин приложений для Android объявил о выходе из режима бета-тестирования и открытии доступа к консоли для иностранных разработчиков.

«Мы развиваем RuStore как удобный и полезный инструмент для пользователей, и как платформу для развития бизнеса разработчиков. На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, – размещать приложения и получать прибыль. В ближайшее время мы также планируем обновить дизайн магазина и сделать его еще удобнее», – говорит вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Иван Мыздриков, чьи слова приводятся на сайте VK.

В магазине приложений пользователям уже доступны: простая авторизация популярными способами (по номеру телефона, через VK ID, Cбер ID, Яндекс ID); быстрое скачивание и установка приложений и обновлений; редакторские подборки с актуальным контентом, адаптивный поиск и возможность оставлять отзывы и оценки – так можно быстро находить и выбирать лучшие сервисы.

В RuStore уже опубликованы около 5 тыс. приложений, в том числе самые скачиваемые сервисы. В них можно совершать встроенные покупки, оплачивать подписки и платные приложения любым удобным способом – банковской картой, через СБП и со счета мобильного телефона.

Иностранные издатели получили доступ к локализованной консоли – интерфейс перевели на английский язык. RuStore предлагает им постоянно растущую аудиторию и трафик, полную функциональность, возможности для монетизации и продвижения.

Компании-разработчики, в том числе резиденты зарубежных стран, могут получать платежи, информацию о покупках, их количестве и стоимости. Специально разработанный сервис пуш-уведомлений и возможность отвечать на отзывы позволяет им быть на связи с пользователями и сообщать о новостях. На платформе уже зарегистрированы 3500 издателей, половина – это инди-разработчики.

RuStore – официальный российский магазин мобильных приложений, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.