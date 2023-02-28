Протестующие в Кишиневе прошли в центр города через заслоны полиции

Протестующие в Кишиневе прошли в центр города через заслоны полицейских

Правоохранители не смогли остановить многотысячную толпу протестующих в молдавской столице, они пропустили их после переговоров с демонстрантами.

Протестующие требуют отставки президента Майи Санды, а также скандируют «Долой диктатуру». Многотысячная толпа прошла по центральному бульвару Стефана Великого к центру города, передает ТАСС.

Они были остановлены полицией, но после 10 минут переговоров правоохранители пропустили их в центр Кишинева. Впереди колонны движутся депутаты оппозиционных партий и группа отставных полицейских, поддержавших протесты.

Один из лидеров оппозиции «Движение для народа» Марина Таубер заявила, что полиция разблокировала въезд, ранее закрытый колоннами автобусов и машин.

Мэрия молдавской столицы запретила митинги в центре города из-за визита иностранной делегации до 2 марта.

Митинги оппозиции в стране идут с лета 2022 года, они связаны с ростом цен.

В ноябре в одной из акций протеста участвовали до 50 тыс. человек. Протестующие пытаются добиться досрочных выборов.