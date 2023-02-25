В Британии отметили талант Зеленского «вживаться в роль» президента

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25 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 16:31  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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СВО не позволила Украине растерзать Донбасс

По мнению экспертов, основу для конфликта на Украине в новейшей истории заложили даже не в 2014 году, а в 2004-м Министерство обороны РФ/РИА Новости
«24 февраля стало переломным моментом и ответом России на действия противника». Так бывшие граждане Украины описывают эмоции, которые испытали год назад – во время старта спецоперации России. При этом, по их мнению, Донбассу и другим регионам стоило начать восстание против украинских националистов не в 2014 году, а на десять лет раньше – во времена «оранжевой революции». Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Как возникли слухи о страшном оружии, поразившем турков из космоса

Многие считают, что к землетрясению в Турции может быть причастно тектоническое оружие
Чудовищное землетрясение в Турции могло быть вызвано новым видом оружия, которое запускается с орбиты и «проникает до 5 км вглубь земли... сила, которая приходит из космоса, и у вас нет шанса ни увидеть ее, ни защититься». Так звучит буквальная цитата из выступления не кого-нибудь, а главы космического агентства Турции. Неужели это действительно правда? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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В СВО сражаются и монархисты, и анархисты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Примечательно, что на нашей броне никогда не будет белых крестов. Зато широко распространено красное знамя. Только надо понимать, что это не знамя коммунистов, а знамя Победы. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Год назад наступила история

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Что приобрела Россия в обмен на разрушение прежних представлений о будущем? Это осознание того, насколько важными являются внутренний порядок, экономическая устойчивость и способность к развитию с опорой на свои силы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Почему 23 февраля поздравляют всех мужчин

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Когда дело доходит до большой войны или даже спецоперации, как сейчас на западных рубежах нашей страны, защищать Родину приходится всем, даже тем, кто выбирал для себя совсем другие профессии. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
Подробности...
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
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Вы печете блины на Масленицу?
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Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
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  • Нет, не пользуюсь такими препаратами

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Почти половина экспорта ЕС в Россию попала под санкции
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    США испугались передачи китайских БПЛА России для спецоперации В США предупредили Украину о грядущих бедствиях в 2023 году Вероятный двойник Зеленского попал на фото с Байденом В Москве задержали участников устраивающих драки в ТЦ новой субкультуры
    Генсек НАТО описал сценарий окончания конфликта на Украине Британский генерал раскрыл способный переломить ход СВО козырь России Российские разведчики рассказали о срабатывании немецких противотанковых мин на пехоту В США во время выставки собак включили гимн Украины

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    Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

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    Маск пошутил по поводу знаменитого фото Сталина

    Видео

    важное сражение


    Зеленский смирился с потерей Артемовска по двум причинам

    речь в Варшаве


    Ответ Байдена Путину состоит из бравады и лжи

    рост цен


    Конфликт с Россией приводит французов к голоду

    подрыв «Северных потоков»


    Германия позорится на весь мир из-за страха перед США

    послание федсобранию


    Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

    Свобода слова


    Максим Соколов: Почему Познер поддержал Херша

    Дело труба


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    Послание президента


    Игорь Караулов: Путин намерен строить мирное будущее

    на ваш взгляд


    Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?

    В Британии отметили талант Зеленского «вживаться в роль» президента

    25 февраля 2023, 14:59

    Текст: Кристина Цыцура

    Читатели Daily Mail высмеяли реакцию и речь президента Украины Владимира Зеленского, прослезившегося во время пресс-конференции, посвященной годовщине начала спецоперации.

    Один из комментаторов отметил, что не зря ему актер Шон Пенн вручил «Оскар», передает РИА «Новости».

    Еще один читатель заявил о бесполезности выступления Зеленского. Также пользователи отметили, что Зеленский – хороший актер, который «действительно вжился в роль».

    Читатель издания напомнил о желании Зеленского встретиться с лидером Китая, предположив, что украинский лидер попытается «надавить на жалость, рыдая и надеясь, что Пекин после этого отвернется от России».

    «Готов поспорить, что Китай видит в этом человеке скорее попрошайку, чем лидера», – заключили участники дискуссии.

    Ранее украинский лидер назвал условия для возобновления переговоров с Россией. 

    Российский разведчик заявил о «мутировании» тактики украинских военных
    Разведчик ВС России с позывным «Нафаня» заявил о «мутировании» тактики украинских военных

    24 февраля 2023, 20:20

    У украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, заявил сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня».

    По его словам, у противника поменялась «манера ведения войны». «В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали», – приводит его слова РИА «Новости». Разведчик пояснил, что украинские военные в последнее время стали отходить от ранее принятых стандартов, в частности, стараются вести «более мобильную» войну. «Пехота... как и положено, находится на позициях. Однако какие-то ударные подразделения (стали) очень мобильны».

    Разведчик с позывным «Нафаня» добавил, что на вооружении ВСУ в последнее время появилось много вооружения НАТО.

    Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА.

    Коментарии (32)
    Соловьев показал анекдот из жизни украинских беженцев в Польше
    		    24 февраля 2023, 18:02
    Фото: Aleksandr Mamaev/URA.RU/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Украинская беженка в Польше устроила скандал после того, как ее задержала охрана за кражу телефона в торговом центре.

    Телеведущий Владимир Соловьев разместил в Telegram-канале видео, опубликовать которое газета ВЗГЛЯД не может согласно закону о СМИ. Сообщается, что украинку задержали за кражу мобильного телефона в торговом центре в Польше.

    Уроженка Украины на чистом русском языке советует охраннику идти …(нецензурный аналог выражения «от меня подальше» – прим. ВЗГЛЯД), обзывая его ... (человеком с низкой социальной ответственностью – прим. ВЗГЛЯД), пока на помощь стражу порядка не приходит его коллега. Вдвоем они вывели нетрезвую украинку из магазина.

    Ранее выступление украинской писательницы Забужко в Польше закончилось скандалом.

    Коментарии (17)
    Небензя озвучил условия переговоров по Украине
    Небензя заявил о готовности России к переговорам по мирной реализации целей СВО

    24 февраля 2023, 21:07

    Текст: Вера Басилая

    Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    Дипломат еще раз подтвердил готовность России к переговорам о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами, иные сценарии не рассматриваются, передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.

    Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом.

    Коментарии (97)
    Шеф Пентагона сказал, чем закончится конфликт на Украине
    Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
    		    24 февраля 2023, 17:07
    Фото: Susan Walsh/AP/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.

    Остин считает, что конфликт на Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».

    Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.

    Коментарии (39)
    Бербок выступила против прекращения огня на Украине
    Бербок заявила, что о прекращении огня на Украине в настоящее время не может быть и речи
    		    24 февраля 2023, 18:34
    Фото: Andreas Gora/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Если Украина сейчас перестанет защищаться, то это будет «не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

    По словам Бербок, в данный момент не может идти и речи о прекращении огня на Украине, поскольку это будет означать «конец Украины».

    Глава МИД Германии считает, что «продиктованный мир» не принесет безопасности, а только «насилие и угнетение», передает ТАСС.

    Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.

    Коментарии (78)
    Зеленский оказался не в курсе границы между Россией и США
    Зеленский заявил, что у США нет общих границ с Россией

    24 февраля 2023, 20:43

    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский счел «счастьем», что США «не имеют общих границ» с Россией, оказавшись не в курсе водной границы в Беринговом проливе.

    Зеленский заявил, что для Украины важна поддержка от международных партнеров, поскольку ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку, кроме США. По его словам, «к счастью, у России нет границ с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».

    Между тем, Россия и США имеют общую водную границу в Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны РФ и полуостровом Аляска со стороны США.

    Также Зеленский назвал предложения Китая по урегулированию «размышлениями». По его мнению, КНР представила не мирный план, не декларацию, а просто мысли на этот счет.

    При этом Зеленский отметил, что в некоторых предложениях Китая есть сходная с украинской позицией, по таким пунктам, по его мнению, стоит работать дальше. Он отметил, что цель – собрать всех, чтобы изолировать одних.

    Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Китаю мирный план по Украине.

    Коментарии (31)
    США ввели санкции против Запорожской АЭС
    		   24 февраля 2023, 18:10
    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Госдеп США ввел санкции против Запорожской АЭС и гендиректора акционерного общества Олега Романенко.

    В заявлении Госдепа США указано, что против акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» и ее гендиректора вводятся санкции, передает РИА «Новости».

    Ранее в США ввели пошлину в 200% на алюминий и алюминиевые товары из России.

    Коментарии (43)
    В Британии описали шесть сценариев завершения конфликта на Украине
    Корреспондент The Times Филп описала шесть сценариев завершения конфликта на Украине
    		    24 февраля 2023, 16:37
    Фото: РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.

    В статье для The Times она написала, что пока окончание СВО вне поля зрения, и задалась вопросом, каким может быть окончание конфликта, передает РИА «Новости».

    Первым вариантом названо мирное соглашение, при котором Россия хочет заставить Киев сесть за стол переговоров при «невыгодных для Украины» условиях. Второй сценарий, по мнению Филп, предполагает «войну на истощение».

    Третий вариант – прекращение огня с заморозкой конфликта, четвертый – победа Украины, но как она будет выглядеть, неясно. Отмечается, что на Западе склоняются к тому, что Крым Украине не вернуть.

    Пятый сценарий – победа России, а согласно шестому сценарию конфликт закончится ядерной войной или вмешательством НАТО. По мнению Филп, применение Россией ядерного оружия стало бы «красной чертой», которая спровоцировала бы вмешательство НАТО.

    Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов.

    Коментарии (26)
    Вероятный двойник Зеленского попал на фото с Байденом
    Блогеры вычислили вероятного двойника Зеленского на фото с Байденом
    		    25 февраля 2023, 14:50
    Фото: @timofei_v
    Текст: Вера Басилая

    Блогеры разоблачили двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.

    «Двойник Зеленского спалился?», – спрашивает «Приднестровец», отметив на фото мужчину, одетого, как президент Украины, и очень на него похожего, следовавшего за настоящим Зеленским и Джо Байденом.

    Блогер Тимофей Ви предположил, что двойник Зеленского не только катается вместе с ним повсюду, но и ездит вместо него на передовую.

    «Вот вам и ответ, как так вышло что Зеля «геройски ездил в Бахмут и Херсон», – написал Тимофей Ви в своем Telegram-канале.

    Ранее на Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского.

    Коментарии (10)
    Главу украинской дипмиссии потребовали выслать из Грузии
    		    24 февраля 2023, 16:53
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов «допустил тяжелейшую и грязнейшую провокацию», заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Так он прокомментировал заявление украинского дипломата на брифинге в пятницу в Тбилиси о том, что «отдельные депутаты «Грузинской мечты» танцуют под дудку (министра обороны России Сергея) Шойгу на крови украинского народа и грузинских добровольцев».

    «Каскад провокаций от Касьянова, но мы не должны на них поддаваться», – сказал депутат от правящей партии.

    Между тем грузинский политолог Эдишер Гвенетадзе заявил, что украинский дипломат должен быть объявлен в Грузии «персоной нон-грата».

    «Этот неблагодарный подонок классического типа должен быть выслан из Грузии», – заявил он.

    К аналогичному призвал власти Грузии другой известный эксперт – Гиа Абашидзе, который назвал Касьянова «злым клоуном».

    В МИД Грузии на заявление Касьянова пока не отреагировали.

    При этом МИД заявил, что «год назад Россия начала военную агрессию против Украины, нарушив тем самым фундаментальные нормы и принципы международного права».

    «Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а грузинский народ находится рядом с братским народом Украины», – заявил МИД.

    Коментарии (8)
    Зеленский заявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма»
    Зеленский заявил, что Украина готовится к захвату Крыма военным путем

    24 февраля 2023, 21:36

    Текст: Вера Басилая

    Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма», заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Отвечая на вопрос о шансах «захватить Крым» в этом году, Зеленский заявил, что Украина морально к этому готова, но есть еще военные шаги. По его словам, Киев« готовится технически, оружием, обучает военных на площадках разных государств». Однако Зеленский отказался назвать сроки, когда ВСУ пойдет в наступление на Крым, передает ТАСС.

    Ранее американский конгрессмен Адам Смит заявил, что киевские власти вряд ли смогут контролировать Крым, заполучив его военным способом.

    До этого в США уже не раз называли план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма безумием.

    Коментарии (51)
    В США предупредили Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
    Обозреватель Newsweek предупредил Украину о грядущих бедствиях в 2023 году
    		    25 февраля 2023, 11:15
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Нынешний год обернется для Украины бедствиями, заявил обозреватель Newsweek Стивен Майерс.

    По его словам, грядущий год будет более разрушительным для Украины, чем другие. Журналист добавил, что Россия не будет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, передает РИА «Новости».

    Он указал на нехватку у ВСУ боеприпасов, а также то, что батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, обещанные Украине Западом, могут не оказаться на территории страны.

    Журналист отметил, что Вашингтон не отправит на Украину технику, которой могут управлять только американские солдаты. Вместо устранения конфликта, США лишь «подливают масло в огонь». 

    Коментарии (3)
    На Украине погиб действовавший на стороне ВСУ экс-военный США
    Радио WPR: Действовавший на стороне ВСУ американский экс-военный погиб на Украине

    25 февраля 2023, 09:31

    Текст: Александра Юдина

    Американский экс-военный, который работал на стороне ВСУ, погиб 16 февраля на Украине, сообщает радиостанция WPR.

    По информации от семьи погибшего, экс-военного звали Эндрю Питерс, он работал вместе с «Интернациональным легионом обороны Украины», передает РИА «Новости».

    В эфире радиостанции отметили, что ранее Питерс служил в Афганистане.

    Ранее в Британии сообщили о смерти подданного страны на Украине.

    Коментарии (23)
    Аксенов предупредил Зеленского на случай «грандиозного шухера»
    Аксенов: Зеленскому стоит помнить, что он расходный материал Запада
    		    25 февраля 2023, 14:14
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Воинственные заявления властей в Киеве в отношении Крыма связаны с уверенностью в возможности скрыться за рубежом, Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Глава Крыма выразил мнение в своем Telegram-канале, что верхушка киевского режима ведет себя воинственно из-за уверенности в том, что им, их семьям и деньгам ничего не угрожает, и в случае «грандиозного шухера» «им хватит места в покидающих Киев самолетах США».

    По его словам, Зеленскому не стоит быть таким уверенным, потому что «западные хозяева» обычно не церемонятся с «расходным материалом» и «туземцами», кроме того, есть огромное количество желающих рассчитаться с ВСУ и киевскими властями.

    Аксенов отметил, что Крым и новые регионы не попадут в лапы нацистов, а продолжение ударов по инфраструктуре Украины «должно лишить возможности засорять эфир и мозги людям».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».

    Коментарии (8)
    Зеленский назвал условие возобновления переговоров с Россией
    Зеленский: К дипломатической фиксации окончания боев можно перейти при полном выполнении украинской «формулы мира»
    		    24 февраля 2023, 22:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к дипломатической фиксации окончания боевых действий можно перейти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира».

    Зеленский выразил сомнение в том, что переговоры с Россией могут состояться. Он напомнил, что Украина представила свою «формулу мира», где все расписано шаг за шагом, как это видит Киев. По словам Зеленского, что до дипломатической фиксации окончания боевых действий можно дойти при выполнении всех пунктов украинской «формулы мира», передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский объявил об усиленной подготовке к «захвату Крыма». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются.

    Коментарии (15)
     
     
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