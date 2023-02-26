Володин: С 1 марта вступает в силу запрет на торговлю животными в неподобающих условиях

Спикер Госдумы Рлссии Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в марте, в том числе вступает в силу запрет на торговлю животными в неподобающих условиях.

Как написал Володин в своем Telegram-канале, начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках.

По словам спикера Госдумы, с марта также вступят в силу законы об интеграции новых регионов России в социальное законодательство.

Володин отметил, что жители ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут обеспечены бесплатным горячим питанием школьников начальных классов, бесплатными учебникамии, академическими и социальными стипендиями для студентов.

Также с 1 марта эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств заработает в Москве, Белгородской и Московской областях.

Ранее президент России Владимир поддержал Федеральные законы, закрепляющие основы работы социальной сферы на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области.