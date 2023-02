Российские банки отреагировали на введенные санкции ЕС Евросоюз ввел санкции против МЧС ДНР В десятый пакет санкций Евросоюза против России включили МЧС ДНР 25 февраля 2023, 22:17 Текст: Антон Антонов

МЧС ДНР включено в десятый пакет санкций Евросоюза; утверждается, что работа ведомства направлена на «подавление украинского сопротивления», следует из опубликованного документа. ЕС утверждает, что МЧС ДНР якобы добивается «лояльности» населения Донбасса «посредством регистрации, допроса» и «в некоторых случаях» даже «бессрочного содержания под стражей» лиц, которые являются сторонниками киевского режима, передает РИА «Новости». Напомним, Евросоюз представил десятый пакет санкций против России, в него включены почти 1,5 тыс. физлиц и свыше 200 организаций. В частности, ЕС ввел санкции против журналистов. Наемник раскрыл срок жизни солдата ВСУ на передовой у Артемовска Наемник из США рассказал о сроке жизни солдата ВСУ на передовой у Артемовска 25 февраля 2023, 10:03

Срок жизни украинского военного на передовой в Артемовске составляет не более четырех часов, рассказал изданию Newsweek действующий на стороне ВСУ морской экс-пехотинец США Трой Оффенбекер. По его словам, в рядах ВСУ много потерь, средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов, а обстановка близ Артемовска называют «мясорубкой» из-за жестоких боев, передает РИА «Новости». Американский наемник добавил, что не уверен в том, что украинская армия сможет удержать город. Накануне российские силы полностью взяли под контроль населенный пункт Берховка в 7 км к северу от Артемовска в ДНР. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что российские силы продвинулись в Артемовске почти до центра города. Боррель заявил о «бесполезности» политического диалога с Россией Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель заявил, что считает политический диалог с Россией «бесполезным» 23 февраля 2023, 23:55

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после выступления российского постпреда при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности заявил, что считает политический диалог с Россией «бесполезным». Боррель заявил, что представленная российским дипломатом картина мира якобы искажает реальность, что, по его мнению, делает политический диалог с РФ «бесполезным». Глава внешнеполитической службы ЕС заявил о невозможности вести диалог с людьми, которые представляют факты в том виде, как их представил российский посол, говоря, например, о моральных извращениях Запада, который заставляет мужчин становиться женщинами и наоборот, и разрушает моральный базис, на которых строятся взаимоотношения полов, передает ТАСС. Боррель назвал представления представителей России о реальности частью какой-то «полностью искаженной реальности», которая якобы не позволяет рассматривать Россию как кого-то, с кем можно вести разумную политическую дискуссию. Он также заявил, что россияне живут на другой планете или в параллельной реальности, и он считает почти невозможным и бесполезным обсуждать что-либо с теми, кто представляет факты в таком виде. Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что конфликт на Украине, по его мнению, является не мировой, но «глобализованной» войной. При этом Боррель выступил с утверждением, что Иран якобы поставляет оружие России. Он также признал, что в этот конфликт полностью вовлечен весь глобальный Запад, эта война затрагивает всех, так как восстановление после пандемии фактически подорвано. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет. Новости СМИ2 Почти половина экспорта ЕС в Россию попала под санкции Под европейские санкции попала почти половина экспорта ЕС в Россию 25 февраля 2023, 15:24

Новый десятый пакет антироссийских санкция Евросоюза предусматривают запрет и ограничения около половины экспорта ЕС в Россию, указано в заявлении Еврокомиссии. В документе отмечено, что запреты и ограничения затрагивают экспорт из ЕС на общую сумму 11,4 млрд евро, они идут в дополнение к запрету на экспорт на 32,5 млрд евро согласно принятыми ранее пакетами санкций. Получается, что ЕС в общей сложности ввел санкции против 49% всего своего экспорта в Россию (данные актуальны с 2021 года), передает РИА «Новости». В частности, ЕС расширил ограничения на экспорт и импорт в торговле с Россией, добавив запрет на поставки в Россию электроники, специализированных транспортных средств, деталей машин, запасных частей для грузовых автомобилей и реактивных двигателей, а также товаров для строительного сектора. Также Евросоюз запретил транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций. Кроме того, Совет ЕС ввел санкции против трех российских банков. Однако в документе не указано, какие банки имеются ввиду. Помимо прочего совет ЕС запретил россиянам занимать руководящие посты на стратегических предприятиях в государствах союза, так как «влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию и, в конечном итоге, представлять опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам» Совет ЕС дополнительно ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам России, чтобы «защитить безопасность поставок газа в ЕС и избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком». Ранее стало известно, что в новый десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза попали 121 физическое и юридическое лицо. Канада ввела санкции против российских чиновников, госструктур и организаций. США решили запретить покупать товары российским и китайским компаниям, а также ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России. ЕК передумала вводить штрафы за непредоставление данных о российских активах Politico: 13 из 28 европейских стран не поддержали штрафы за непредоставление данных о российских активах 23 февраля 2023, 13:35

Против идеи ввести штрафы за непредоставление данных о найденных российских активах выступили 13 стран Евросоюза из 28, после чего Еврокомиссия отказалась от этого предложения, убрав его из черновика десятого пакета санкций, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Такие штрафы отказались поддержать в том числе Германия, Австрия, Бельгия, Франция, Чехия, Латвия, Португалия, Италия и Мальта. Представители этих государства сослались на необходимость юридических разъяснений, которые нельзя получить за несколько дней, передает «Коммерсант». Источники издания добавили, что все же полностью дипломаты ЕС не отказались от введения штрафов, к этому вопросу могут вернуться позже. Politico рассказало о планах ЕК создать карту замороженных российских активов, куда также войдут замороженные золотовалютные резервы. Европейцы считают, что такая карта станет первым этапом для возможной передачи замороженных активов Украине. Ранее сообщалось, что штрафы за непредоставление данных о российских активах должны были составить от 50 тыс. евро для физических и до 10% годового оборота для юридических лиц. Новости СМИ2 Орбан: Европа потеряла независимость и военную мощь из-за Украины 23 февраля 2023, 11:10

Европа в результате конфликта на Украине утратила независимость, экономическую и военную мощь, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским. Орбан на встрече с депутатами от правящей партийной коалиции в городе Балатонфюред заявил, что Европа ослабла, поскольку президент США Джо Байден навязывает свои интересы Брюсселю в ущерб европейским интересам. По его словам, «цунами санкций» разрушает европейскую экономику, а в это время богатые дешевыми энергоносителями США остаются в стороне от этого бедствия, передает ТАСС со ссылкой на газету Magyar Nemzet. Кроме того, по словам венгерского премьера, военный потенциал стран ЕС начал ослабевать, поскольку они отправили значительную часть своих вооружений на Украину и не сумели восполнить их за счет каких-либо резервов. Менее чем за год Европа, по словам Орбана, потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь. Председатель правительства уверен, что Венгрия должна руководствоваться собственными интересами, поскольку это позволит стране выйти из нынешней ситуации «невредимой и более сильной». Для этого, продолжил рассуждения он, необходимо сохранить политическую независимость страны, сохраняя курс на невмешательство в ситуацию на Украине; обеспечить устойчивость экономики, бороться с «военной инфляцией»; «укрепить военную мощь Венгрии, потому что мир требует силы». Орбан также заявил, что считает своими политическими противниками всех тех, кто поддерживает разрешение конфликта на Украине военным путем, в том числе администрацию США и руководство Евросоюза. Кроме того, премьер Венгрии заявил, что в конфликте на Украине не будет победителя. Он считает, что, поскольку весь западный мир поддерживает Киев, Россия не может выйти победителем из этой ситуации. Но при этом победителем не будет и Запад, поскольку Россия – ядерная держава, а ядерную державу нельзя загонять в угол, поскольку это может привести к ядерной войне, сказал он. Ранее Орбан заявлял, что переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон. Небензя обвинил ЕС в импотенции из-за позиции по «Северным потокам» Постпред РФ при ООН Небензя обвинил ЕС в импотенции и раболепии перед США из-за позиции по «Северным потокам» 24 февраля 2023, 06:58

Евросоюз «проглотил подрыв» «Северных потоков» ближайшим союзником и пытается замести факты под ковер, чтобы не вызвать недовольство США, такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было заявил постпред России при ООН Василий Небензя. В ходе выступления на заседании СБ всемирной организации Небензя заявил, что такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было. Как отметил постпред РФ, дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами, а сейчас пытаются замести все неудобные факты под ковер, дабы не вызвать недовольство Вашингтона, передает ТАСС. Российский дипломат подчеркнул, что после столь грубых политических и экономических просчетов шансы у Европы стать одним из полюсов нарождающегося многополярного мира стремятся к нулю. Напомним, в среду Небензя потребовал, чтобы страны, которые несут ответственность за диверсии на «Северных потоках», компенсировали ущерб пострадавшим государствам. Новости СМИ2 Зеленский выразил недовольство новыми санкциями против России Зеленский раскритиковал десятый пакет санкций ЕС против России 25 февраля 2023, 19:28

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство принятым ЕС десятым пакетом антироссийских санкций и назвал его слишком слабым. Зеленский написал в соцсети, что Украина ожидает решительных действий против Росатома, российской армии, банковского сектора, и российской атомной промышленности, передает РИА «Новости». Ранее после принятия ЕС девятого пакета санкций Зеленский также заявлял о необходимости «усиливать давление». Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза был согласован после дополнительных заседаний постпредов. Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них. Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России Председательство Швеции в Совете ЕС: Постпреды стран Евросоюза согласовали десятый пакет санкций против России 25 февраля 2023, 00:42

Постоянные представители входящих в Евросоюз стран согласовали десятый по счету пакет санкций против России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине, сообщило председательство Швеции в Совете ЕС. Председательство Швеции в Совете ЕС сообщило, что ЕС одобрил десятый пакет антироссийских санкций. Как утверждается, новый пакет ограничительных мер против РФ включает, в частности, более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, ограничительные меры против лиц и организаций, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине, распространяющих «пропаганду» или поставляющих России беспилотники, а также санкции против «российской дезинформации», передает ТАСС. Согласованные постпредами входящих в Евросоюз стран санкции должны быть формально утверждены Советом ЕС письменной процедурой, после чего будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу. Ранее постпреды стран ЕС в течение двух дней безуспешно пытались договориться о новых санкциях против России. В середине февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в рамках десятого пакета санкций Евросоюза против России планируется ввести рестрикции против ста новых фигурантов, новых банков и компаний, а также расширить торговые ограничения. Новости СМИ2 Небензя: Отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет Постпред РФ при ООН Небензя: Отношения России и ЕС продолжают падать в пропасть, их, по сути, уже нет 23 февраля 2023, 23:31

Отношения между Россией и Евросоюзом продолжают падать в пропасть, их, по сути, уже нет, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном сотрудничеству с Евросоюзом. Небензя напомнил, что в прошлый раз, когда в Совете Безопасности в июне 2022 года обсуждались вопросы взаимодействия ООН и Евросоюза, российские дипломаты говорили, что стараниями Брюсселя в отношениях ЕС и РФ пробито дно. Однако постпред РФ при ООН заметил, что, как выяснилось, ниже этого дна оказалась еще целая пропасть, куда продолжают падать не только отношения России и ЕС, которых, по сути, уже и нет, но и сама по себе единая Европа, передает ТАСС. Небензя выразил уверенность, что когда историки будут описывать 2022 и 2023 годы, то в разделе, относящемся к Евросоюзу, самыми частыми словами, наверняка, окажутся следующие: деградация, беспомощность, близорукость и русофобия. Российский дипломат подчеркнул, что немалая заслуга в этом не только индивидуальных европейских лидеров, но и евробюрократов, к которым относится и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Небензя отметил, что благодаря Боррелю, за последний год мир очень много нового узнал о Европе и истинной сущности европейской дипломатии, например, что свобода слова в ЕС тождественна запрету на альтернативные точки зрения, что Европа – это цветущий сад, окруженный джунглями, что борьба за мир для европейских дипломатов сводится к нарастающим потокам оружия в зону конфликта, хотя это в принципе прямо запрещено внутриеэсовским законодательством, причем, часть этих поставок, чтобы уже ни у кого не оставалось сомнений в миролюбии ЕС, оплачивается из европейского Фонда мира. Ранее в четверг Небензя назвал заверения европейской стороны «о добрососедстве» с Россией «дымовой завесой», под которой готовилось противостояние Москвы и Киева. США нарастили поставки СПГ в Европу вдвое Замгоссекретаря Пайетт: США в 2022 году увеличили поставки СПГ в Европу вдвое 23 февраля 2023, 13:19 Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты в 2022 году увеличили поставки сжиженного природного газа в Европу в два раза – до 70 млрд кубометров, сообщил заместитель госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт. Пайетт сообщил, что американский СПГ стал «важным фактором в способности Европы диверсифицировать» источники энергии. По его словам, американские производители смогли «мобилизовать» СПГ в ответ на потребности, возникшие на фоне украинского кризиса, передает РИА «Новости». Он сообщил, что США отправили в Европу в 2022 году более 70 млрд кубических метров СПГ – вдвое больше, чем годом ранее. По его словам, большая часть этого груза прошла через Грецию. Пайетт подчеркнул, что США останутся одним из двух крупнейших экспортеров СПГ в ближайшие годы в том числе благодаря плавучей регазификационной станцией сжиженного природного газа (FSRU) Александруполиса. Он назвал это еще одним важным фактором устойчивости, которую Греция создает для Юго-Восточной Европы. Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия справится с историческим падением экспорта газа в ЕС. Новости СМИ2 ЕС не смог ввести десятый пакет санкций против России в годовщину СВО Евросоюз не смог ввести десятый пакет санкций против России в годовщину начала спецоперации на Украине 25 февраля 2023, 02:30

Евросоюз не смог ввести десятый пакет санкций против России 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции на Украине, как это обещали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По состоянию на 00.00 по брюссельскому времени (02.00 мск) десятый пакет не был опубликован в Официальном журнале ЕС. Как сообщило шведское председательство в Совете ЕС, послы 27 стран сообщества лишь к 22.00 по местному времени (00.00 мск) смогли согласовать все детали этого пакета, но пройти процедуру юридического утверждения ЕС не успел. Как сообщило Bloomberg, ожидается, что санкции будут опубликованы утром 25 февраля, передает ТАСС. Ранее страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России в связи с проведением специальной военной операции РФ на Украине. Боррель заявил о нежелании ЕС «разрушить» Россию Представитель ЕС Жозеп Боррель заявил о нежелании Евросоюза «разрушить» Россию 24 февраля 2023, 10:55 Текст: Александра Юдина

Евросоюз не желает России «разрушения», заявил испанской газете «Периодико» верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, ЕС поддерживает Украину не для того, чтобы произвести политические перемены в России или «разрушить», передает ТАСС. Более того, не все европейские страны одинаково относятся к конфликту – есть одна, где скептически относятся к последствиям санкций, отмечая, что этими санкциями ЕС выстрелил себе в ногу, заметил Боррель. При этом глава дипломатии ЕС допустил, что подход сообщества по ситуации на Украине был «слишком постепенным», и следовало, по его мнению, «не тратить три месяца на обсуждение, отправлять Киеву танки или нет». «Россия способна производить боеприпасы и у нее есть гораздо более высокие запасы, чем были у нас и которые мы очень быстро исчерпали», – подчеркнул он. Также Боррель заверил, что пока что имеющихся вооружений достаточно, однако стоит ускорить темпы производства. «Мы будем производить больше, но пока идет производство, передавайте Киеву то, что есть», – призвал дипломат. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации заявил, что отношений между Россией и ЕС, по сути, уже нет. Новости СМИ2 Пленные украинские военные захотели остаться в ЛНР Омбудсмен по правам человека в ЛНР Сердюкова сообщила об отказе украинских пленных от включения в список на обмен 23 февраля 2023, 02:58 Текст: Антон Антонов

Некоторые из украинских военных, которые находятся в плену в ЛНР, отказались от включения в список на обмен пленными с Киевом, сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова. Сердюкова сообщила, что украинские военные захотели остаться в ЛНР. Прежде она сообщала, что в плену в ЛНР находятся около 1,4 тыс. украинских военнослужащих, передает РИА «Новости». Напомним, в ДНР началась дактилоскопия украинских пленных для получения паспортов России. Среди бывших украинских военнослужащих десятки желающих получить российский паспорт. Еврокомиссия попросила сотрудников удалить TikTok с рабочих телефонов ЕК попросила сотрудников удалить TikTok корпоративных телефонов 23 февраля 2023, 14:42 Текст: Елизавета Шишкова

Еврокомиссия попросила своих сотрудников удалить с корпоративных телефонов приложение китайской соцсети TikTok, сообщило со ссылкой на источники брюссельское издание «Еврактив». Решение связано с принятием ЕК мер по кибербезопасности, передает ТАСС. В декабре прошлого года конгрессменов США и сотрудников Палаты представителей Конгресса заставили удалить приложение TikTok со всех устройств, находящихся в управлении палаты. Новости СМИ2 Вступить в добровольческий батальон ДНР пожелали 200 украинских пленных Около 200 украинских пленных выразили желание вступить в добровольческий батальон в ДНР 23 февраля 2023, 10:17 Текст: Антон Никитин

Порядка 200 украинских военнопленных выразили готовность присоединиться к добровольческому батальону имени Богдана Хмельницкого, формируемому в Донецкой народной республике, и отправиться на фронт, сообщил представитель силовых структур ДНР. Источник ТАСС сообщил, что изначально было сформировано небольшое подразделение, однако число желающих вступить в его ряды продолжает расти. По его словам, рост числа желающих требует урегулирования ряда юридических нюансов, и сейчас этим активно занимаются. Возникают вопросы, связанные с личными документами теперь уже бывших украинских военных, начинают процедуру оформления для них российских паспортов, сообщил источник. Ранее сообщалось, что процедура дактилоскопии украинских военнопленных для получения паспортов России началась в Донецкой народной республике.