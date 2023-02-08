Медведчук назвал Зеленского «пятой колонной» для Украины и Европы

Действующий президент Украины Владимир Зеленский является «пятой колонной» не только для Украины, но и для Европы, выразил мнение председатель политсовета запрещенной на Украине «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, Зеленского как «своего парня из народа» протолкнули на президентский пост, и он, вместо приговора своему воинственному предшественнику, стал приговором всей стране, а потом – в качестве молодого и энергичного политика внедряется в европейскую дипломатию, и он становится приговором Европе, передает РИА «Новости».

При этом Медведчук заметил, что украинцам критиковать Зеленского строго запрещено, иначе они попадут под пресс репрессий и беззакония, а европейцам его критиковать не разрешает НАТО.

По мнению политика, Зеленский стремится торопить события, подозревая, что ему осталось недолго наслаждаться чествованием на Западе. Медведчук подчеркнул, что украинские оппозиционеры, журналисты и неравнодушные граждане сделали всё, чтобы Украина не стала полем боя, однако Зеленский «их предал ради эффектной позы и одобрительного похлопывания по плечу «старших товарищей».

«В его ситуации осуждение неизбежно, он слишком далеко зашел. И для «продолжения банкета» ему нужна война», – отметил политик.

Председатель политсовета ОПЗЖ подчеркнул, что Зеленский пустил под нож мир и стабильность Украины ради оваций Запада, сославшись на данные социологии, которая выявила в конце 2020 года потерю лидерства партии «Слуга народа».

Тогда, по мнению Медведчука, Зеленский понял, что будет заменен на представителя «Оппозиционной платформы – За жизнь». Поэтому Зеленскому в срочном порядке «понадобились враги и война». «Он снял маску миротворца и переключился на военную риторику», – сказал он.

Медведчук заключил, что «Украина была обречена стать горячей точкой на мировой карте», так как Запад только обрадовался тому, что нашелся правитель, готовый ради эффектной картинки уничтожить свою страну.

Ранее председатель политсовета ОПЗЖ заявил, что ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простые жители Украины не ставят военный триумф киевского режима во главу угла.