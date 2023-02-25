В Британии отметили талант Зеленского «вживаться в роль» президента

Читатели Daily Mail высмеяли реакцию и речь президента Украины Владимира Зеленского, прослезившегося во время пресс-конференции, посвященной годовщине начала спецоперации.

Один из комментаторов отметил, что не зря ему актер Шон Пенн вручил «Оскар», передает РИА «Новости».

Еще один читатель заявил о бесполезности выступления Зеленского. Также пользователи отметили, что Зеленский – хороший актер, который «действительно вжился в роль».

Читатель издания напомнил о желании Зеленского встретиться с лидером Китая, предположив, что украинский лидер попытается «надавить на жалость, рыдая и надеясь, что Пекин после этого отвернется от России».

«Готов поспорить, что Китай видит в этом человеке скорее попрошайку, чем лидера», – заключили участники дискуссии.

Ранее украинский лидер назвал условия для возобновления переговоров с Россией.