Стали известны подробности о семье, где отец избил пятимесячного ребенка ради мести жене

Житель Амурска Хабаровского края, который избил и порезал пятимесячную дочь из-за мести жене, нигде не работал и жил на пособия на ребенка, рассказала знакомая семьи Анна.

По ее словам, супруги часто ругались и скандалили, а муж иногда бил жену из-за того, что она заставляла его искать работу. При этом ребенка он не трогал до того дня, когда супруга ушла выпивать с соседом, а мужа с собой не позвала, передает «Газета.Ru».

Знакомая рассказала, что в тот день супруга ушла из дома в четыре часа утра, ее нашли только двух часов дня у соседа на первом этаже. При этом Алексей «позвонил утром бабушке, чтобы та забрала ребенка, однако бабушка забрала девочку уже с сотрясением мозга, а «Алексей был то ли пьяный, то ли накуренный».

Вернувшаяся от соседа Юлия получила от матери фото ребенка с увечьями. После этого между супругами произошла драка, Юлия выгнала Алексея из дома.

Ранее москвичку с ребенком в коляске избил пьяный сожитель.